Petrișor Peiu numără miliardele pierdute de România, despre care spune că nu se va vorbi în consultările de la Cotroceni

Petrișor Peiu continuă să țină „contabilitatea” eșecurilor pe care Guvernul Bolojan vrea să le treacă sub preș. Liderul senatorilor AUR este convins că la consultările de la Palatul Cotroceni vor fi evitate subiectele cu greutate, cum sunt pierderile cauzate de actuala conducere de la Palatul Victoria.
Într-o postare pe Facebook, Petrișor Peiu spune lucrurilor pe nume. Iată despre ce nu se va vorbi în consultările de la Cotroceni!
Trei puncte pentru o radiografie fidelă a activității Guvernului interimar PNL-USR:
În finalul mesajului său, Petrișor Peiu arată că România are nevoie de măsuri concrete pentru redresarea economiei și de specialiști care să le aplice, nu de experți în modă.
„De fapt, zâmbetele false și pantofii cu talpa roșie nu ajută deloc să găsim răspunsul la întrebarea nespusă – cât timp mai rezistă statul român și economia cu aceste cifre?”, își încheie postarea liderul senatorilor AUR.