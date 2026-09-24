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Avertismentul lansat de șeful NATO. Ce se va întâmpla cu Europa în cazul unui conflict în regiunea Indo-Pacific

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Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avertizat asupra interconectării dintre securitatea din regiunea Indo-Pacifică și cea Europeană.

El susține că scenariul în care Rusia ar putea destabiliza Europa în cazul unui conflict declanșat de China sau Coreea de Nord s-ar putea adeveri.

„Dacă ar avea loc vreodată un incident în regiunea Indo-Pacific, acesta nu s-ar limita doar la acea zonă. Ar însemna că, în același timp, Putin ar încerca să acționeze împotriva teritoriului NATO din Europa.”

Potrivit șefului NATO, Rusia ar putea ataca Europa și ar putea viza în special flancul estic al spațiului euro-atlantic  (țările est-europene), chiar în timp ce atenția Statelor Unite ar fi distrasă de izbucnirea unui război în Indo-Pacific. În ultimii ani, Donald Trump a fost mai preocupat de securitatea regiunii decât de cea a Europei, iar China a fost considerată o amenințare mai mare la adresa Statelor Unite decât Rusia.

Secretarul trage un semnal de alarmă că acțiunile militare ale Axei CRINK (China-Rusia-Iran-Coreea de Nord) ar putea târî NATO în două teatre de operațiuni: Europa și Indo-Pacific. În consecință, ar putea fi începutul celui de-al Treilea Război Mondial.

„Prin urmare, aceste două teatre de operațiuni – Indo-Pacificul și Europa – sunt strâns legate, motiv pentru care avem relații strânse cu Republica Coreea, Japonia, Australia și Noua Zeelandă.”, a specificat secretarul.

Coreea de Sud, Australia și Noua Zeelandă și-au consolidat parteneriatle pentru a contracara amenințarea chineză în Pacific. Tensiunile privind disputele asupra insulelor din Marea Chinei de Sud și Marea Chinei de Est, care privesc controlul asupra unor zone maritime bogate în resurse și rute comerciale.

Principalii actori implicați sunt China, Vietnam, Filipine, Malaezia, Taiwan și Brunei. Insule principale vizate sunt Arhipelagurile Spratly și Paracel, iar miza o reprezintă resurse uriașe de petrol, gaze naturale, pește și una dintre cele mai importante rute de comerț naval din lume.

China revendică aproape 90% din mare prin „linia cu 9 (sau 10) linii”. Beijingul construiește insule artificiale și baze militare pe atoli.

În 2016, Curtea Permanentă de Arbitraj a decis că pretențiile Chinei nu au bază legală, dar China a respins decizia.

Statele Unite intervin pentru a susține libertatea de navigație. Între timp, sunt în desfășurare dispute între China și  Japonia  asupra  insulelor Senkaku și Diaoyu. Miza este controlul asupra apelor din jur, pește, rezerve de gaze și poziție strategică.

Un alt epicentru de tensiuni este revendicarea Taiwanului de către China. Peninsula coreeană ar putea fi un alt potențial „butoi cu pulbere” al regiunii Indo-Pacific, ca urmare a agravării tensiunilor  dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud în ultimii ani.

Sursa Foto: Shutterstock

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