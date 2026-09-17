Sorin Grindeanu, după consultările de la Cotroceni cu Nicușor Dan: „Suntem pregătiți să preluăm guvernarea”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, după consultările cu președintele Nicușor Dan pentru desemnarea premierului, că social-democrații sunt pregătiți să preia guvernarea și că își doresc să conducă Guvernul României.

PSD, pregătit să preia guvernarea

„I-am spus azi președintelui că suntem pregătiți să preluăm guvernarea”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a afirmat că partidul este „îndreptățit” să formeze Guvernul, invocând rezultatul alegerilor parlamentare din 2024.

„Ne dorim să conducem Guvernul României, suntem îndreptățiți să facem acest lucru. Am câștigat alegerile parlamentare din 2024, știm să guvernăm bine pentru români”, a spus Grindeanu.

Grindeanu susține că România are nevoie de un Guvern stabil și de un act de guvernare coerent. Grindeanu a criticat, totodată, modul în care Ilie Bolojan a condus Guvernul, susținând că situația actuală este legată de deciziile luate de Executiv.

„Faptul că am ajuns în această situație se datorează modului prost în care Ilie Bolojan a condus Guvernul României”, a afirmat liderul PSD.

Grindeanu a explicat și decizia PSD de a ieși de la guvernare, spunând că partidul a considerat că direcția în care se îndrepta România era una nefavorabilă.

În ceea ce privește bilanțul guvernărilor PSD, Grindeanu a susținut că partidul a asigurat creștere economică atunci când s-a aflat la conducerea Executivului și a criticat, prin comparație, guvernările partidelor de dreapta.