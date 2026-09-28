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Anchetă de corupție în Franța. Procurorii cer patru ani de închisoare pentru fostul ministru al Justiției, Rachida Dati. Ce acuzații i se aduc

Melania Agiu
Anchetă de corupție în Franța. Procurorii cer patru ani de închisoare pentru fostul ministru al Justiției, Rachida Dati. Ce acuzații i se aduc
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Procurorii francezi au cerut, luni, patru ani de închisoare pentru fostul ministru al Justiției Rachida Dati, judecată într-un dosar de corupție. Parchetul Național Financiar (PNF) a solicitat ca doi ani din pedeapsă să fie executați sub supraveghere electronică. De asemenea, s-au cerut cinci ani de ineligibilitate și interdicție de a ocupa funcții publice, cu executare provizorie, scrie Le Monde.

Dacă instanța va accepta solicitările procurorilor peste câteva luni, decizia va avea consecințe severe pentru fostul ministru al Justiției (2007-2009) și al Culturii (2024-2026). Rachida Dati își va pierde mandatul actual de primar al arondismentului 7 din Paris. În plus, verdictul îi va bloca revenirea în magistratură, sistem în care tocmai fusese reintegrată și unde își așteaptă numirea pe un post.

Împotriva fostului director general al Renault, Carlos Ghosn, care s-a refugiat în Liban și este judecat în lipsă, parchetul a cerut patru ani de închisoare și menținerea mandatului de arestare, calificându-l drept „un om de afaceri care se considera egalul șefilor de stat”.

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Reprezentanții PNF (Parchetul Național Financiar) au condamnat cu asprime comportamentul Rachidei Dati, calificându-l drept „o trădare a virtuții și a caracterului exemplar”, „un spirit de câștig, o lăcomie” și o „dorință de a profita de pe urma unui mandat public, cu dispreț față de funcția sa, pentru a obține cât mai multe profituri posibil”.

Anchetatorii din Franța suspectează că Rachida Dati a încheiat un acord de corupție cu fostul director general al alianței Renault-Nissan, Carlos Ghosn. În perioada în care deținea mandatul de europarlamentar, între octombrie 2009 și februarie 2013, ea ar fi desfășurat activități ilegale de lobby în Parlamentul European în beneficiul constructorului auto, primind în schimb o sumă totală de 900.000 de euro.

Rachida Dati respinge ferm toate aceste acuzații, susținând că a desfășurat o activitate legală și reală de avocatură în acea perioadă.

Potrivit Le Monde, la două zile după plecarea sa din guvern, pe 23 iunie 2009, și cu trei săptămâni înainte de începerea mandatului său european, pe 14 iulie, Rachida Dati a înființat o firmă de consultanță. Pe 30 iunie, ea i-a trimis lui Carlos Ghosn o scrisoare de ofertă de servicii, anunțându-l despre înființarea firmei sale pentru „a oferi consultanță grupurilor în ceea ce privește strategia lor internațională”.

„În cele din urmă, ea s-a răzgândit, lichidând noua societate și devenind avocată, beneficiind astfel de un secret profesional strict protejat. O alegere făcută pentru a „ocoli” interdicția impusă unei europarlamentare de a desfășura activități de consultanță strategică sau de lobby“, consideră PNF.

Folosindu-se de trecutul ei de ministru al Justiției, ea a acționat ca un canal de legătură confidențial, facilitând rețele de contacte și întâlniri între conducerea Renault și oficiali guvernamentali de rang înalt din Franța, inclusiv cu președintele de la acea vreme, Nicolas Sarkozy.

Procurorii au subliniat la proces că nu există nicio dovadă scrisă sau activitate juridică reală care să justifice cele 900.000 de euro primite. Banii au fost plătiți printr-o filială din Olanda (RNBV), metodă considerată de anchetatori un simplu „paravan” pentru a masca cumpărarea influenței sale politice.

Reamintim că, în februarie 2026, Rachida Dati a demisionat din funcția de ministru al Culturii pentru a candida oficial la funcția de primar al Parisului. Dati a pierdut, în martie 2026, cursa pentru Primăria Parisului în favoarea socialistului Emmanuel Grégoire, clasându-se pe locul al doilea.

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