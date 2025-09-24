Președintele Iranului spune, în fața Adunării Generale a ONU, că țara sa „nu a vrut niciodată și nici nu va vrea” să obțină arma nucleară

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat miercuri în cadrul Adunării Generale a ONU că țara sa „nu a încercat niciodată și nu va încerca niciodată să construiască o bombă nucleară”.

De asemenea, el a acuzat Israelul și SUA de destabilizarea Orientului Mijlociu și de incălcarea principiilor diplomației prin recentele atacuri militare asupra Iranului, scrie France24.

Liderul iranian a repetat miercuri că țara sa nu dorește să obțină arme nucleare, după atacurile militare ale Israelului și Statelor Unite de la începutul acestui an și sancțiunile care ar urma să fie impuse țării de puterile europene.

„Declar încă o dată în fața acestei adunări că Iranul nu a căutat niciodată și nu va căuta niciodată să construiască o bombă nucleară. Cel care perturbă pacea și stabilitatea în regiune este Israelul, dar Iranul este cel pedepsit”, a declarat președintele Masoud Pezeshkian Adunării Generale a Națiunilor Unite.

Iranul spune de ani buni că nu are ca scop să construiască o armă nucleară

Iranul a susținut mult timp că nu dorește arme nucleare, referindu-se la un edict al liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, în acest sens, iar serviciile secrete americane nu au susținut direct că țara a decis să construiască o armă nucleară.

Însă Israelul, Statele Unite și țările europene au fost mult timp sceptice din cauza activității nucleare a regimului iranian, crezând că ar putea obține rapid o bombă dacă ar decide acest lucru.

Marea Britanie, Franța și Germania au depus eforturi pentru a reimpune sancțiunile ONU care fuseseră suspendate în baza unui acord nuclear din 2015, negociat de Statele Unite și apoi anulat de președintele american Donald Trump.

