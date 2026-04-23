Prima pagină » Știri externe » Trump vrea să transforme România în destinație de lux. Emisarul Glick anunță proiecte premium pentru investitori și turiști în Cluj și București

Mihai Tănase
Foto: Facebook/The Trump Organization﻿

Unul dintre emisarii cheie ai lui Donald Trump anunță investiții majore în România, cu proiecte imobiliare de lux și comunități integrate. Planurile vizează poziționarea țării noastre ca destinație premium pentru investitori și turiști.

Reprezentanții The Trump Organization au confirmat extinderea pe piața din România, cu planuri extrem de ambițioase în zona imobiliară de lux. Lawrence Glick, emisar al Donald Trump, a declarat la Cluj-Napoca că proiectele dezvoltate în țară ar putea repoziționa România pe harta globală a investițiilor premium, potrivit Profit.ro.

„Am văzut ce s-a construit aici și am înțeles viziunea pe termen lung. Partenerii noștri au venit la New York și ne-au prezentat proiectul în detaliu, iar familia Trump a susținut această inițiativă. Suntem convinși că putem extinde brandul în România într-un mod solid și sustenabil”, a declarat Glick.

Oficialul american susține că intrarea brandului pe piața locală va atrage investitori internaționali și va genera un efect economic în lanț.

„Aducem un brand occidental cu o rețea globală extinsă, din Asia până în Statele Unite și Europa. Oamenii și investitorii ne urmează oriunde mergem. Prezența noastră aici va deschide uși pentru alte branduri internaționale și va poziționa România într-un context diferit, mai ales în zona premium și de lux”, a explicat Lawrence Glick.

Proiectele vizează dezvoltări complexe, care depășesc modelul clasic de hotel sau ansamblu rezidențial.

„Nu vorbim doar despre un hotel. Vorbim despre comunități complete cu zone rezidențiale, facilități de agrement, spații comerciale și servicii premium. Este o abordare multifuncțională, care definește toate proiectele noastre la nivel global”, a punctat Glick.

Locuri de muncă și Proiecte de lux Cluj și București care vor genera mii de locuri de muncă

Investițiile ar urma să genereze numeroase locuri de muncă și să accelereze dezvoltarea segmentului de lux din piața imobiliară.

„Vor fi create numeroase locuri de muncă, iar dezvoltarea proiectelor va genera un interes major pe piață. În mod tradițional, brandul nostru ridică nivelul pieței  inclusiv în real estate și contribuie la dezvoltarea segmentului de lux într-un mod accelerat”, a mai spus Glick.

Printre proiectele vizate se numără – Trump International în Cluj-Napoca, un ansamblu de mari dimensiuni cu un turn de aproximativ 30 de etaje și Trump Tower în București, dezvoltat în parteneriat cu SDC Imobiliare.

De asemenea, compania analizează dezvoltarea unor terenuri de golf de clasă mondială, în linie cu portofoliul său global.

„Avem deja un portofoliu extins de terenuri de golf la nivel global și analizăm oportunitatea de a dezvolta un astfel de proiect și în România. În timp, ne dorim să aducem inclusiv competiții internaționale aici”, a explicat oficialul.

Strategia vizează poziționarea României ca destinație premium pentru turism și investiții.

„România are un potențial extraordinar. Scopul nostru este să contribuim la poziționarea sa pe harta internațională a destinațiilor premium, să atragem noi categorii de turiști și investitori și să dezvoltăm proiecte care să creeze valoare pe termen lung”, a concluzionat Lawrence Glick.

Prețul petrolului a scăzut ușor după decizia lui Trump privind armistițiul cu Iranul. Cu cât se tranzacționează barilul pe piața Brent

Citește și

FLASH NEWS Rusia susține că a primit o invitație „la cel mai înalt nivel” pentru summitul G20 de la Miami. De când nu a mai participat Putin la marele eveniment
14:18
Rusia susține că a primit o invitație „la cel mai înalt nivel” pentru summitul G20 de la Miami. De când nu a mai participat Putin la marele eveniment
FLASH NEWS Gestul inconștient al unui turist. Cum a ajuns la spital dintr-un parc cu dinozauri
13:59
Gestul inconștient al unui turist. Cum a ajuns la spital dintr-un parc cu dinozauri
FLASH NEWS Summit informal UE: Zelenski merge personal în Cipru pentru a se asigura că împrumutul de 90 miliarde va fi deblocat. „Totul se va finaliza astăzi”
13:49
Summit informal UE: Zelenski merge personal în Cipru pentru a se asigura că împrumutul de 90 miliarde va fi deblocat. „Totul se va finaliza astăzi”
TENSIUNI Iranul publică imagini cu soldații iranieni care iau cu asalt navele comerciale din Strâmtoarea Ormuz
13:10
Iranul publică imagini cu soldații iranieni care iau cu asalt navele comerciale din Strâmtoarea Ormuz
CONTROVERSĂ Un restaurant din Japonia a devenit viral după ce și-a servit clienții cu felii de porc „invizibile”
12:45
Un restaurant din Japonia a devenit viral după ce și-a servit clienții cu felii de porc „invizibile”
FLASH NEWS Slovacia a început deja să primească țiței prin conducta Drujba. Ce anunță autoritățile de la Bratislava
12:04
Slovacia a început deja să primească țiței prin conducta Drujba. Ce anunță autoritățile de la Bratislava
Mediafax
Mașinile electrice au explodat în UE. Benzina și motorina, în cădere liberă
Digi24
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la Viena
Cancan.ro
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
Prosport.ro
Cât de sărac a fost oligarhul Rinat Ahmetov: „N-aveam toaletă în casă”. Unde dormea
Adevarul
Marea remiză: Planul secret prin care Trump și Iranul vor să evite războiul total. „Nimeni nu își mai permite acest conflict”
Mediafax
Secretul unei țări europene: a transformat extrasezonul mort într-o mașinărie de făcut bani
Click
Coșmarul trăit de Aurelian Temișan. Știrea falsă care aproape i-a distrus cariera
Digi24
„Rusia se pregătește concret pentru un război cu NATO”, avertizează serviciile secrete olandeze
Cancan.ro
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de fosta asistentă tv a lui Mihai Morar? Fotomodelul Mădălina Urloiu s-a căsătorit cu chirurgul vedetelor de la Hollywood
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Descopera.ro
UMBRĂ misterioasă, observată pe Marte! Ce-ar putea fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit o proteină care ar putea ajuta la inversarea căderii părului
BREAKING NEWS PSD anunță că miniștrii săi au demisionat oficial din Guvern: PSD este pregătit să participe la formarea unui nou guvern pro-european și să susțină un premier, politic sau tehnocrat
14:14
PSD anunță că miniștrii săi au demisionat oficial din Guvern: PSD este pregătit să participe la formarea unui nou guvern pro-european și să susțină un premier, politic sau tehnocrat
ULTIMA ORĂ Miniștrii PSD sosesc la guvern ca să-și depună demisiile
14:00
Miniștrii PSD sosesc la guvern ca să-și depună demisiile
METEO Se schimbă radical vremea și revin iernile de altădată? Ce spune climatologul Lucian Sfîcă despre modificările climatice
13:55
Se schimbă radical vremea și revin iernile de altădată? Ce spune climatologul Lucian Sfîcă despre modificările climatice
SANCȚIUNI ANPC a amendat cu 30.000 de lei firma din spatele panourilor anti-cezariană din București. Instituția acuză practici comerciale incorecte
13:51
ANPC a amendat cu 30.000 de lei firma din spatele panourilor anti-cezariană din București. Instituția acuză practici comerciale incorecte
EXCLUSIV Ponta, pesimist când vine vorba de dosarul pozelor din alegerile prezidențiale. „De la DIICOT nu se va întâmpla nimic/E de dosarele X ce e acolo”
13:40
Ponta, pesimist când vine vorba de dosarul pozelor din alegerile prezidențiale. „De la DIICOT nu se va întâmpla nimic/E de dosarele X ce e acolo”
ULTIMA ORĂ Nicuşor Dan a semnat pentru Legea Femicidului: „Un act de recunoaștere a unei realități dureroase”
13:40
Nicuşor Dan a semnat pentru Legea Femicidului: „Un act de recunoaștere a unei realități dureroase”

