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Cum va fi vremea în luna octombrie. Meteorologii AccuWeather anunță 23 de grade în București. Ce temperaturi vor fi la munte și la mare

Elena Popescu
Cum va fi vremea în luna octombrie. Meteorologii AccuWeather anunță 23 de grade în București. Ce temperaturi vor fi la munte și la mare
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Toamna pare că își intră mai greu în drepturi în acest an. Prognoza AccuWeather pentru luna octombrie 2026 indică temperaturi de peste 20 de grade în primele zile în București, vreme blândă pe litoral, însă valori considerabil mai scăzute la munte. 

Prognoza meteo pentru București

Locuitorii Capitalei vor avea parte de o primă jumătate de octombrie destul de blândă, cu multe zile în care temperaturile vor depăși 20 de grade Celsius. Chiar pe 1 octombrie sunt prognozate 22 de grade, iar în zilele de 3 și 4 octombrie maximele vor ajunge tot la 22 de grade. Perioada 6-8 octombrie ar putea fi una dintre cele mai calde ale lunii, cu 23 de grade în fiecare dintre cele trei zile. Nopțile vor fi însă mult mai răcoroase, cu temperaturi de 10 grade.

În jurul datei de 13 octombrie apare o primă răcire mai pronunțată, cu numai 18 grade ziua și 6 grade noaptea. Temperaturile cresc ulterior din nou, iar între 14 și 20 octombrie vor fi zile cu maxime de 20-21 de grade.  Ultima săptămână din octombrie va aduce maxime cuprinse în general între 15 și 18 grade, iar minimele vor ajunge la 6-8 grade. Cerul va avea și mai multe perioade cu nori spre sfârșitul lunii.

Cum va fi vremea în Sinaia în luna octombrie

La Sinaia, toamna își va face simțită prezența mult mai puternic. Prima zi din octombrie va aduce o maximă de numai 15 grade și o minimă de 5 grade. Pe 3 octombrie vor fi aproximativ 16 grade, iar pe 4 octombrie temperatura ar putea urca până la 18 grade, una dintre cele mai ridicate valori indicate pentru întreaga lună.

Pentru 8 octombrie sunt prognozate 15 grade, iar pe 9 octombrie maxima scade la 12 grade. Pe 10 octombrie vor fi numai 11 grade ziua și 4 grade noaptea. O ușoară încălzire este posibilă la mijlocul lunii. Între 14 și 19 octombrie, maximele vor ajunge din nou la 16-17 grade. Pe 22 octombrie sunt prognozate 12 grade ziua și numai 2 grade în timpul nopții, iar pe 23 octombrie vor fi aproximativ 11 grade ziua și tot 2 grade noaptea.

Finalul lunii va fi și mai rece. AccuWeather indică pentru 29 octombrie o maximă de numai 10 grade, iar în ultimele zile vor fi aproximativ 12-13 grade.

Tot în ultima parte a lunii crește și prezența ploilor în prognoză, cu precipitații indicate pentru mai multe dintre ultimele zile ale lui octombrie.

Prognoza pentru Constanța în octombrie 2026

La Constanța, octombrie va fi mai temperat, iar diferența cea mai evidentă față de București și Sinaia va apărea în timpul nopții. Luna începe cu 20 de grade ziua și 13 grade noaptea. În primele zece zile, temperaturile maxime vor fi foarte constante, situându-se în general între 19 și 20 de grade.

Pe 9 și 10 octombrie apar și ploi în prognoză, însă temperaturile rămân ridicate pentru această perioadă, cu maxime de 19-20 de grade. Și la jumătatea lunii vremea se menține blândă. Pe 14, 15, 16 și 17 octombrie sunt prognozate maxime de aproximativ 20 de grade. Cea mai ridicată temperatură din captura pentru Constanța apare pe 18 octombrie, când sunt prognozate 21 de grade.

Pe 21 octombrie sunt estimate 18 grade, pe 22 octombrie 17 grade, iar pe 23 octombrie maxima coboară până la 14 grade.

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