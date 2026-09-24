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Bolojan, după întâlnirea cu agenția de rating S&P: „Anul 2027 va depinde de modul în care va fi construit bugetul”

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Premierul demis Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi cu o delegație a agenției internaționale de rating financiar Standard & Poor’s, care va anunța pe 2 octombrie decizia privind ratingul suveran al țării. La întâlnire au participat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, directorul general al Trezoreriei Statului, Ştefan Nanu, şi consilierul onorific al premierului, Ionuţ Dumitru.

Bolojan: ”Dacă menținem linia politicilor actualului guvern putem continua traiectoria de reducere a deficitului bugetar”

După întâlnire, premierul demis a transmis că în cadrul acestuia au fost analizate actualul context politic și situația fiscal-bugetară a României. Bolojan s-a arătat încrezător în faptul că viitorul premier va continua linia politicilor guvernamentale pentru păstrarea echilibrelor și reducerea deficitului bugetar.

Sunt optimist că oamenii politici care au interes ca România să rămână stabilă vor continua linia politicilor guvernamentale pentru păstrarea echilibrelor și reducerea deficitului bugetar. Anul trecut și în prima parte a acestui an am luat măsuri pentru a corecta situația cheltuielilor publice, iar punerea lor în aplicare a dus la reducerea deficitului bugetar și a asigurat respectarea angajamentelor luate de România față de partenerii externi. Anul 2027 va depinde de modul în care va fi construit bugetul pentru anul viitor. Dacă menținem linia politicilor actualului guvern – și pentru sănătatea economiei este important să o menținem – putem continua traiectoria de reducere a deficitului bugetar”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.

”Dacă menținem direcția actualelor politici fiscale, putem continua traiectoria de reducere a deficitului bugetar. Pentru sănătatea economiei, această continuitate este importantă.
România are nevoie de un guvern cu puteri depline care să poată construi și respecta bugetul pentru 2027, să continue reducerea deficitului și să ducă mai departe reformele care schimbă structural modul în care sunt cheltuiți banii publici.
Echilibrarea trebuie să fie susținută de schimbări care produc efecte în timp: o administrație mai eficientă, companii de stat reformate, cheltuieli publice mai bine prioritizate și investiții care generează creștere economică.
De aceea, în perioada următoare, formarea unui guvern stabil, cu un program credibil, o echipă solidă și o asumare serioasă a continuării reformelor și a cumpătării este o condiție pentru ca România să își păstreze credibilitatea financiară.
Soluția politică este pe masa Parlamentului. Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, urmează să ceară votul de încredere săptămâna viitoare. Este un vot esențial pentru viitorul României, dincolo de interesele de partid și de aritmetica parlamentară”, a mai scris Bolojan.

S&P Global Ratings va publica, pe 2 octombrie, raportul privind ratingul suveran al ţării. O eventuală retrogradare a României de către S&P ar putea duce țara în categoria „junk”.

S&P Global a avertizat România că poate reduce ratingul în viitor dacă impasul guvernamental se prelungeşte. A fost prima dintre cele trei mari agenţii de rating care a făcut un anunț oficial după căderea Executivului. A fost confirmat actualul rating, la „BBB-/A-3″ pe termen lung şi scurt, ultima treaptă înainte de junk, dar perspectiva rămâne negativă.

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