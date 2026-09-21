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Rezultate finale parțiale în Germania: AfD câștigă în Mecklenburg-Pomerania Inferioară cu 38,2%. CDU, sub pragul de 5%. La Berlin, Die Linke câștigă cu 25,7%, AfD și-a dublat scorul

Rezultate finale parțiale în Germania: AfD câștigă în Mecklenburg-Pomerania Inferioară cu 38,2%. CDU, sub pragul de 5%. La Berlin, Die Linke câștigă cu 25,7%, AfD și-a dublat scorul
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AfD câștigă alegerile din Mecklenburg-Pomerania Inferioară cu 38,2%. Dezastrul pentru CDU început după alegerile din Saxonia-Anhalt continuă. Partidul lui Merz cade sub pragul de 5% și nu va reprezentare în legislativul local, pentru prima data în istorie după 1945. La Berlin, stânga radicală, Die Linke domină detașat.

Rezultatele parțiale ale alegerilor regionale din Germania confirmă o schimbare puternică a raportului de forțe politice și provoacă o nouă lovitură cancelarului Friedrich Merz. Alternativa pentru Germania (AfD) câștigă detașat în Mecklenburg-Pomerania Inferioară, în timp ce Die Linke se clasează pe primul loc la Berlin.

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În landul din nord-estul Germaniei, AfD obține aproximativ 38,2% din voturi. Pentru CDU, rezultatul este unul istoric: partidul cancelarului Friedrich Merz nu reușește să atingă pragul electoral de 5% și rămâne în afara parlamentului regional, o situație fără precedent după 1945.

Die Linke câștigă Berlinul, AfD își dublează scorul

Rezultatele din capitala Germaniei aduc o a doua înfrângere importantă pentru conservatorii lui Merz.

Die Linke câștigă scrutinul cu 25,7% și devine principala forță politică din Berlin. CDU obține 18,8%, iar AfD ajunge la aproximativ 16,3%, după ce și-a dublat susținerea electorală.

Cele două eșecuri vin la numai două săptămâni după înfrângerea suferită de CDU în fața AfD în Saxonia-Anhalt, pe 6 septembrie. Seria rezultatelor slabe a alimentat speculațiile privind viitorul politic al cancelarului, potrivit SkyNews.

Friedrich Merz a încercat să închidă această discuție încă de duminică seară, anunțând public că rămâne „președinte al CDU” și „cancelar”.

Luni, înaintea unei noi apariții în fața presei, Merz urmează să analizeze împreună cu conducerea partidului ceea ce el însuși a descris drept „dezastrul” electoral din Mecklenburg-Pomerania Inferioară.

Cancelarul, aflat la putere de 16 luni, intenționează să continue programul de reforme destinat relansării economiei germane, afectată de stagnare, concurența Chinei, creșterea cheltuielilor sociale și prețurile ridicate ale energiei.

Aplicarea măsurilor avansează însă dificil pe fondul disputelor cu SPD, partenerul de guvernare al conservatorilor, și al divergențelor din interiorul CDU.

Apariția televizată a cancelarului imediat după scrutin, neobișnuită în cazul unor alegeri regionale, a fost interpretată drept o încercare de a opri din fașă contestarea conducerii sale.

Este o încercare de „a conduce fiind în defensivă, de a împiedica declanşarea unei dezbateri cu privire la persoana sa”, a declarat Oliver Lembcke, profesor de științe politice, pentru AFP.

AfD se apropie de 30% în sondajele naționale

Merz își leagă acum supraviețuirea politică de succesul reformelor pe care guvernul său încearcă să le implementeze.

Reformele „sunt antidotul împotriva veninului autoritarismului”, a declarat Friedrich Merz, cancelarul Germaniei și președintele CDU, cu referire la ascensiunea AfD.

„Merz a confirmat în mod clar direcţia reformelor, legându-şi astfel şi mai mult viitorul politic de succesul acestora. Însă afişarea determinării (…) nu înlocuieşte nici capacitatea de a se impune, nici rezultatele concrete”, a declarat Oliver Lembcke.

Înăsprirea politicii privind migrația, prezentată constant de cancelar drept una dintre realizările guvernului, nu pare să fi convins până acum alegătorii care au părăsit CDU pentru AfD să se întoarcă.

Alternativa pentru Germania capitalizează electoral această situație și se apropie de 30% în sondajele naționale, cu aproximativ zece puncte procentuale înaintea CDU.

„Suntem principala forţă (politică), am ajuns în centrul societăţii”, a declarat Alice Weidel, copreședinta AfD.

Alice Weidel, șefa AfD - Foto: Profimedia images

Alice Weidel, șefa AfD – Foto: Profimedia images

Presiunea asupra cancelarului vine și din interiorul coaliției. Merz trebuie să găsească împreună cu SPD o strategie pentru relansarea guvernării, în condițiile în care social-democrații se confruntă, la rândul lor, cu o popularitate scăzută.

„Consider că trebuie să privim aceste rezultate cu umilinţă şi să ne întrebăm ce putem face diferit şi mai bine”, a declarat Lars Klingbeil, ministrul german al Finanțelor și lider al SPD.

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