Ella Pamfilova, șefa Comisiei Electorale din Rusia, a primit din partea statului rus o locuință de 237 de metri pătrați într-o zonă exclusivistă din Moscova. Apartamentul, evaluat de investitorii anticorupție la aproximativ 200 de milioane de ruble, echivalentul a aproximativ 2 milioane de euro, a fost înregistrat ulterior pe numele nepoatei sale, potrivit unei investigații a Fundației Anticorupție (FBK), citată de Current Time.

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Apartamentul a fost atribuit în 2024

Potrivit documentelor prezentate de investigatori, tranzacția a fost încheiată pe 4 iunie 2024, la mai puțin de trei luni după alegerile prezidențiale din Rusia.

Locuința se află pe strada Rochdelskaia, într-un bloc construit pentru oficiali și aflat în apropierea Guvernului rus. Imobilul are pază permanenă asigurată de Serviciul Federal de Protecție (FSO).

Printre locatorii imobilului se numără primarul Moscovei, Serghei Sobianim, președintele Curții Constituționale, Valeri Zorkin, și alți oficiali ruși.

Investigația arată că apartamentul a fost trecut ulterior pe numele Irinei Kezina, nepoata lui Pamfilova.

FBK leagă locuința de activitatea electorală a lui Pamfilova

Fundația Anticorupție susține că apartamentul a fost oferit gratuit și interpretează acordarea acestuia drept o recompensă pentru activitatea lui Pamfilova în sistemul electoral rus.

Investigatorii fac legătura cu alegerile prezidențiale din martie 2024, la care Vladimir Putin a obținut oficial 87,28% din voturi.

„Costă 200 de milioane de ruble, dar Pamfilova a primit apartamentul gratuit și l-a trecut pe numele nepoatei sale”, afirmă fundația anticorupție.

Cine este Ella Pamfilova

Pamfilova a fost deputat în Duma de Stat între 1994 și 1999. În perioada 2002-2010 a condus structuri ruse dedicate drepturilor omului și societății civile.

În 2014 a devenit comisar pentru drepturile omului, iar în martie 2016 a fost numită la conducerea Comisiei Electorale Centrale, funcție pe care o ocupă și în prezent.

Ella Pamfilova se află pe listele de sancțiuni ale Statelor Unite, Uniunii Europene, Regatului Unit, Elveției și altor state.