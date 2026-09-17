Congresul SUA a aprobat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pentru războiul din Ucraina. Măsurile vizează în premieră „flota fantomă” a Moscovei, energia și apărarea și permit taxe de până la 100% pentru marii cumpărători de petrol și gaze rusești.

Camera Reprezentanților din SUA a aprobat miercuri un amplu pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și a statelor care contribuie la susținerea economiei sale de război. Proiectul, adoptat anterior de Senat și susținut de președintele Trump, marchează cea mai importantă acțiune a Congresului american împotriva Moscovei de la revenirea republicanului la Casa Albă, relatează Reuters.

Textul a trecut de Camera Reprezentanților cu 262 de voturi pentru și 159 împotrivă. În Senat, proiectul obținuse încă de la începutul lunii august o majoritate covârșitoare, cu 86 de voturi pentru și doar 11 împotrivă.

Una dintre cele mai importante prevederi este includerea, pentru prima dată într-un asemenea pachet american, a unor măsuri îndreptate împotriva așa-numitei „flote fantomă” a Rusiei. Este vorba despre rețeaua de petroliere utilizată de Moscova pentru transportul țițeiului și pentru diminuarea efectelor restricțiilor occidentale asupra exporturilor energetice.

Sancțiunile vizează, de asemenea, sectoarele energetic și de apărare ale Federației Ruse, precum și pe Vladimir Putin și alți oficiali ruși de rang înalt.

China și India ar putea fi lovite cu taxe vamale de până la 100%

Una dintre cele mai dure și controversate prevederi îi oferă președintelui SUA posibilitatea de a impune taxe vamale de până la 100% celor mai mari cinci state care continuă să importe petrol și gaze din Rusia.

Printre țările care ar putea fi afectate se numără China și India, doi dintre cei mai importanți cumpărători ai resurselor energetice rusești.

Tocmai această putere acordată Casei Albe a provocat rezerve în rândul unor democrați din Camera Reprezentanților. Deși susțin înăsprirea sancțiunilor împotriva Moscovei și continuarea sprijinului pentru Ucraina, aceștia sunt reticenți în a-i oferi lui Donald Trump o marjă foarte largă de acțiune în utilizarea taxelor vamale, unul dintre instrumentele economice preferate ale președintelui american.

În Senat, opoziția democraților a fost însă mult mai redusă, fapt demonstrat de majoritatea consistentă cu care proiectul a fost adoptat.

Susținătorii noilor sancțiuni consideră că presiunea financiară asupra Rusiei și asupra partenerilor care îi permit să-și mențină veniturile trebuie intensificată în condițiile în care Moscova continuă atacurile asupra Ucrainei.

Votul de miercuri a venit chiar în ziua în care un atac rusesc cu dronă asupra unui autobuz din sudul Ucrainei a provocat moartea a cel puțin cinci persoane.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut eforturi considerabile pentru adoptarea legislației, inclusiv în timpul vizitei sale la Washington din luna iulie.

Proiectul poartă numele lui Lindsey Graham

Pachetul legislativ poartă numele senatorului republican Lindsey Graham, principalul său inițiator, decedat în luna iulie. Susținător fervent al Ucrainei și critic vehement al Rusiei și Iranului, Graham promovase proiectul încă din aprilie 2025.

Drumul legislației prin Congres a fost însă unul îndelungat. Donald Trump a preferat inițial să păstreze la Casa Albă controlul asupra măsurilor luate împotriva Moscovei, în loc să lase Congresul să stabilească direcția sancțiunilor. Un acord politic încheiat la începutul verii a permis în cele din urmă deblocarea proiectului și adoptarea sa în Senat.

Presiunea pentru finalizarea procedurilor a crescut și din cauza calendarului electoral. Membrii Camerei Reprezentanților urmează să părăsească în curând Washingtonul pentru campania aferentă alegerilor legislative de la jumătatea mandatului, programate pentru 3 noiembrie.