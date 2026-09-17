Președintele Braziliei merge la ONU cu un mesaj direct pentru Trump. Lula da Silva: „Nu vă amestecați în alegerile din Brazilia”

Lula da Silva anunță că va folosi tribuna Adunării Generale a ONU pentru a-i cere lui Donald Trump să nu intervină în alegerile prezidențiale din Brazilia. Relațiile dintre Brasilia și Washington sunt tensionate, iar Flavio Bolsonaro, aliatul lui Trump, îl înfruntă pe Lula.

Președintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, se pregătește să ducă disputa cu Donald Trump până la tribuna Organizației Națiunilor Unite. Liderul de la Brasilia a anunțat miercuri că va transmite un mesaj fără echivoc președintelui american: să nu se amestece în alegerile prezidențiale din Brazilia, relatează rfi.fr.

Lula urmează să se adreseze marți Adunării Generale a ONU de la New York, într-un moment delicat pentru politica braziliană. Președintele de stânga candidează pentru un nou mandat la scrutinul din octombrie, iar principalul său adversar este Flavio Bolsonaro, candidat al dreptei și aliat al lui Donald Trump.

Sondajele indică perspectiva unei confruntări foarte strânse între cei doi într-un eventual tur al doilea, ceea ce amplifică sensibilitatea oricărui gest venit din exteriorul Braziliei în timpul campaniei electorale.

„Mă duc la reuniunea ONU pentru a avea o conversație cu Trump și a-i spune: nu vă amestecați în alegerile din Brazilia”, a declarat Luiz Inacio Lula da Silva, președintele Braziliei, în timpul unui eveniment electoral desfășurat la Ceilandia, un cartier popular din capitala Brasilia.

Lula și Trump ar putea ajunge față în față la ONU

În acest moment nu este programată oficial o întrevedere bilaterală între cei doi lideri.

„Nu este prevăzută nicio reuniune bilaterală specifică”, a declarat Carlos Bicalho Cozendey, oficial în cadrul Ministerului brazilian de Externe.

O întâlnire, fie și informală, rămâne însă posibilă. Lula și Trump ar urma să își susțină discursurile unul după celălalt în cadrul Adunării Generale, ceea ce înseamnă că cei doi s-ar putea intersecta în culisele reuniunii de la New York.

Cei doi președinți „se vor intersecta, probabil, la Adunare”, a explicat Cozendey, amintind că o situație similară s-a produs și în 2025.

Mesajul anunțat de Lula vine pe fondul deteriorării relațiilor dintre Brazilia și Statele Unite. Washingtonul a impus în luna iulie două serii de suprataxe vamale asupra produselor braziliene, măsuri pe care liderul de la Brasilia le-a interpretat drept o încercare de influențare a scenei politice interne.

Tensiunile dintre cele două administrații au început să se amplifice încă din 2025, când Statele Unite au introdus o primă majorare masivă a tarifelor aplicate Braziliei.

Măsura a venit în contextul procesului pentru tentativă de lovitură de stat care l-a vizat pe fostul președinte Jair Bolsonaro, tatăl actualului candidat Flavio Bolsonaro. Donald Trump a criticat public acțiunile împotriva fostului lider brazilian, iar Washingtonul a răspuns prin măsuri comerciale împotriva Braziliei.

Pentru Lula, legătura politică dintre Trump și familia Bolsonaro transformă acum disputa comercială într-o temă directă a campaniei prezidențiale. Liderul brazilian susține că decizia privind viitorul președinte trebuie să aparțină exclusiv alegătorilor din Brazilia.