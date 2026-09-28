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Academia de Științe de la Kiev, în flăcări în urma unui atac rusesc cu drone. „Rusia va primi un răspuns”, a amenințat Zelenski

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Rusia a bombardat centrul Kievului cu drone la mijlocul zilei, pe 28 septembrie. Printre clădirile lovite din Kiev se află și Academia Națională de Științe unde a izbucnit un incendiu masiv. Supraviețuitorii au sărit pe ferestrele clădirii în flăcări, relatează The Kyiv Independent.

Focul a izbucnit după ce o dronă a lovit clădirea Academiei Naționale de Științe, situată chiar în apropiere de Ambasada Germaniei, Teatrul de Balet și Opera.

Numărul exact al victimelor nu este încă cunoscut, însă martorii au filmat scene de groază cu oamenii care ieșeau pe ferestrele clădirii și se aruncau pentru a nu arde de vii în interior. Echipajele de salvare au intervenit rapid pentru a stinge incendiul, alături de numeroase echipe de intervenție care sunt implicate.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut o amenințare dură că Ucraina va riposta la atacul rusesc.

„Cu siguranță, Rusia va primi un răspuns pentru acest lucru. Și fiecare dintre partenerii Ucrainei trebuie să vadă, prin această teroare, prin astfel de atacuri, că sprijinul pentru Ucraina înseamnă sprijinirea vieții oamenilor, înseamnă că terorismul nu trebuie niciodată și nicăieri normalizat. Rusia trebuie să răspundă pentru toate acestea și să simtă consecințe reale”, a scris președintele ucrainean pe rețelele de socializare.

Dronele ruse au lovit și clădiri non-rezidențiale din alte districte ale Kievului –  Obolonskyi, Darnytskyi și Shevchenkivskyi, a anunțat primarul Capitalei, Vitalii Klitschko.

Edilul a raportat până acum doar o femeie ucisă și trei persoane rănite în urma atacurilor ruse.

Cu o zi în urmă, pe 27 septembrie, două persoane au fost ucise și alte patru au fost rănite după ce Rusia a bombardat un magazin alimentar Stolichny din afara Capitalei, cauzând un incendiu care a cuprins toată clădirea.

Atacul rusesc desfășurat chiar lângă Ambasada Germaniei de la Kiev are loc după ce germanii au închis Consulatul General din Sankt Petersburg pe 18 septembrie ca urmare a incidentului de la Aeroportul din Leipzig. Nu s-au înregistrat pagube în clădirea ambasadei germane de la Kiev.

Sursa Foto: Hepta

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