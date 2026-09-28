Prima pagină » Știri politice » PNL i-a greșit numele propriului ministru propus, Sebastian Burduja. Cum l-au „botezat” liberalii

PNL i-a greșit numele propriului ministru propus, Sebastian Burduja. Cum l-au „botezat” liberalii

PNL i-a greșit numele propriului ministru propus, Sebastian Burduja. Cum l-au „botezat” liberalii
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Astăzi, la ora 14:00, au început audierile miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan pentru noul Executiv. Printre aceștia se numără și Sebastian Burduja, propus să conducă Ministerul Energiei. Grăbiți să dea live în momentul în care colegul lor de partid a ieșit să dea declarații, liberalii au uitat cum îl cheamă. În descrierea live-ului, PNL l-a botezat pe fostul ministru al Digitalizării „Burdujan”. Încă nu știm dacă a fost o confuzie sau dacă liberalii nu știu cum se scrie corect numele lui. Acesta a deschis audierile miniștrilor în Parlament. Comisiile reunite ale Senatului și Camerei Deputaților i-au dat aviz negativ.

Propriul partid din care face parte Sebastian Burduja a gafat și i-a scris greșit numele

După ce a fost audiat pentru mandatul de ministru al Energiei  în Guvernul Mureșan, Sebastian Burduja a ieșit la declarațiile de presă. Partidul din care face parte, PNL, a transmis live momentul. În descrierea live-ului apare mesajul informativ, unde liberalii i-au scris numele puțin diferit, mai exact au adăugat o literă.

„Declarații de presă susținute de Sebastian Burdujan, ministrul propus al Energiei, după audierile în comisiile parlamentare reunite pentru politică economică, reformă și privatizare; industrii și servicii; economie, industrii și servicii, turism și antreprenoriat; energie, infrastructură energetică și resurse minerale” a notat Partidul Național Liberal pe pagina de Facebook.

S-au încins spiritele la audierea lui Sebastian Burduja

Sebastian Burduja, propus la Ministerul Energiei, a spus că vrea sa prioritizeze stocarea energiei și a precizat că trebuie să ajungem din urmă Bulgaria. Burduja a menționat că va începe exploatarea Neptun Deep anul viitor și că astfel va fi susținută producția de îngrășăminte la Azomureș.

Însă, spiritele s-au aprins în timpul discursului. Un senator PSD i-a reproșat lui Burduja că a venit cu „o fițuică” la audieri și i-a cerut să îi transmită lui Mureșan să schimbe programul GhatGPT cu care a scris programul de guvernare.

„Cel mai important examen de astăzi nu a fost în fața comisiei, ci ceea ce am spus în fața românilor. Îmi prezint scuzele față de români că în aceste luni de zile nu am reușit, cu toții, să găsim o soluție pentru a le face viața mai bună”, a transmis Burduja, la finalul audierilor.

Membrii Comisiilor i-au dat aviz negativ lui Sebastian Burduja. Aceștia i-au acordat 24 de voturi „pentru”, 34 „împotrivă” și au fost înregistrate 5 abțineri.

Audierile pentru mandatele de miniștri continuă și mâine

Audierile celor 16 miniștri se întind pe două zile. Mureșan este al treilea premier desemnat de președintele Nicușor Dan, după demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan, la data de 5 mai, în urma unei moțiuni de cenzură. Primul care a fost audiat e Sebastian Burduja, iar ultima care o să fie audiată este Diana Buzoianu.

Tanczos Barna, propus pentru funcțiile de ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi pentru cea de viceprim-ministru, a spus că vrea comasarea ANIF – Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare și Apele Române. Acesta a susținut înființarea unui sistem de etichetare 100% românesc. Tanczos Barna a fost primul ministru din guvern care a primit aviz favorabil. Mai exact 20 de voturi „pentru”, un vot „împotrivă” și 16 abțineri.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ambasadorul american în România, reacție la scandalul diplomatei SUA din Grecia: „Este o problemă pe care România trebuie să o rezolve singură”
19:00
Ambasadorul american în România, reacție la scandalul diplomatei SUA din Grecia: „Este o problemă pe care România trebuie să o rezolve singură”
REACȚIE Cristian Tudor Popescu comentează scandalul ambasadoarei SUA în Grecia: „Grindeanu n-a mințit”
18:40
Cristian Tudor Popescu comentează scandalul ambasadoarei SUA în Grecia: „Grindeanu n-a mințit”
FLASH NEWS Dominic Fritz, mesaj de mulțumire după încercarea de confiscare a ideii de Revoluție la Timișoara. Ce a transmis edilul declarat incompatibil de instanțe
18:17
Dominic Fritz, mesaj de mulțumire după încercarea de confiscare a ideii de Revoluție la Timișoara. Ce a transmis edilul declarat incompatibil de instanțe
REACȚIE PNL îl amenință pe Nicușor Dan cu CCR, dacă nu declanșează alegeri anticipate după căderea Guvernului Mureșan
17:48
PNL îl amenință pe Nicușor Dan cu CCR, dacă nu declanșează alegeri anticipate după căderea Guvernului Mureșan
ALEGERI Proiect de modificare a legii alegerilor anticipate. Se reduc anumite termene și numărul minim de susținători necesar candidaților. Draftul a fost publicat de AEP
17:43
Proiect de modificare a legii alegerilor anticipate. Se reduc anumite termene și numărul minim de susținători necesar candidaților. Draftul a fost publicat de AEP
REACȚIE Cu ce partide plănuiește AUR să negocieze dacă Guvernul Mureșan pică
17:00
Cu ce partide plănuiește AUR să negocieze dacă Guvernul Mureșan pică
Mediafax
Școala din Italia unde copiii datornicilor mănâncă altceva
Digi24
Cum a ajuns un mort „să conducă” de 122 de ori camioane încărcate cu lemn
Cancan.ro
Simona Halep l-a luat pe iubi milionar de la aeroport și l-a dus în cuibușorul lor de nebunii!
Prosport.ro
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Adevarul
Ce condiții pune AUR pentru a vota un guvern PSD │SURSE
Mediafax
Scandal URIAȘ la o universitate din SUA. Studentă agresată sexual de șapte colegi. Pedeapsa INCREDIBILĂ primită
Click
Andrei Duban, tată de adolescent. Cum se înțelege cu fiul său de 14 ani: „Câteodată sunt prieten cu el”
Digi24
Obiectul 1335 de sub Muntele Apocalipsei. Rușii reînvie un sistem de răspuns nuclear automatizat din timpul Războiului Rece
Cancan.ro
Ea este Ioana, femeia din Vrancea ucisă de soț. Un copilaș a rămas orfan de mamă
Ce se întâmplă doctore
Semnal de alarmă pentru un antibiotic cunoscut. Are un risc mai mare de deces! E folosit la pneumonie și infecții urinare
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dedeman vinde camere de supraveghere cu încărcare solară la prețuri foarte bune. Pot fi montate și în zone fără Wi-Fi
Descopera.ro
Premieră în fizică: Oamenii de știință au observat „săriturile cuantice” ale sunetului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a condus Egiptul Antic acum 5.000 de ani? A domnit cu mult înaintea Cleopatrei
Mediafax Italia
Românca devenită MISS ITALIA are o problemă pe care nu o rezolvă nicio coroană!
Mediafax Spania
NOUA REGULĂ de circulație. De la 1 octombrie NU MAI AI VOIE să faci asta la trecerile de pietoni!
REACȚIE Romgaz face precizări în scandalul presupuselor influenți americane pentru achiziția de LNG: „Niciun oficial nu a exercitat presiuni pentru a determina compana să încheie vreun contract de achiziție de gaze, indiferent de sursă”
19:12
Romgaz face precizări în scandalul presupuselor influenți americane pentru achiziția de LNG: „Niciun oficial nu a exercitat presiuni pentru a determina compana să încheie vreun contract de achiziție de gaze, indiferent de sursă”
EXCLUSIV Bogdan Măgurean, bodyguard pentru oameni cu milioane de euro: „Îmi dădeau câte 10.000-15.000 să mă duc cu ei câteva zile”
19:12
Bogdan Măgurean, bodyguard pentru oameni cu milioane de euro: „Îmi dădeau câte 10.000-15.000 să mă duc cu ei câteva zile”
REACȚIE După ce Gândul a scris despre scandalul cenzurării naistului Nicolae Voiculeț la un eveniment diplomatic, Biblioteca Metropolitană București anunță că acesta va avea loc
19:01
După ce Gândul a scris despre scandalul cenzurării naistului Nicolae Voiculeț la un eveniment diplomatic, Biblioteca Metropolitană București anunță că acesta va avea loc
EDITORIAL Ștefan Popescu analizează scandalul momentului: Ce ar trebui să facă România pentru o relație realistă cu Statele Unite ale Americii
19:00
Ștefan Popescu analizează scandalul momentului: Ce ar trebui să facă România pentru o relație realistă cu Statele Unite ale Americii
ACTUALITATE În 2020, campania GoFundMe pentru George Floyd a strâns 14,7 milioane de dolari. Șase ani mai târziu, frații săi cer explicații despre bani
18:53
În 2020, campania GoFundMe pentru George Floyd a strâns 14,7 milioane de dolari. Șase ani mai târziu, frații săi cer explicații despre bani
FLASH NEWS Vizită secretă a lui Netanyahu la Abu Dhabi cu o lună înainte de alegerile din Israel. Miza întâlnirii: avertismentul privind atacul Hamas
18:48
Vizită secretă a lui Netanyahu la Abu Dhabi cu o lună înainte de alegerile din Israel. Miza întâlnirii: avertismentul privind atacul Hamas

Cele mai noi

Trimite acest link pe