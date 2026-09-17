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Petrișor Peiu numără miliardele pierdute de România, despre care spune că nu se va vorbi în consultările de la Cotroceni

Petrișor Peiu numără miliardele pierdute de România, despre care spune că nu se va vorbi în consultările de la Cotroceni
Petrișor Peiu numără miliardele pierdute de România
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Petrișor Peiu continuă să țină „contabilitatea” eșecurilor pe care Guvernul Bolojan vrea să le treacă sub preș. Liderul senatorilor AUR este convins că la consultările de la Palatul Cotroceni vor fi evitate subiectele cu greutate, cum sunt pierderile cauzate de actuala conducere de la Palatul Victoria.

Într-o postare pe Facebook, Petrișor Peiu spune lucrurilor pe nume. Iată despre ce nu se va vorbi în consultările de la Cotroceni!

Peiu: „Au ieșit din țară 110 miliarde de euro”

Trei puncte pentru o radiografie fidelă a activității Guvernului interimar PNL-USR:

  1. „În primele 7 luni ale anului, au ieșit din țară 110 miliarde de euro și au intrat doar 94 de miliarde de euro. Pierdem cam 2,3 miliarde de euro pe lună;
  2. Investițiile străine s-au prăbușit: 1,12 miliarde de euro pe primele 7 luni din 2026 față de 5 miliarde de euro pe primele 7 luni din 2025;
  3. Dobândă la care se împrumută statul pe termen lung ( 10 ani) a atins 7,3% pe an și crește continuu din luna iulie”.

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Pe cine crezi că va desemna Nicușor Dan pentru funcția de premier?

Vezi rezultate

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În finalul mesajului său, Petrișor Peiu arată că România are nevoie de măsuri concrete pentru redresarea economiei și de specialiști care să le aplice, nu de experți în modă.

„De fapt, zâmbetele false și pantofii cu talpa roșie nu ajută deloc să găsim răspunsul la întrebarea nespusă – cât timp mai rezistă statul român și economia cu aceste cifre?”, își încheie postarea liderul senatorilor AUR.

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