Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, vrea să grațieze peste 20.000 de deținuți într-un gest de „umanism și milă”

Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a propus o amnistie în masă care ar putea implica peste 20.000 de persoane, a relatat luni presa de stat de la Baku. Aliyev a înaintat Parlamentului Azerbaidjanului un proiect de lege privind amnistia în care a descris inițiativa unui gest de „umanism și milă”, în urma recuceririi regiunii separatiste Karabah de la forțele armene în 2023, a declarat agenția de știri de stat Azertag.

Conform raportului președintelui azer, prin această propunere ar urma să fie eliberați 5.000 de deținuți, iar aproximativ 15.000 ar urma să aibă pedepsele reduse. Nu este clar deocamdată dacă această inițiativă îi vizează și pe deținuții politici, al căror număr a crescut la aproximativ 400 în ultimii ani, potrivit datelor de la Parlamentul European. În ciuda apelurilor repetate din partea organizațiilor pentru drepturile omului, autoritățile azere neagă existența prizonierilor politici, susținând că toate condamnările sunt bazate pe infracțiuni penale.

Fosta republică sovietică s-a confruntat de mult timp cu critici din partea grupurilor pentru drepturile omului pentru suprimarea disidenței politice și înăbușirea presei independente. Aliyev conduce țara din 2003, după ce i-a succedat tatălui său, Heydar, fost lider comunist și general KGB.

