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Publicațiile POLITICO, CNN și MS au în continuare interdicție la Casa Albă, în ciuda deciziei instanței din SUA care anulează ordinul lui Donald Trump

Publicațiile POLITICO, CNN și MS au în continuare interdicție la Casa Albă, în ciuda deciziei instanței din SUA care anulează ordinul lui Donald Trump
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Reporterilor publicațiilor Politico, MS și CNN le este în continuare interzis accesul la Casa Albă, după ce un judecător federal a anulat interdicția impusă de președintele Donald Trump și a ordonat administrației americane să restabilească imediat accesul pentru toate cele trei publicații. Mai mult, jurnalistului de la Politico i-au fost confiscate acreditările de către membrii Secret Service.

Publicațiile MS NOW, CNN și Politico au primit de sâmbătă interdicție la Casa Albă în urma unui ordin dat de Donald Trump „ca urmare a faptului că aceste publicații raportează constant ȘTIRI FALSE!”.

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Judecătorul districtual american Timothy Kelly a emis un ordin de restricție temporară joi dimineață, prin care obliga administrația să restabilească accesul organizațiilor timp de cel puțin două săptămâni, cât timp se desfășoară alte litigii. În ciuda acestui ordin judecătoresc, interdicția este încă în vigoare.

Un agent al Serviciilor Secrete i-a declarat reporterului POLITICO, căruia i s-au confiscat acreditările joi dimineață, că nu a primit permisiunea de a intra în reședința prezidențială, dar ar putea face acest lucru cu un permis temporar de o zi. Permisele temporare sunt acordate jurnaliștilor care nu dețin acreditare permanentă, care oferă acces permanent la facilitățile de presă de la Casa Albă.

CNN a precizat, de asemenea, că angajaților săi care au ajuns joi la Casa Albă li s-a refuzat accesul de mai multe ori, inclusiv unui fotojurnalist și unui reporter acreditat. Corespondentul MS NOW de la Casa Albă, Laura Barrón-López, a relatat joi dimineață în direct că i s-a refuzat, în mod similar, intrarea și i s-a confiscat legitimația.

Aceste interdicții vin în timp ce Casa Albă se pregătește pentru o vizită de stat de joi a liderului chinez Xi Jinping, o întâlnire planificată de mult timp, care include mai multe evenimente pe terenul Casei Albe, deschise în mare parte întregului corp de presă. Alte evenimente, inclusiv discursurile celor doi lideri și o trecere în revistă a plutonului de exerciții, sunt accesibile doar unui grup restrâns de reporteri de la Casa Albă.

În argumentele sale în instanță împotriva restabilirii accesului la Casa Albă, Departamentul de Justiție a cerut ca interdicția să fie menținută cel puțin până la încheierea vizitei lui Xi, din motive de securitate națională.

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