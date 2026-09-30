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Alertă de securitate la bordul unui avion cu destinația Dubai. Aeronave militare israeliene au survolat în apropiere

Ruxandra Radulescu
Alertă de securitate la bordul unui avion cu destinația Dubai. Aeronave militare israeliene au survolat în apropiere
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Un avion flydubai care zbura de la Dubai spre Tel Aviv a declanșat o alertă de securitate în timp ce survola Arabia Saudită. Aeronava a transmis succesiv două coduri de urgență, iar avioane de luptă israeliene au fost trimise în apropierea sa, transmite ApNews, citat de Mediafax.

La bord se aflau aproximativ 180 de pasageri. Aeronava a deviat de la traseu și a aterizat în cele din urmă pe aeroportul din Tabuk, în nord-vestul Arabiei Saudite, scrie The Times of Israel. Ulterior, surse de securitate israeliene au exclus varianta unei deturnări. Potrivit acestora, incidentul ar fi fost provocat de o altercație între piloții aflați la bord.

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Zborul flydubai de la Dubai la Tel Aviv a transmis inițial codul 7700, un semnal internațional care indică o situație de urgență. La scurt timp, aeronava a transmis codul 7500. Acesta este utilizat pentru a indica o deturnare sau o altă formă de intervenție ilegală asupra aeronavei.

Alerta a generat panică printre pasagerii de la bordul avionului

Alerta a generat panică printre pasagerii de la bordul avionului

Forțele Aeriene Israeliene au ridicat aeronave de luptă de la sol

Semnalul a declanșat imediat o reacție de securitate în Israel. Potrivit surselor israeliene citate de presa locală, avioane de luptă ale Forțelor Aeriene Israeliene au fost ridicate pentru a verifica situația.

În același timp, avionul și-a schimbat direcția în timp ce se afla deasupra Arabiei Saudite. Pentru o perioadă, aeronava nu a mai apărut pe unele servicii de monitorizare a zborurilor, ceea ce a amplificat temerile privind o posibilă deturnare. Premierul Benjamin Netanyahu și ministrul israelian al Apărării au convocat consultări de urgență, potrivit relatărilor din presa israeliană. La scurt timp, avionul a reapărut pe radar și a fost identificat în apropierea aeroportului din Tabuk.

Alerta ar fi fost cauzată de un conflict între piloți

Aeronava a aterizat la Tabuk, iar autoritățile au putut începe verificările asupra incidentului. După aterizare, surse de securitate israeliene au transmis că varianta unei deturnări a fost exclusă.

Potrivit acestora, alerta ar fi fost legată de o altercație între piloții avionului. Informația nu oferă însă, deocamdată, detalii despre natura conflictului sau despre modul în care acesta a dus la transmiterea codului 7500. Semnalul transmis de avion a avut o semnificație extrem de serioasă, codul 7500 este asociat în aviația internațională cu deturnarea sau intervenția ilegală asupra unei aeronave.

Aeronava a ajuns în siguranță la Tabuk, iar pasagerii au fost scoși din situația de urgență care declanșase alarma. Pentru moment, nu sunt disponibile public toate detaliile despre altercația dintre piloți și despre motivul pentru care a fost transmis codul 7500.

FOTO: Profimedia

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