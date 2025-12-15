Prima pagină » Știri externe » Axios: Kamala Harris își vrea revanșa la alegerile din 2028. Fosta vicepreşedintă americană se pregătește pentru o nouă campanie prezidențială

Axios: Kamala Harris își vrea revanșa la alegerile din 2028. Fosta vicepreşedintă americană se pregătește pentru o nouă campanie prezidențială

Olga Borșcevschi
15 dec. 2025, 17:47, Știri externe
Axios: Kamala Harris își vrea revanșa la alegerile din 2028. Fosta vicepreşedintă americană se pregătește pentru o nouă campanie prezidențială

Fosta vicepreşedintă americană Kamala Harris le-a semnalat potențialilor rivali din 2028 că lucrează pentru a menține posibilitatea unei candidaturi la președinție, relatează Axios.

În ciuda îngrijorărilor liderilor de partid și ale donatorilor că nu poate câștiga, Harris rămâne în fruntea majorității sondajelor pentru alegerile primare democrate din 2028. De asemenea, fosta candidată la prezidențiale se bucură de un sprijin puternic în rândul alegătorilor de culoare – cel mai critic bloc de votanți.

După ce a păstrat un profil discret în prima jumătate a acestui an și apoi a început un turneu de promovare a cărții sale „107 Days”, săptămâna aceasta a făcut mai multe mișcări pe care mulți democrați le consideră un punct de plecare pentru campania din 2028: extinderea turneului său de promovare a cărții, discursul său în fața Comitetului Național Democrat și utilizarea unei noi retorici.

Kamala Harris a criticat atât democrații, cât și republicanii, vineri, în timpul unei întrevederi cu oficialii Partidului Democrat. Mai mult, ea a avertizat că visul american este pe moarte.

Mulți dintre cei prezenți au declarat pentru Axios că au fost surprinși de cât de diferite au fost argumentele Kamalei Harris față de abordarea din timpul campaniei de anul trecut.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Trump anunță că nu va candida în 2028 la Președinția SUA. Sugerează că JD Vance sau Marco Rubio i-ar putea lua locul

Kamala Harris face dezvăluiri: „Biden m-a dezamăgit profund și m-a înfuriat“. Ce spune despre dezbaterea TV cu Donald Trump

Recomandarea video

Citește și

LIVE UPDATE 🚨 Pace în Ucraina. A doua rundă de negocieri la Berlin. După două ore de discuții, Zelenski nu a spus nimic concret
19:11
🚨 Pace în Ucraina. A doua rundă de negocieri la Berlin. După două ore de discuții, Zelenski nu a spus nimic concret
EXTERNE Donald Trump a trimis un mesaj de condoleanțe în care îl atacă pe regizorul Rob Reiner
19:01
Donald Trump a trimis un mesaj de condoleanțe în care îl atacă pe regizorul Rob Reiner
FLASH NEWS Povestea eroului din Australia. Cine este migrantul sirian care a năvălit asupra unuia din atacatorii de la Bondi Beach și l-a dezarmat. „A fost ciuruit de gloanțe“
18:24
Povestea eroului din Australia. Cine este migrantul sirian care a năvălit asupra unuia din atacatorii de la Bondi Beach și l-a dezarmat. „A fost ciuruit de gloanțe“
AUTO Producătorii auto din UE vor continua să fabrice mașini pe benzină și după anul 2035. Tranziția la mașinile electrice se amână pe termen nedeterminat
18:20
Producătorii auto din UE vor continua să fabrice mașini pe benzină și după anul 2035. Tranziția la mașinile electrice se amână pe termen nedeterminat
FLASH NEWS Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, vrea să grațieze peste 20.000 de deținuți într-un gest de „umanism și milă”
17:51
Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, vrea să grațieze peste 20.000 de deținuți într-un gest de „umanism și milă”
EXTERNE Donald Trump anunță că „lupta” pentru președinția FED devine acerbă. Cine sunt cei doi Kevin care aspiră la funcția de șef al Rezervei Federale a SUA
17:21
Donald Trump anunță că „lupta” pentru președinția FED devine acerbă. Cine sunt cei doi Kevin care aspiră la funcția de șef al Rezervei Federale a SUA
Mediafax
Cel mai lung pod feroviar și rutier din lume a devenit o atracție turistică. Podul supraetajat care leagă cinci insule pare că „se înalță spre cer”
Digi24
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing Europa spre un război cu Rusia
Cancan.ro
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns boschetar: ”N-are casă, doarme pe străzi”
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Adevarul
Trump ar fi dispus să ofere Ucrainei o „garanție de securitate NATO”. Expert: „Un precedent relevant este cazul Suediei și Finlandei”
Mediafax
Trei români au virat câte peste 200.000 de lei la Pilonul 2 într-o singură lună. Care este cea mai mare contribuție într-un cont de pensie obligatorie administrată privat
Click
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
Digi24
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la INML la cerea procurorilor
Cancan.ro
Cuplul finalului de an în România! Vedeta Antena 1 l-a cuplat, fără să-i pese că e ÎNSURAT
Ce se întâmplă doctore
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu! Nu o mai recunoști! Cum arată acum, la 45 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Decembrie: Începe o nouă sesiune Rabla 2025. Câți bani primești pentru o mașină nouă
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Descopera.ro
S-A LANSAT ARCMEDIA, CEL MAI MARE GRUP DE PUBLISHING DIN ROMÂNIA

Cele mai noi