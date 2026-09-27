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Atacuri armate soldate cu cel puțin 27 de morți, în Africa de Sud. Motivele încă nu sunt cunoscute

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Cel puțin 27 de persoane au fost ucise în două atacuri armate separate produse în apropierea orașelor Johannesburg și Cape Town, au anunțat duminică autoritățile sud-africane.

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În primul incident, 17 persoane au murit sâmbătă seara după ce opt suspecți înarmați cu puști AK-47 și pistoale au deschis focul într-un bar din localitatea Wedela, la sud-vest de Johannesburg, a anunțat Poliția sud-africană, potrivit Associated Press. Alte cel puțin 15 persoane au fost rănite prin împușcare.

Un al doilea atac a avut loc în jurul orei 2:00, duminică dimineață, într-un magazin din Lwandle, în apropiere de Cape Town. Poliția a anunțat că 10 persoane au fost ucise și alte 11 rănite. Mai mulți suspecți sunt căutați în acest caz, fără ca autoritățile să precizeze deocamdată numărul lor.

Nicio arestare nu fusese anunțată în cele două cazuri.

Atacurile au avut loc la doar câteva zile după un alt incident armat, produs în apropierea orașului Durban, pe coasta de est a țării. Trei bărbați înarmați au atacat o petrecere organizată într-o locuință, ucigând 11 persoane, inclusiv o femeie însărcinată.

Africa de Sud se confruntă de mulți ani cu un nivel ridicat al criminalității violente, însă seria de atacuri armate produse în această săptămână provoacă îngrijorare.

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