Compania americană Critical Metals propune României un joint-venture („întreprindere comună”) cu Nuclearelectrica pentru procesarea metalelor rare din Groenlanda. Investiția este estimată la 1,85 miliarde de dolari, iar proiectul ar putea genera venituri anuale de 2,2 miliarde de dolari. Potrivit estimărilor, investiția s-ar putea amortiza în aproximativ doi ani.

Proiectul ar urma să preia 50% din producția de concentrat a minei Tanbreez, din Groenlanda. Acordul neangajant a fost semnat anul trecut cu Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu Feldioara, companie deținută de Nuclearelectrica. Rafinăria din România ar putea procesa anual până la 100.000 de tone de concentrat de eudialit. Proiectul prevede o producție de aproximativ 27.943 de tone pe an de pământuri rare și metale critice, sub formă de produse cu puritate ridicată.

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Investiția este estimată la 1,85 miliarde de dolari, cu o marjă de +/-25%. Proiectul ar urma să fie amortizat în circa 2 ani, iar veniturile anuale sunt estimate la 2,2 miliarde de dolari. Modelul indică un NPV (valoare actualizată netă) de 4,5 miliarde de dolari și un IRR (rată internă de rentabilitate) de circa 55%, arată Profit.ro.

CEO-ul Critical Metals, Tony Sage, spune că procesarea eudialitului în România ar putea crește valoarea fiecărei tone de material. Compania urmărește obținerea de pământuri rare și metale critice de înaltă puritate. Procesul ar permite și recuperarea unor subproduse, precum silicea de înaltă puritate, în locul eliminării lor ca deșeuri. Astfel de pământuri rare și metale critice de înaltă puritate sunt tot mai căutate pe piețele occidentale.

Ce tehnologii ar urma să fie folosite

Rafinăria ar urma să folosească trei tehnologii pentru eficientizarea procesului. Prima vizează prevenirea formării gelului de silice, iar tehnologia este în curs de brevetare. A doua permite recuperarea silicei cu puritate de 99,99%. Reziduurile ar scădea sub 1,5%, iar consumul de acid cu circa 85%. A treia presupune liofilizarea celor 19 săruri de clorură. Procesul ar permite obținerea unor pulberi cu umiditate foarte redusă și valoare mai mare.

Critical Metals estimează venituri de 400-600 milioane de dolari anual din recuperarea silicei și economiile de acid. Printre produsele cu valoare ridicată se numără SiO2, NbCl5, DyCl3, TaCl5 și produsele pe bază de hafniu. Rafinăria ar necesita un aport energetic de până la 150 MW, iar circa 60-70% din energie ar urma să provină din gaze naturale, iar restul din electricitate.

Compania spune că proiectul ar putea transforma România într-un furnizor important de pământuri rare și metale critice pentru piețele occidentale. Tanbreez este unul dintre cele mai mari proiecte de pământuri rare încă nedezvoltate.

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