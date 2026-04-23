Trump vrea să transforme România în destinație de lux. Emisarul Glick anunță proiecte premium pentru investitori și turiști în Cluj și București

Unul dintre emisarii cheie ai lui Donald Trump anunță investiții majore în România, cu proiecte imobiliare de lux și comunități integrate. Planurile vizează poziționarea țării noastre ca destinație premium pentru investitori și turiști.

Reprezentanții The Trump Organization au confirmat extinderea pe piața din România, cu planuri extrem de ambițioase în zona imobiliară de lux. Lawrence Glick, emisar al Donald Trump, a declarat la Cluj-Napoca că proiectele dezvoltate în țară ar putea repoziționa România pe harta globală a investițiilor premium, potrivit Profit.ro.

„Am văzut ce s-a construit aici și am înțeles viziunea pe termen lung. Partenerii noștri au venit la New York și ne-au prezentat proiectul în detaliu, iar familia Trump a susținut această inițiativă. Suntem convinși că putem extinde brandul în România într-un mod solid și sustenabil”, a declarat Glick.

Oficialul american susține că intrarea brandului pe piața locală va atrage investitori internaționali și va genera un efect economic în lanț.

„Aducem un brand occidental cu o rețea globală extinsă, din Asia până în Statele Unite și Europa. Oamenii și investitorii ne urmează oriunde mergem. Prezența noastră aici va deschide uși pentru alte branduri internaționale și va poziționa România într-un context diferit, mai ales în zona premium și de lux”, a explicat Lawrence Glick.

Proiectele vizează dezvoltări complexe, care depășesc modelul clasic de hotel sau ansamblu rezidențial.

„Nu vorbim doar despre un hotel. Vorbim despre comunități complete cu zone rezidențiale, facilități de agrement, spații comerciale și servicii premium. Este o abordare multifuncțională, care definește toate proiectele noastre la nivel global”, a punctat Glick.

Locuri de muncă și Proiecte de lux Cluj și București care vor genera mii de locuri de muncă

Investițiile ar urma să genereze numeroase locuri de muncă și să accelereze dezvoltarea segmentului de lux din piața imobiliară.

„Vor fi create numeroase locuri de muncă, iar dezvoltarea proiectelor va genera un interes major pe piață. În mod tradițional, brandul nostru ridică nivelul pieței inclusiv în real estate și contribuie la dezvoltarea segmentului de lux într-un mod accelerat”, a mai spus Glick.

Printre proiectele vizate se numără – Trump International în Cluj-Napoca, un ansamblu de mari dimensiuni cu un turn de aproximativ 30 de etaje și Trump Tower în București, dezvoltat în parteneriat cu SDC Imobiliare.

De asemenea, compania analizează dezvoltarea unor terenuri de golf de clasă mondială, în linie cu portofoliul său global.

„Avem deja un portofoliu extins de terenuri de golf la nivel global și analizăm oportunitatea de a dezvolta un astfel de proiect și în România. În timp, ne dorim să aducem inclusiv competiții internaționale aici”, a explicat oficialul.

Strategia vizează poziționarea României ca destinație premium pentru turism și investiții.

„România are un potențial extraordinar. Scopul nostru este să contribuim la poziționarea sa pe harta internațională a destinațiilor premium, să atragem noi categorii de turiști și investitori și să dezvoltăm proiecte care să creeze valoare pe termen lung”, a concluzionat Lawrence Glick.

