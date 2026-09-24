Belgia a avertizat, la nivel intern, că SUA sub mandatul președintelui Donald Trump nu mai sunt un aliat de încredere.

Informația provine dintr-un documnent strategic citat de Financial Times.

„Este clar acum că partenerul american nu mai este aliatul care a fost în trecut”, se arată în documentul elaborat la sfârșitul anului 2025 de departamentul pentru America și Caraibe din cadrul Ministerului belgian de Externe. Acesta preciza că dinamica internă din SUA „riscă să compromită o serie de interese vitale ale Belgiei și ale Uniunii Europene”.

În document este solicitată o reevaluare aprofundată a relațiilor dintre UE și Belgia, pe de o parte, și SUA, pe de altă parte.

Documentul subliniază însă că menținerea relațiilor cu actuala administrație SUA rămâne „indispensabilă”, iar dialogul cu structurile inferioare ale guvernului federal ar trebui „consolidat semnificativ”.

De asemenea, se recomandă disucțiile cu opoziția democrată și cu Congresul SUA, în eventualitatea câștigării alegerilor intermediare de pe 3 noiembrie de către Partidul Democrat. Ultimele sondaje prognozează că democrații ar putea forma o majoritate confortabilă în Congres.

„Nu trebuie să subestimăm respectul pe care președintele Trump îl poartă familiilor regale”, adăuga documentul.

Belgia este o monarhie constituțională parlamentară, iar Trump a avut o înâlnire cu monarhul.

În ceea ce privește comerțul, documentul avertiza că intensificarea relațiilor ar putea „spori vulnerabilitatea noastră la potențiale puncte de fricțiune, capabile să declanșeze noi amenințări sau restricții protecționiste”, subliniind că „diversificarea parteneriatelor noastre este mai esențială ca niciodată”.

Politicile SUA privind supravegherea cibernetică și criptomonedele ar putea „îngreuna trasabilitatea financiară și spori riscul de corupție”, se mai arăta în document. Conținutul documentului „trebuie diferențiat de o strategie politică agreată oficial”, a declarat pentru FT un purtător de cuvânt al Ministerului belgian de Externe.

„Relația transatlantică este în schimbare, iar noi trebuie să ținem cont de acest lucru în timp ce ne apărăm interesele și ne pregătim pentru viitor.”

Sursa Foto: Familia Regală a Belgiei