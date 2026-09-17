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Diana Buzoianu: Decizie definitivă pentru faleza de la Tuzla. Aproape 33 de hectare revin în proprietatea statului

Diana Buzoianu: Decizie definitivă pentru faleza de la Tuzla. Aproape 33 de hectare revin în proprietatea statului
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Aproape 33 de hectare din faleza litoralului românesc, situate în comuna Tuzla, județul Constanța, rămân definitiv în proprietatea publică a statului, după un litigiu care s-a întins pe parcursul a 11 ani.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat joi, prin intermediul platformei Facebook, decizia și susține că situații similare trebuie clarificate pe întreg litoralul.

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Înalta Curte a respins recursul autorităților din Tuzla

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins, la 15 septembrie, ca nefondat recursul formulat de Comuna Tuzla și Consiliul Local Tuzla împotriva unei decizii pronunțate în aprilie 2025 de Curtea de Apel Constanța. Hotărârea este definitivă.

În urma soluției, suprafața de 329.697 de metri pătrați, reprezentând faleză, rămâne în proprietatea publică a statului și în administrarea Apelor Române. Litigiul a fost deschis în 2015 de Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral (ABADL).

„Au fost recuperate definitiv în instanță 33 de hectare de pe faleza Tuzla”, a transmis Diana Buzoianu.

Diana Buzoianu reclamă situații similare pe litoral

Ministrul Mediului susține că dosarul de la Tuzla este relevant pentru o problemă mai amplă identificată pe litoralul românesc. Potrivit acesteia, unele administrații locale ar fi introdus în patrimoniul propriu, prin hotărâri ale consiliilor locale, terenuri care ar aparține domeniului public al statului.

Buzoianu afirmă că, ulterior, unele dintre aceste suprafețe ar fi fost vândute, concesionate sau utilizate pentru construcții.

„Este momentul ca toate aceste situații să fie clarificate, iar patrimoniul public al Statului Român să fie protejat și administrat cu respectarea legii”, a transmis ministrul.

Proces început în anul 2015

Dosarul privind terenurile din Tuzla a trecut prin mai multe etape și soluții diferite. Tribunalul Constanța respinsese inițial acțiunea, însă Curtea de Apel Constanța a schimbat soluția în aprilie 2025 și a dispus ca suprafața de 329.697 de metri pătrați să fie lăsată în proprietatea statului.

Autoritățile locale au atacat decizia la instanța supremă. ÎCCJ a respins însă recursul, închizând definitiv litigiul după 11 ani.

Diana Buzoianu i-a felicitat pe juriștii Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral pentru demersurile făcute în instanță și a criticat modul în care, în opinia sa, unele resurse publice au fost tratate de autorități locale ca și cum ar fi reprezentat proprietăți private.

Sursa foto: Mediafax Foto/ALEXANDRA PANDREA / GMN

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