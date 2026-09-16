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Planul lui Trump de a oferi câte 5.000 de dolari americanilor este în „faza de analiză”. Scott Bessent: „Lucrăm la acest lucru de ceva timp”

Planul lui Trump de a oferi câte 5.000 de dolari americanilor este în „faza de analiză”. Scott Bessent: „Lucrăm la acest lucru de ceva timp”
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Promisiunea președintelui american Donald Trump de a le da câte 5.000 de dolari adulților americani dacă republicanii păstrează controlul Congresului a ajuns pe masa Ministerului Finanțelor. Secretul Trezoreriei, Scott Bessent, spune că administrația analizează în prezent cum ar putea fi făcută plata.

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Scott Bessent: „Problema se află în faza de analiză”

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că administrația americană analizează posibilitatea acordării unei plăți de 5.000 de dolari pentru cetățenii americani.

Întrebat despre această promisiune în timpul unei audieri în Camera Reprezentanților, Bessent a spus că planul este în lucru, doar că nu poate oferi detalii.

„În prezent, această problemă se află în faza de analiză. În acest moment, nu sunt pregătit să discutăm despre asta, dar la Ministerul Finanțelor lucrăm la acest lucru de ceva timp”, a spus Bessent, potrivit The New York Times.

Secretarul Trezoreriei a spus că ideea plăților este una bună și că, în opinia sa, aceasta ar putea fi pusă în aplicare fără creșterea deficitului bugetar american.

Conform estimărilor analiștilor, costul unui astfel de program ar putea depăși un trilion de dolari.

Trump: „Mereu îmi respect promisiunile”

Donald Trump a anunțat săptămâna trecută suma va fi acordată cetățenilor americani dacă republicanii păstrează controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului după alegerile de la începutul lunii noiembrie.

Președintele a prezentat plata drept un fel de „dividend” pentru cetățeni și a spus că banii ar trebui cheltuiți în Statele Unite.

„Iată promisiunea mea. Dacă Republicanii câștigă Camera Reprezentanților și Senatul Statelor Unite, voi oferi un divident de 5.000 de dolari oricărui cetățean adunt din Statele Unite ale Americii, precum o companie de succes care distribuie bani către acționarii săi”, a spus Donald Trump.

„Avem trilioane de dolari care intră în țară, iar cei 5.000 de dolari vor ajunge la toată lumea. Am făcut această promisiune. Mereu îmi respect promisiunile”, a mai declarat Trump.

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