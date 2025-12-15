Axios: Kamala Harris își vrea revanșa la alegerile din 2028. Fosta vicepreşedintă americană se pregătește pentru o nouă campanie prezidențială

Fosta vicepreşedintă americană Kamala Harris le-a semnalat potențialilor rivali din 2028 că lucrează pentru a menține posibilitatea unei candidaturi la președinție, relatează Axios.

În ciuda îngrijorărilor liderilor de partid și ale donatorilor că nu poate câștiga, Harris rămâne în fruntea majorității sondajelor pentru alegerile primare democrate din 2028. De asemenea, fosta candidată la prezidențiale se bucură de un sprijin puternic în rândul alegătorilor de culoare – cel mai critic bloc de votanți.

După ce a păstrat un profil discret în prima jumătate a acestui an și apoi a început un turneu de promovare a cărții sale „107 Days”, săptămâna aceasta a făcut mai multe mișcări pe care mulți democrați le consideră un punct de plecare pentru campania din 2028: extinderea turneului său de promovare a cărții, discursul său în fața Comitetului Național Democrat și utilizarea unei noi retorici.

Kamala Harris a criticat atât democrații, cât și republicanii, vineri, în timpul unei întrevederi cu oficialii Partidului Democrat. Mai mult, ea a avertizat că visul american este pe moarte.

Mulți dintre cei prezenți au declarat pentru Axios că au fost surprinși de cât de diferite au fost argumentele Kamalei Harris față de abordarea din timpul campaniei de anul trecut.

