Rezerva Federală a Statelor Unite a majorat miercuri ratele dobânzilor cu un sfert de punct procentual în prima ajustare de politică monetară din mandatul noului șef, Kevin Warsh. Mai mult, o nouă majorare a ratei dobânzilor este pe cale să aibă loc până la finalul anului, într-o încercare de a reduce inflația.

Noua decizie Fed ar putea consolida credibilitatea lui Warsh ca luptător împotriva inflației din SUA, dar riscă să-l pună în vizorul lui Donald Trump, care a cerut mult timp rate ale dobânzii mai mici și l-a criticat pe predecesorul acestuia, Jerome Powell, pentru că nu a reușit să le respecte.

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Majorarea dobânzii de referință cu 25 de puncte de bază stabilește un nou interval-țintă de la 3,75% la 4%, ceea ce reprezintă un punct de cotitură major în politica monetară globală, deoarece este prima creștere a dobânzii din iulie 2023. Decizia a fost luată în unanimitate de Consiliul Federal pentru Piața Deschisă și marchează prima acțiune majoră asupra dobânzilor sub conducerea noului președinte Fed, Kevin Warsh, instalat în funcție în luna mai a acestui an.

În ciuda eforturilor anterioare, inflația din SUA a rămas peste ținta propusă de Fed de 2% timp de aproape șase ani. Mai mult, inflația a început să crească recent pe fondul crizei energetice și a războiului din Iran. Conflictul din Orientul Mijlociu și tensiunile geopolitice au propulsat prețul țițeiului, din nou, peste pragul de 100 de dolari per baril, ceea ce a accelerat tendințele inflaționiste.

De asemenea, oficialii Fed au indicat și faptul că tarifele comerciale stricte și investițiile masive în infrastructura de Inteligență Artificială mențin prețurile ridicate în economie.

Majorarea de 25 de puncte de bază s-ar putea să nu fie ultima din acest an. Potrivit graficului „dot plot” actualizat, 16 din cei 18 oficiali ai Fed anticipează cel puțin încă o majorare a dobânzii până la sfârșitul acestui an.

„Indicațiile inflației din această vară nu îmi spun că tendințele de bază s-au îmbunătățit semnificativ”, a declarat Warsh reporterilor miercuri după-amiază. „Trebuie să fim încrezători că inflația de bază se îndreaptă spre obiectivul nostru, în mod clar și cu o viteză suficientă. Astăzi, FOMC a decis că acest standard nu a fost îndeplinit”, a spus Warsh.



Creșterea dobânzilor de referință de către Rezerva Federală a SUA are un efect de domino profund asupra întregii economii globale și acționează ca un magnet pentru capitalul internațional. Atunci când Fed majorează ratele, activele denominate în dolari devin mai atractive pentru investitori datorită randamentelor mai mari și a riscului scăzut.

Pe măsură ce capitalul global migrează către activele americane, precum titlurile de stat, cererea de dolari crește și duce automat la aprecierea monedei americane în raport cu celelalte valute. Deoarece majoritatea materiilor prime (petrol, gaze, metale) sunt tranzacționate la nivel mondial în dolari, o monedă americană mai puternică face ca aceste mărfuri să devină considerabil mai scumpe pentru țările care folosesc alte valute.

De asemenea, această decizie a Fed deschide calea către un exod al investitorilor. Fondurile de investiții își pot retrage banii din economiile în curs de dezvoltare, inclusiv din țări precum România, deoarece preferă să obțină un randament sigur în SUA, decât să riște finanțarea unor economii emergente pentru un randament ușor mai mare, dar unde riscurile sunt pe măsură.

Pe de altă parte, băncile centrale din întreaga lume sunt adesea forțate să își majoreze la rândul lor dobânzile interne pentru a-și proteja monedele de o devalorizare masivă în fața dolarului. Statele care s-au împrumutat în dolari americani, în special cele în curs de dezvoltare, se confruntă acum cu o creștere a costurilor de refinanțare și de plată a ratelor, ceea ce duce automat la riscul de incapacitate de plată.

Banca Centrală Europeană a recurs, de asemenea, la creșterea dobânzilor

Într-o mișcare similară, Banca Centrală Europeană a decis pe 10 septembrie să majoreze dobânda de referință cu 0,25 puncte procentuale și a lăsat de înțeles că ar putea urma și alte majorări în acest an, în contextul în care conflictul din Orientul Mijlociu și prețurile ridicate la energie au împins inflația din zona euro la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape trei ani.

Aceasta este a doua majorare de acest fel anunțată de BCE în 2026, după ce în luna iunie, dobânda de referință a fost majorată de la 2% la 2,25%, în încercarea de a limita creșterea inflației.

Decizia BCE vine după ce inflația din zona euro a urcat, în luna august, la 3,3%, de la 2,9% în iulie, cel mai ridicat nivel înregistrat din septembrie 2023.

Cum este afectată economia României

Deși România nu face parte din zona euro, decizia Băncii Centrale Europene îi afectează direct pe români în două moduri. În primul rând, românii care au împrumuturi bancare exprimate în euro, cu dobândă variabilă legată de indicele EURIBOR, vor înregistra o creștere a ratelor lunare deoarece acest indice tinde să replice rapid evoluția dobânzilor BCE. În al doilea rând, băncile comerciale din România vor ajusta costurile de finanțare în euro, ceea ce face ca creditele ipotecare sau de consum în valută să fie mult mai scumpe pentru noii clienți.

În ceea ce privește efectul produs de creșterea dobânzilor Fed, efectul de domino produs va afecta în mod indirect și România deoarece va pune presiune pe moneda națională și va crește costurile de finanțare ale României.

Toate împrumuturile pe care le va contracta statul român vor fi de la acest moment mult mai scumpe. Pentru a mai putea atrage finanțare și a-și acoperi deficitul bugetar, România este obligată acum să crească randamentele. Astfel, în contextul actual, țara noastră plătește deja cele mai scumpe împrumuturi din regiune, de peste 7% pe an pentru scadențele la 10 ani, iar decizia Fed amplifică această povară fiscală.

Creșterea dobânzilor de către Fed și BCE va genera o migrare a capitalului străin, ceea ce va duce la deprecierea leului indirect în raport cu dolarul și, parțial, cu euro, deoarece monedele piețelor emergente tind să piardă teren în perioadele de înăsprire monetară.

În ceea ce privește achiziția de energie de către România, multe materii prime esențiale, inclusiv petrolul și gazele naturale, sunt tranzacționate la nivel global în dolari. Un dolar mai puternic înseamnă că țara noastră va plăti mai mult pentru aceste importuri.