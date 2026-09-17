Trump acuză Fed că îi sabotează politic mandatul: „Măresc dobânzile ca să mă încurce pe mine. Sunt o adunătură de politicieni”

Donald Trump acuză conducerea Rezervei Federale că a majorat dobânzile din motive politice, pentru a-i afecta imaginea și performanța economică. Președintele SUA spune însă că încă are încredere în șeful Fed, Kevin Warsh.

Trump a lansat un atac dur la adresa conducerii Rezervei Federale (Fed), după decizia de miercuri privind majorarea ratelor dobânzilor. Liderul de la Casa Albă susține că măsura nu ar avea doar rațiuni economice, ci ar urmări să-i provoace prejudicii politice, potrivit Barrons.com.

„Consiliul este foarte ostil. Sunt foarte politizați. Fac ceea ce nu trebuie. Sunt o adunătură de politicieni. Măresc ratele dobânzilor pentru a-l face pe Trump să se descurce cât mai prost posibil”, a declarat Donald Trump.

Declarațiile au fost făcute în Carolina de Nord, unde Trump a participat la un miting electoral organizat în contextul campaniei pentru alegerile de la jumătatea mandatului, relatează Reuters și Associated Press.

Trump spune că încă are încredere în Kevin Warsh

Atacul este cu atât mai sensibil cu cât la conducerea Fed se află Kevin Warsh, omul ales chiar de Trump pentru această funcție. Președintele american a dezvăluit că a discutat cu Warsh înaintea votului privind dobânzile.

„Ai putea la fel de bine să votezi alături de consiliu, pentru că oricum nu va conta”, i-ar fi spus Trump lui Warsh.

Trump a insistat că își dorește ca președintele Rezervei Federale „să fie independent”.

Întrebat explicit de jurnaliști dacă mai are încredere în Kevin Warsh, răspunsul președintelui SUA a fost scurt: „Da”.

Amintim că Trump l-a criticat în repetate rânduri pe Powell pentru că nu a redus dobânzile atât de rapid și de puternic pe cât și-ar fi dorit Casa Albă.

Mesaj furios pe Truth Social: „Reduceți ratele dobânzilor, și repede!”

Înaintea declarațiilor din Carolina de Nord, Trump își exprimase nemulțumirea și pe Truth Social, într-unul dintre cele mai dure mesaje de până acum la adresa Fed după instalarea lui Warsh la conducerea instituției.

„Ratele dobânzilor în Statele Unite ar trebui să fie de 1% sau mai puțin, pentru că suntem cel mai bun credit din lume, de departe. Țara noastră este în plină expansiune datorită noilor investiții! Dacă am înceta să facem comerț cu toate țările cu care avem deficit, adică cu majoritatea dintre ele, am câștiga cel puțin 1,5 trilioane de dolari pe an. Cuvântul „deficit” nu este altceva decât un termen sofisticat pentru „pierdere”. Noi „susținem” aproape toate țările din lume, iar această situație nu mai poate continua.”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

Furia președintelui vine după ce banca centrală americană a decis să majoreze dobânzile în încercarea de a ține sub control inflația persistentă.