Pilotul brașovean Octavian Ciovică, deținător al titlului de campion național în Campionatul Național de Viteză pe Traseu Montan, a fost condamnat definitiv la 3 ani și 6 luni de închisoare în regim de detenție, anunță G4Media.ro.

Acesta este acuzat de trafic de influență și șantaj.

În 16 septembrie 2026, instanța de apel a pronunțat o hotărâre definitivă în dosarul pilotului. În urma admiterii apelului formulat de inculpat, magistrații au decis reducerea pedepselor stabilite de prima instanță.

Potrivit instanței, Ciovică a pretins bani de la un antreprenor pentru a-i înlesni obținerea autorizației de funcționare a Clubului Taboo, de pe Șirul Livezii.

Octavian Ciovică a fost consilier local al municipiului Brașov în mandatul 2016-2020 și prim-vicepreședinte al organizației municipale Brașov a PNL.

Magistrații au redus pedepsele la 3 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență și 1 an și 6 luni de închisoare pentru infracțiunea de șantaj.

Prin contopirea celor două condamnări, instanța a aplicat pedeapsa cea mai grea (3 ani), la care s-a adăugat un spor de o treime din cealaltă pedeapsă (6 luni). Astfel, inculpatul va executa o pedeapsă finală de 3 ani și 6 luni de închisoare în regim de detenție.

Pe lângă pedeapsa privativă de libertate, instanța a menținut aplicarea pedepselor complementare.

Astfel, lui Ciovică îi este interzis dreptul de a fi ales în funcții publice sau de a ocupa orice funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale.

De asemenea, prin aceeași hotărâre definitivă, instanța a dispus confiscarea sumelor de 4.750 de euro și 1.500 de lei.