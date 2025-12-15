Prima pagină » Știri externe » Procurorii din Coreea de Sud spun că fostul președinte Yoon Suk Yeol a încercat să provoace un conflict cu nord-coreenii pentru a rămâne la putere

Procurorii din Coreea de Sud spun că fostul președinte Yoon Suk Yeol a încercat să provoace un conflict cu nord-coreenii pentru a rămâne la putere

15 dec. 2025, 17:01, Știri externe
Procurorii din Coreea de Sud spun că fostul președinte Yoon Suk Yeol a încercat să provoace un conflict cu nord-coreenii pentru a rămâne la putere

Fostul președinte al Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol, a fost acuzat astăzi oficial de către procurori pentru complot în vederea instaurării legii marțiale și pentru că a încercat să provoace în mod intenționat un conflict cu Coreea de Nord pentru a-și asigura puterea. Fostul președinte, care se află în prezent în arest, a fost acuzat în mai multe rânduri în acest an, inclusiv de abuz de putere și favorizarea unui stat inamic. Un tribunal sud-coreean a emis noi mandate de arestare împotriva lui Yoon în iulie 2025, în contextul continuării anchetei privind tentativa sa eșuată de a impune legea marțială.

Aceste evenimente au provocat o criză politică majoră în Coreea de Sud, ducând la demiterea sa de către Curtea Constituțională în aprilie 2025. Yoon a încercat să provoace în mod deliberat un răspuns militar din partea Coreei de Nord cu scopul de a genera un context care să impună starea de urgență, a declarat procurorul de caz de la Seoul. Pe 3 decembrie 2024, Yoon Suk Yeol a declarat în mod neașteptat legea marțială și a aruncat țara într-o criză politică profundă.

Toată disputa a pornit de la neînțelegerile privind bugetul național, iar măsura de impunere a legii marțiale a fost luată pentru a proteja statul de opoziție, pe care a acuzat-o că este înfiltrată cu membri si Partidului Comunist chinez.

Noul președinte sud-coreean, Lee Jae-myung, și-a cerut scuze Coreei de Nord pentru acțiunile predecesorului său legate de trimiterea de drone și fluturași de propagandă, încercând să detensioneze situația. Procurorii de la Seoul susțin că Yoon și ministrul apărării din această perioadă au ordonat o operațiune secretă cu drone pe teritoriul Coreei de Nord într-o încercare de a provoca represalii și de a justifica instaurarea stării de urgență, dar Phenianul nu a răspuns niciodată militar.

Cum a reacționat Coreea de Nord

Timp de aproximativ o săptămână după declanșarea legii marțiale de către președintele sud-coreean Yoon, la 3 decembrie 2024, presa de stat din Coreea de Nord a păstrat tăcerea și s-a abținut de la orice comentarii publice. Ulterior, mass-media nord-coreeană, prin agenția de presă KCNA și ziarul Rodong Sinmun, a denunțat acțiunile lui Yoon pe care le-a numit „un act nebunesc” și o „dictatură fascistă”. Au ironizat încercarea eșuată și au relatat despre haosul politic care au generat în cele din urmă proteste în masă pentru demiterea președintelui Yoon.

Cele mai noi