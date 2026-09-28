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Pentru prima dată, un copil de 2 ani a fost eutanasiat în Olanda. Medicii au ajuns la concluzia că nu există tratament pentru ameliorarea durerilor

Pentru prima dată, un copil de 2 ani a fost eutanasiat în Olanda. Medicii au ajuns la concluzia că nu există tratament pentru ameliorarea durerilor
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Un copil de 2 ani cu probleme grave de sănătate a fost eutanasiat în Olanda după ce părinții acestuia și medicii au ajuns la concluzia că nu există niciun fel de tratament sau procedură medicală care i-ar putea pune capăt durerilor pe care le avea acesta.

Acest caz reprezintă o premieră medicală pentru Țările de Jos, fiind primul copil cu vârsta sub 12 ani care este eutanasiat după extinderea legii privind moartea asistată. Procedura a avut loc în decembrie anul trecut, însă detaliile oficiale ale cazului au fost publicate recent de comisia de evaluare.

Potrivit raportului specialiștilor, copilul s-a născut prematur, la doar 26 de săptămâni, și avea probleme grave de sănătate, inclusiv paralizie cerebrală, deficiențe de vedere severe, convulsii care nu răspundeau la medicație, precum și o acumulare de mucus în plămâni, care îngreuna foarte mult respirația.

Deoarece copilul avea dureri mari din cauza complicațiilor medicale de care suferea, părinții acestuia și medicii au decis să-i pună capăt suferințelor. Raportul întocmit de comisia de specialiști notează că micuțul se afla în stadiu terminal și suferea de dureri și convulsii zilnice, care nu puteau fi ameliorate prin analgezice sau tratamente paliative. De asemenea, medicii au concluzionat că starea de sănătate a acestuia nu arăta nicio perspectivă de îmbunătățire.

„În ciuda intervențiilor medicale și nemedicale, părinții și medicul nu au observat nicio îmbunătățire a stării copilului și erau convinși că acesta suferea insuportabil și nu avea nicio perspectivă de ameliorare”, se arată în raportul comisiei.

Moartea asistată pentru copiii aflați în stadiu terminal cu vârste cuprinse între 1 și 12 ani este legală în Olanda de doi ani. Înainte de modificarea legii, doar nou-născuții și copiii cu vârsta peste 12 ani puteau fi supuși acestor proceduri. Pentru a fi aprobată o astfel de procedură, legislația olandeză impune criterii extrem de rigide, iar moartea asistată trebuie să fie singura modalitate de a opri suferințele unei boli incurabile.

Eutanasia este susținută și de opinia publică, Olanda fiind prima țară care a legalizat-o pentru persoanele cu boli terminale în 2002. Eutanasia este permisă numai dacă cererea vine de la pacient sau, în cazul de față, de la părinți, iar medicul trebuie să ajungă la concluzia că pacientul suferă de o boală incurabilă. Ulterior, cazul trebuie să fie revizuit și aprobat de cel puțin un medic independent din afara spitalului și raportat mai apoi unei comisii guvernamentale pentru a verifica dacă toate criteriile au fost respectate cu strictețe.

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