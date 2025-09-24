Associated Press: Iranul a început lucrările de RECONSTRUCȚIE la fabricile de rachete atacate de Israel în iunie

Iranul a început lucrările de reconstrucție la fabricile de rachete vizate de Israel în timpul războiului din iunie, conform unor imagini din satelit analizate de The Associated Press.

Totuși, o componentă cheie încă lipsește – mixerele necesare pentru a produce combustibil solid pentru rachete și a asigura amestecul uniform al acestuia.

Rachetele cu combustibil solid pot fi lansate mai repede decât cele cu combustibil lichid, ceea ce poate însemna diferența între lansarea unei rachete și distrugerea ei în timp ce este în lansator – ceea ce s-a întâmplat în timpul războiului cu Israelul.

Lucrări de reconstrucție la instalațiile atacate în octombrie 2024 și iunie 2025

Iranul are baze de producție de rachete cu combustibil solid la Khojir și Parchin, chiar lângă Teheran, precum și la Shahroud, la aproximativ 350 de kilometri nord-est de capitală.

Atacurile israeliene din timpul războiului din iunie 2025 au părut să vizeze distrugerea atât a clădirilor care adăposteau mixerele cât a unităților de producție folosite pentru a fabrica mixerele. Anterior, toate aceste situri fuseseră deja atacate de Israel în octombrie 2024.

Imagini din satelit realizate luna aceasta de Planet Labs PBC și analizate de Associated Press arată lucrări de construcție în curs atât la Parchin cât și la Shahroud.

Ritmul lucrărilor de reconstrucție arată importanța pe care Teheranul o acordă programului său de rachete. Prin comparație, ritmul activității la siturile nucleare iraniene bombardate era mai scăzut.

Mixerele de combustibil, un obiectiv cheie pentru Teheran

Dacă Iranul își repornește producția la nivelurile de dinainte de război – 200 de rachete cu combustibil solid pe lună – numărul mare de rachete produse va face mai dificil pentru israelieni să le distrugă preventiv sau să le doboare.

Experți în domeniul rachetelor au declarat pentru Associated Press că obținerea mixerelor este un obiectiv cheie pentru Teheran, mai ales în contextul în care Națiunile Unite ar putea reimpune sancțiuni la sfârșitul acestei luni.

Iranul ar putea alege să se bazeze pe China ca sursă pentru mixere și substanțele chimice necesare pentru a produce combustibil solid.

În trecut, Iranul a cumpărat combustibil pentru rachete și alte componente din China, conform unor experți și oficiali americani, iar luna aceasta președintele iranian și mai mulți oficiali militari au vizitat Beijingul pentru a asista la parada de Ziua Victoriei din China.

Can Kasapoglu, cercetător senior la Institutul Hudson din Washington, a declarat că Beijingul ar putea furniza și sisteme de ghidare și microprocesoare pentru rachetele balistice ale Iranului.

„Dacă Iranul își folosește legătura cu China pentru a-și consolida capacitățile militare, războiul de 12 zile ar putea fi doar un obstacol pentru regimul iranian, mai degrabă decât o înfrângere decisivă”, a scris el.

Foto: Profimedia

