Haos în licitația manualelor pentru clasa a IX-a. Editurile își promovează manualele drept câștigătoare, deși procedura nu a fost finalizată. Una dintre editurile participante transmite cum pot ajunge legal manualele la elevi.

Licitația organizată de Ministerul Educației și Cercetării pentru manualele de clasa a IX-a stârnește multiple controverse, scrie Mediafax. În prezent, mai multe edituri au început să își promoveze public manualele înainte de finalizarea oficială a procedurii.

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Potrivit unor documente și comunicări publice transmise de edituri, unele manuale sunt prezentate drept câștigătoare sau cu punctaje foarte mari, deși, potrivit informațiilor publice, procesul-verbal intermediar și Raportul Procedurii nu ar fi fost încă emise.

Din punct de vedere legal, evaluarea este considerată încheiată odată cu întocmirea Procesului-verbal intermediar și a Raportului Procedurii, însă, la momentul solicitării, cele două documente nu erau emise.

Manuale promovate înainte de finalizarea procedurii

În ultimele zile, mai multe edituri participante la licitație au făcut comunicări publice referitoare la manualele pentru clasa a IX-a.

ART Klett, de exemplu, ar fi transmis mesaje promoționale prin SMS și WhatsApp pentru manualul de Limba și literatura română, însoțite de un link către o platformă de precomandă sau selecție. Totodată, manualele mostră ar fi ajuns în școli și ar fi fost promovate drept câștigătoare.

Editura Corint a publicat, prin Edupedu.ro, informații despre 23 de manuale care ar fi obținut „punctaje foarte mari” în cadrul licitației organizate de Ministerul Educației și Cercetării. Și în acest caz, potrivit sesizării, manualele mostră au ajuns în școli și sunt promovate ca fiind câștigătoare.

O situație similară este semnalată în cazul editurii Booklet. Potrivit unei comunicări publice, 21 de manuale digitale pentru clasa a IX-a sunt prezentate drept „desemnate câștigătoare” în cadrul licitației Ministerului Educației.

Și CD Press a făcut comunicări publice în legătură cu materialele destinate profesorilor, un reprezentant al editurii direcționând cadrele didactice către materiale disponibile pe o platformă proprie.

Editură: Etapele de evaluare a ofertelor de manuale nu au fost finalizate

Editura INTUITEXT, participantă la licitația pentru manualele de clasa a IX-a, atrage atenția asupra faptului că procedura nu este încă finalizată și susține că proiectele depuse sunt confidențiale pe durata procesului de evaluare.

Potrivit editurii, procedura presupune mai multe etape obligatorii: depunerea ofertelor în SEAP, evaluarea științifică a proiectelor, emiterea ordinului ministrului Educației și Cercetării pentru aprobarea manualelor și, ulterior, încheierea acordurilor-cadru cu ofertanții declarați câștigători.

INTUITEXT afirmă, într-un comunicat de presă postat pe pagina de Facebook că, la momentul comunicatului, respectiv luni, 21 septembrie, evaluarea ofertelor depuse în luna iunie 2026 nu era finalizată. Editura susține că prelungirea procedurii creează dificultăți pentru elevi și profesori, în condițiile în care manualele aprobate nu sunt încă disponibile pentru începutul anului școlar.

Reprezentanții editurii invocă, totodată, caracterul confidențial al proiectelor pe durata procedurii, arătând că ofertele tehnice sunt protejate în baza legislației achizițiilor publice, iar experții implicați în evaluare au obligația de a păstra confidențialitatea asupra conținutului proiectelor și asupra lucrărilor comisiilor.

„Abia după finalizarea acestor etape, manualele aprobate vor fi puse la dispoziția cadrelor didactice pe platforma manuale.edu.ro, în format electronic, în vederea consultării, selecției și utilizării în procesul de predare-învățare-evaluare”, precizează INTUITEXT în comunicatul de presă citat.

Editura mai subliniază că profesorii vor putea selecta și recomanda elevilor doar manualele aprobate oficial prin ordin al ministrului Educației și Cercetării.

Cum sunt cunoscute rezultatele înainte de finalizarea procedurii?

Controversa publică privind manualele de clasa a IX-a pornește de la diferența dintre calendarul oficial al procedurii și comunicarea publică a unor edituri. Dacă evaluarea ofertelor se realizează pe documente depersonalizate în SEAP, iar procedura nu este finalizată oficial, se pune întrebarea pe ce bază sunt prezentate anumite manuale drept câștigătoare.

MEDIAFAX a solicitat un punct de vedere de la Ministerul Educației și Cercetării și de la Centrul Național pt Curriculum și Evaluare în legătură cu această situație cu care se confruntă elevii în primul an de liceu, însă nu am primit încă un răspuns.