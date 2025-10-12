Prima pagină » Știri externe » Președintele care conduce o țară de 92 de ani. Se pregătește să candideze pentru mandatul cu numărul opt

Președintele care conduce o țară de 92 de ani. Se pregătește să candideze pentru mandatul cu numărul opt

12 oct. 2025, 18:04, Știri externe
Președintele care conduce o țară de 92 de ani. Se pregătește să candideze pentru mandatul cu numărul opt
Paul Biya presedintele Camerunui

Camerunul iese la vot pentru a își alege președintele, iar Paul Biya de 92 de ani, cel mai în vârstă șef de stat din lume, este favorit pentru a câștiga al optulea mandat în țara central africană. Opoziția fracturată, formată din 11 candidați, se opune lui Biya, care în ciuda vârstei înaintate pe care o are și a stării de sănătate în declin, a respins apelurile de a se retrage.

Candidatul nostru este într-o formă excelentă… și este capabil să continue ceea ce a început”, a declarat Grégoire Owona, ministrul Muncii și secretarul general al partidului de guvernământ, la postul de radio francez RFI, la sfârșitul lunii septembrie.

Mulți dintre cei 7,8 milioane de camerunezi care sunt eligibili să voteze nu își amintesc de un alt lider în afară de Biya, care a condus țara cu mână de fier din 1982.

Candidatul din Camerun care candidează la 92 de ani pentru mandatul cu numărul opt

Votul are loc pe fondul stagnării politice, al unei crize a costului vieții și al tulburărilor sociale. Partidele din opoziție au acuzat comisia electorală că este subordonată partidului de guvernământ, iar cel mai credibil candidat al opoziției, Maurice kamto, a fost vizat de interdicție judecătorească.

Printre alți candidați se numără foștii miniștri Issa Tchiroma Bakary, care a dezertat recent din tabăra prezidențială și a adunat câteva mii de oameni la întâlniri din întreaga țară, și Bello Bouba Maigari, care a fost primul prim-ministru al lui Biya în 1982.

Biya are apariții rare în public

Biya, este văzut rar în public, a ținut marți primul și singurul său miting de campanie. El s-a adresat unei mulțimi de susținători pe un stadion din orașul Marouna din Extremul Nord, el a promis că va spori securitatea în regiune, va reduce șomajul în rândul tinerilor și va îmbunătăți infrastructura rutieră și facilitățile sociale, dacă va fi din nou ales.

„Sunt pe deplin conștient de problemele care vă preocupă, cunosc neîmplinirile care vă fac să vă îndoiți de viitor”, a spus Biya în discursul său. „Pe baza propriei mele experiențe, vă asigur că aceste probleme nu sunt insurmontabile.”

