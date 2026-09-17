Prima pagină » Știri externe » Congresul SUA adoptă noi sancțiuni dure împotriva Rusiei. „Flota fantomă”, vizată în premieră. Vladimir Putin e pe listă

Congresul SUA adoptă noi sancțiuni dure împotriva Rusiei. „Flota fantomă”, vizată în premieră. Vladimir Putin e pe listă

Congresul SUA adoptă noi sancțiuni dure împotriva Rusiei. „Flota fantomă”, vizată în premieră. Vladimir Putin e pe listă
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Congresul SUA a aprobat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pentru războiul din Ucraina. Măsurile vizează în premieră „flota fantomă” a Moscovei, energia și apărarea și permit taxe de până la 100% pentru marii cumpărători de petrol și gaze rusești.

Camera Reprezentanților din SUA a aprobat miercuri un amplu pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și a statelor care contribuie la susținerea economiei sale de război. Proiectul, adoptat anterior de Senat și susținut de președintele Trump, marchează cea mai importantă acțiune a Congresului american împotriva Moscovei de la revenirea republicanului la Casa Albă, relatează Reuters.

Donald Trump - Foto: Shutterstock

Donald Trump – Foto: Shutterstock

Textul a trecut de Camera Reprezentanților cu 262 de voturi pentru și 159 împotrivă. În Senat, proiectul obținuse încă de la începutul lunii august o majoritate covârșitoare, cu 86 de voturi pentru și doar 11 împotrivă.

Una dintre cele mai importante prevederi este includerea, pentru prima dată într-un asemenea pachet american, a unor măsuri îndreptate împotriva așa-numitei „flote fantomă” a Rusiei. Este vorba despre rețeaua de petroliere utilizată de Moscova pentru transportul țițeiului și pentru diminuarea efectelor restricțiilor occidentale asupra exporturilor energetice.

Sancțiunile vizează, de asemenea, sectoarele energetic și de apărare ale Federației Ruse, precum și pe Vladimir Putin și alți oficiali ruși de rang înalt.

China și India ar putea fi lovite cu taxe vamale de până la 100%

Una dintre cele mai dure și controversate prevederi îi oferă președintelui SUA posibilitatea de a impune taxe vamale de până la 100% celor mai mari cinci state care continuă să importe petrol și gaze din Rusia.

Printre țările care ar putea fi afectate se numără China și India, doi dintre cei mai importanți cumpărători ai resurselor energetice rusești.

Tocmai această putere acordată Casei Albe a provocat rezerve în rândul unor democrați din Camera Reprezentanților. Deși susțin înăsprirea sancțiunilor împotriva Moscovei și continuarea sprijinului pentru Ucraina, aceștia sunt reticenți în a-i oferi lui Donald Trump o marjă foarte largă de acțiune în utilizarea taxelor vamale, unul dintre instrumentele economice preferate ale președintelui american.

În Senat, opoziția democraților a fost însă mult mai redusă, fapt demonstrat de majoritatea consistentă cu care proiectul a fost adoptat.

Susținătorii noilor sancțiuni consideră că presiunea financiară asupra Rusiei și asupra partenerilor care îi permit să-și mențină veniturile trebuie intensificată în condițiile în care Moscova continuă atacurile asupra Ucrainei.

Votul de miercuri a venit chiar în ziua în care un atac rusesc cu dronă asupra unui autobuz din sudul Ucrainei a provocat moartea a cel puțin cinci persoane.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut eforturi considerabile pentru adoptarea legislației, inclusiv în timpul vizitei sale la Washington din luna iulie.

Proiectul poartă numele lui Lindsey Graham

Pachetul legislativ poartă numele senatorului republican Lindsey Graham, principalul său inițiator, decedat în luna iulie. Susținător fervent al Ucrainei și critic vehement al Rusiei și Iranului, Graham promovase proiectul încă din aprilie 2025.

Drumul legislației prin Congres a fost însă unul îndelungat. Donald Trump a preferat inițial să păstreze la Casa Albă controlul asupra măsurilor luate împotriva Moscovei, în loc să lase Congresul să stabilească direcția sancțiunilor. Un acord politic încheiat la începutul verii a permis în cele din urmă deblocarea proiectului și adoptarea sa în Senat.

Presiunea pentru finalizarea procedurilor a crescut și din cauza calendarului electoral. Membrii Camerei Reprezentanților urmează să părăsească în curând Washingtonul pentru campania aferentă alegerilor legislative de la jumătatea mandatului, programate pentru 3 noiembrie.

„Odată ce proiectul de lege va fi semnat rapid și va intra în vigoare, sperăm că Statele Unite vor veghea la aplicarea sa strictă pentru a opri fluxurile financiare care alimentează tezaurul de război al Kremlinului. Fiecare zi de întârziere este o zi în care trebuie să îngropăm mai mulți oameni în Ucraina”, a declarat Svitlana Romanko, directoarea mișcării Razom We Stand.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Alegeri pentru Duma de Stat în Rusia. The Guardian: Puterea lui Putin nu depinde de susținerea rușilor de rând, dar autoritatea sa este susținută de iluzia că ascultă și îi pasă
09:00
Alegeri pentru Duma de Stat în Rusia. The Guardian: Puterea lui Putin nu depinde de susținerea rușilor de rând, dar autoritatea sa este susținută de iluzia că ascultă și îi pasă
FLASH NEWS România instalează sisteme americane antidronă „Black Talon” în patru porturi militare de la Marea Neagră și Dunăre. Cum funcționează și cât de eficiente sunt
08:44
România instalează sisteme americane antidronă „Black Talon” în patru porturi militare de la Marea Neagră și Dunăre. Cum funcționează și cât de eficiente sunt
REACȚIE Trump acuză Fed că îi sabotează politic mandatul: „Măresc dobânzile ca să mă încurce pe mine. Sunt o adunătură de politicieni”
07:24
Trump acuză Fed că îi sabotează politic mandatul: „Măresc dobânzile ca să mă încurce pe mine. Sunt o adunătură de politicieni”
ECONOMIE Rezerva Federală din SUA a crescut dobânda de referință cu 25 de puncte de bază. Cum este afectată economia României
23:49
Rezerva Federală din SUA a crescut dobânda de referință cu 25 de puncte de bază. Cum este afectată economia României
CONTROVERSĂ Fostul purtător de cuvânt al lui Zelenski acuză că i-a fost interzis un discurs în Parlamentul European, la cererea președintelui ucrainean
22:07
Fostul purtător de cuvânt al lui Zelenski acuză că i-a fost interzis un discurs în Parlamentul European, la cererea președintelui ucrainean
INEDIT Peștele cu buze roșii și „picioare” care arată ca și cum ar fi desprins dintr-un desen animat. În ce zone poate fi întâlnit
21:39
Peștele cu buze roșii și „picioare” care arată ca și cum ar fi desprins dintr-un desen animat. În ce zone poate fi întâlnit
Mediafax
Bulgaria, creștere explozivă a costurilor salariale. România, mult sub media UE
Digi24
Încă un mare stat ar putea lua în calcul o apropiere de Uniunea Europeană
Cancan.ro
Amanta i-ar fi fost INFIDELĂ lui Dorin Ioniță. L-a ÎNȘELAT cu cine se aștepta mai puțin
Prosport.ro
Anamaria Prodan, imagini incendiare în bikini! Săruturi fierbinți cu Ronald Gavril
Adevarul
Ghidul de supraviețuire pentru tinerii cu studii și salariul minim: „Seara iei legume la reducere, te îmbraci de la Pepco și nu mergi la doctori”
Mediafax
Trump amenință UE cu noi tarife din cauza Canadei: „Un act ostil”
Click
Unde se găsesc cele mai mici tarife la benzină și motorină joi, 17 septembrie
Digi24
Ce a scris presa rusă despre protestele violente din București. Care este singurul politician citat
Cancan.ro
Generalul Dorin Ioniță, desființat de verișoara amantei Alice: 'A dat de un narcisist. I-a distrus tot!'
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un mare producător auto investește 36,45 milioane de lei în România. Ce pregătește la fabrica din Craiova
Descopera.ro
Pentru prima dată, cercetătorii au reușit teleportarea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Descopera.ro
Decesele provocate de cancer asociat consumului de alcool s-au dublat în SUA în 30 de ani
Mediafax Italia
IMAGINI INCREDIBILE! Încăierare violentă pe un vas de croazieră. Un turist, internat în stare gravă
Mediafax Spania
Copiii PRIMESC 100 DE EURO pentru ochelari de vedere! Programul a fost deja implementat de Ministerul Sănătății din Spania
AUTO Modelul Dacia Striker, „produs cu mândrie în Turcia”. Cea mai elegantă Dacia a intrat în producție la Bursa, în timp ce uzina din Mioveni suferă
09:26
Modelul Dacia Striker, „produs cu mândrie în Turcia”. Cea mai elegantă Dacia a intrat în producție la Bursa, în timp ce uzina din Mioveni suferă
FLASH NEWS Autostrada Moldovei A7 se construiește în ritm alert. Câți kilometri vor mai fi gata în 2026
09:20
Autostrada Moldovei A7 se construiește în ritm alert. Câți kilometri vor mai fi gata în 2026
REACȚIE Verișoara lui Alice, amanta generalului Dorin Ioniță, rupe tăcerea. Ea spune că viața privată i-a fost „distrusă”
09:01
Verișoara lui Alice, amanta generalului Dorin Ioniță, rupe tăcerea. Ea spune că viața privată i-a fost „distrusă”
AUTO Giorgia Meloni a eliminat taxa auto pentru milioane de vehicule. „Una dintre cele mai urâte de italieni”
08:59
Giorgia Meloni a eliminat taxa auto pentru milioane de vehicule. „Una dintre cele mai urâte de italieni”
FLASH NEWS Transportul public s-a scumpit în Europa. Bucureștiul, printre capitalele cu cele mai mari majorări. Cât costă abonamentele în Londra, Paris și Amsterdam
08:50
Transportul public s-a scumpit în Europa. Bucureștiul, printre capitalele cu cele mai mari majorări. Cât costă abonamentele în Londra, Paris și Amsterdam
EXCLUSIV Robert Turcescu distruge ideea de guvern cu funcționari publici a lui Kelemen Hunor. Jurnalistul crede că Sorin Grindeanu va fi desemant ca premier
08:30
Robert Turcescu distruge ideea de guvern cu funcționari publici a lui Kelemen Hunor. Jurnalistul crede că Sorin Grindeanu va fi desemant ca premier

Cele mai noi

Trimite acest link pe