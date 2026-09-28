Astăzi, la ora 14:00, au început audierile miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan pentru noul Executiv. Printre aceștia se numără și Sebastian Burduja, propus să conducă Ministerul Energiei. Grăbiți să dea live în momentul în care colegul lor de partid a ieșit să dea declarații, liberalii au uitat cum îl cheamă. În descrierea live-ului, PNL l-a botezat pe fostul ministru al Digitalizării „Burdujan”. Încă nu știm dacă a fost o confuzie sau dacă liberalii nu știu cum se scrie corect numele lui. Acesta a deschis audierile miniștrilor în Parlament. Comisiile reunite ale Senatului și Camerei Deputaților i-au dat aviz negativ.

Propriul partid din care face parte Sebastian Burduja a gafat și i-a scris greșit numele

După ce a fost audiat pentru mandatul de ministru al Energiei în Guvernul Mureșan, Sebastian Burduja a ieșit la declarațiile de presă. Partidul din care face parte, PNL, a transmis live momentul. În descrierea live-ului apare mesajul informativ, unde liberalii i-au scris numele puțin diferit, mai exact au adăugat o literă.

„Declarații de presă susținute de Sebastian Burdujan, ministrul propus al Energiei, după audierile în comisiile parlamentare reunite pentru politică economică, reformă și privatizare; industrii și servicii; economie, industrii și servicii, turism și antreprenoriat; energie, infrastructură energetică și resurse minerale” a notat Partidul Național Liberal pe pagina de Facebook.

S-au încins spiritele la audierea lui Sebastian Burduja

Sebastian Burduja, propus la Ministerul Energiei, a spus că vrea sa prioritizeze stocarea energiei și a precizat că trebuie să ajungem din urmă Bulgaria. Burduja a menționat că va începe exploatarea Neptun Deep anul viitor și că astfel va fi susținută producția de îngrășăminte la Azomureș.

Însă, spiritele s-au aprins în timpul discursului. Un senator PSD i-a reproșat lui Burduja că a venit cu „o fițuică” la audieri și i-a cerut să îi transmită lui Mureșan să schimbe programul GhatGPT cu care a scris programul de guvernare.

„Cel mai important examen de astăzi nu a fost în fața comisiei, ci ceea ce am spus în fața românilor. Îmi prezint scuzele față de români că în aceste luni de zile nu am reușit, cu toții, să găsim o soluție pentru a le face viața mai bună”, a transmis Burduja, la finalul audierilor.

Membrii Comisiilor i-au dat aviz negativ lui Sebastian Burduja. Aceștia i-au acordat 24 de voturi „pentru”, 34 „împotrivă” și au fost înregistrate 5 abțineri.

Audierile pentru mandatele de miniștri continuă și mâine

Audierile celor 16 miniștri se întind pe două zile. Mureșan este al treilea premier desemnat de președintele Nicușor Dan, după demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan, la data de 5 mai, în urma unei moțiuni de cenzură. Primul care a fost audiat e Sebastian Burduja, iar ultima care o să fie audiată este Diana Buzoianu.

Tanczos Barna, propus pentru funcțiile de ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi pentru cea de viceprim-ministru, a spus că vrea comasarea ANIF – Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare și Apele Române. Acesta a susținut înființarea unui sistem de etichetare 100% românesc. Tanczos Barna a fost primul ministru din guvern care a primit aviz favorabil. Mai exact 20 de voturi „pentru”, un vot „împotrivă” și 16 abțineri.