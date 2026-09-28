Impas politic în Suedia după ce lidera social-democraților, Magdalena Andersson, nu a reușit să formeze un guvern, la două săptămâni de la alegeri

Suedia a intrat într-un impas politic după ce lidera social-democraților, Magdalena Andersson, a precizat că nu a reușit să obțină suficient sprijin politic pentru a forma un guvern, în ciuda faptului că partidul acesteia a câștigat alegerile parlamentare din această lună, relatează Reuters.

„Pot concluziona că în prezent nu există nicio posibilitate pentru mine să formez un guvern”, a precizat Magdalena Andersson într-o conferință de presă după ce a pierdut sprijinul Partidului Stângii din Suedia.

Președintele parlamentului suedez, Andreas Norlén, se va adresa acum, cel mai probabil, prim-ministrului Ulf Kristersson pentru a vedea dacă poate forma un guvern, în condițiile în care moderații actualului premier sunt următorul partid ca mărime după Partidul Social-Democrat.

La alegerile generale din 13 septembrie, opoziția de centru-stânga a câștigat o majoritate restrânsă și a obținut 176 de locuri în parlament, în comparație cu 173 cât a obținut partidul de centru-dreapta.

Magdalena Andersson a precizat că a renunțat să mai formeze un guvern după ce Partidul Stângii, unul dintre partidele de care avea nevoie pentru a forma o majoritate, a precizat că va susține un candidat de centru-dreapta la funcția de președinte al Parlamentului. Anterior, Partidul Stângii a precizat că o va susține doar pe Andersson în funcția de prim-ministru.

Legislația din Suedia prevede că președintele Camerei Reprezentanților poate propune parlamentului patru candidați spre aprobare, dar dacă fiecare dintre aceștia este respins, se vor organiza noi alegeri.