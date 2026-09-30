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Accident soldat cu victime în Argeș. Pompierii și paramedicii au intervenit pentru salvarea răniților

Accident soldat cu victime în Argeș. Pompierii și paramedicii au intervenit pentru salvarea răniților
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Un accident grav s-a produs noaptea trecută în județul Argeș. O autoutilitară s-a izbit puternic de o glisieră de siguranță pe drumul expres care traversează județul. O victimă a rămas încarcerată, iar cea de a doua a fost transportată la spital. Polițiștii fac cercetări pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs accidentul.

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Unul dintre cei doi ocupanți ai mașinii a rămas încarcerat, după ce autoutilitara s-a izbit de un parapete metalic pe un drum expres. Accidentul rutier s-a produs în comuna Lunca Corbului, pe DEx, la kilometrul 94, în județul Argeș. Impactul a fost atât de violent, încât partea din față a mașinii a fost distrusă.

La sosirea echipajelor de pompieri și medici, au fost identificate două victime, doi bărbați, dintre care una era încarcerată.

Pompierii au acționat de urgență, folosind echipamentele din dotarea autospecialelor, pentru extragerea victimei încarcerate și predarea acesteia echipajului Serviciului de Ambulanță Județean, în vederea acordării îngrijirilor medicale. Totodată, paramedicii SMURD au acordat primul ajutor celei de-a doua persoane, care prezenta multiple traumatisme, ulterior aceasta fiind transportată la spital pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate.

Polițiștii fac o anchetă pentru a stabili cum s-a produs accidentul.

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