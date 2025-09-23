Negocierile dintre Iran și AIEA stagnează/ Rafael Grossi încurajează menținerea dialogului cu Teheranul în vederea reglementării programului NUCLEAR

Discuțiile cu Iranul privind programul său nuclear se află într-un „punct de cotitură dificil”, a avertizat șeful Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (AIEA), Rafael Grossi.

„Evident, acesta este un punct de cotitură destul de dificil”, a subliniat Grossi, în contextul în care Teheranul a amenințat, sâmbătă, că va suspenda cooperarea cu organismul de supraveghere nucleară al ONU dacă sancțiunile europene vor fi reinstaurate. „Ceea ce este important este ca dialogul să continue”, a afirmat secretarul general, anunțând o întâlnire cu ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi.

În timpul întâlnirii de luni, ministrul iranian de Externe l-a asigurat de „bunăvoința și abordarea responsabilă a Iranului”, conform unui comunicat.

„Orice progres în acest domeniu depinde de responsabilitatea celorlalte părți”, a evidențiat acesta, îndemnând europenii să pună capăt „solicitărilor excesive” și „folosirii abuzive a Consiliului de Securitate pentru a exercita presiuni asupra Iranului”.

Franța, Germania și Marea Britanie au avertizat asupra reimpunerii sancțiunilor împotriva Iranului

Consiliul de Securitate al ONU a dat undă verde, vinderi, reimpunerii unor sancțiuni internaționale împotriva Iranului, care urmează să intre în vigoare duminică, în absența unui acord de reglementare a programului nuclear al Teheranului.

Franța, Germania și Marea Britanie au acuzat Iranul că nu a îndeplinit condițiile are ar fi permis extinderea ridicării sancțiunilor convenite într-un acord semnat în 2015. Iranul a denunțat acuzațiile celor trei state europene.

Rafael Grossi a declarat că nu este „nici optimist, nici pesimist”, insistând ca dialogul dintre cele două părți să continue, potrivit cotidianului L’Orient-Le-Jour.

„Sper cu adevărat și cred că nu este exclus să putem ajunge la un acord”, a subliniat Grossi.

