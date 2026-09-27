Florian Coldea ar fi revenit în martie 2026 în cercul premierului albanez Edi Rama, ca expert informal în securitate, susține publicația albaneză Pamfleti. Fostul prim-adjunct al SRI, trimis în judecată în România, l-ar consilia de la distanță și în întâlniri confidențiale.

Fostul prim-adjunct al directorului SRI Florian Coldea ar fi redevenit consilier extern informal pe probleme de securitate al premierului Albaniei, Edi Rama, susține publicația albaneză Pamfleti, care atribuie informația unor surse din interiorul unei agenții de securitate.

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Potrivit jurnaliștilor de la Tirana, colaborarea ar fi fost reluată în martie 2026, după ce în urma scandalului izbucnit în România în 2024 s-a considerat că legăturile profesionale dintre cei doi fuseseră întrerupte. Pamfleti susține că fostul general SRI ar continua să ofere consultanță de la distanță, dar și în cadrul unor întâlniri confidențiale organizate în afara Albaniei. Publicația afirmă, de asemenea, că acesta ar fi fost văzut recent la Tirana.

„În martie 2026, Edi Rama l-a readus pe Florian Coldea drept consilier extern informal pentru securitate, cu activitate la distanță și prin întâlniri confidențiale în afara Albaniei”, scrie publicația albaneză Pamfleti.

Un document oficial confirma că Florian Coldea îl consilia pe Edi Rama

Relația profesională dintre fostul număr doi din SRI și șeful Guvernului de la Tirana nu este însă o premieră. Existența acesteia a fost confirmată anterior printr-un document oficial al Secretariatului General al Guvernului albanez.

Documentul nr. 3888/2 din 11 septembrie 2023, semnat de Engjëll Agaçi, secretarul general al Cabinetului premierului, îl enumera pe Coldea printre consilierii externi ai lui Edi Rama.

„Florian Coldea, consilier extern al prim-ministrului pentru consultanță în chestiuni legate de securitate”, se preciza în documentul transmis Parlamentului Albaniei.

Pamfleti susține că fostul general român ar fi început colaborarea cu Edi Rama în octombrie 2017 și ar fi rămas în această poziție până în mai 2024, cu o remunerație lunară de 7.000 de euro.

Relația lui Coldea cu Rama, subiect de scandal în Albania

Relația a devenit subiect de dispută politică la Tirana în 2024, după ce fostul premier și președinte albanez Sali Berisha a făcut public documentul și a formulat o serie de acuzații privind legăturile dintre Coldea și Rama. Guvernul albanez nu a negat atunci calitatea de consilier extern a fostului oficial SRI, dar a respins acuzațiile opoziției privind presupuse activități ilegale.

Pamfleti afirmă acum că agențiile de securitate albaneze ar deține rapoarte referitoare la activitatea desfășurată de Coldea în perioada în care acesta îl consilia oficial pe premier.

Potrivit publicației albaneze, fostul prim-adjunct al SRI ar fi avut „întâlniri confidențiale cu miniștri, deputați și oameni de afaceri puternici din Albania”.

În același context, publicația vorbește despre presupuse activități economice în construcții, imobiliare, energie, marketing, consultanță și management și menționează societățile Strategic Sys SRL și Strategic Assets SRL.

În relatare apar și fostul general român Dumitru Cocoru, fostul consilier al lui Rama Dorjan Duçka, al cărui nume a apărut și în dosarul fostului oficial FBI Charles McGonigal, precum și Marina Pandarof. Pamfleti susține că aceștia ar fi îndeplinit diferite roluri de intermediere în relațiile lui Coldea.

Totodată, publicația albaneză aduce în discuție și cazul Vlorei Hyseni, fosta șefă a serviciului albanez de informații. Potrivit sursei, între septembrie 2021 și martie 2023, Hyseni și Coldea s-ar fi aflat simultan în structura de consiliere a lui Edi Rama: ea în calitate de consilier de securitate cu normă întreagă, iar fostul oficial român ca expert extern.

Florian Coldea a fost trimis în judecată de DNA

Florian Coldea a ocupat funcția de prim-adjunct al directorului Serviciului Român de Informații și a părăsit conducerea instituției în 2017.

În iulie 2025, DNA l-a trimis în judecată alături de fostul general SRI Dumitru Dumbravă, avocatul Doru Trăilă și omul de afaceri Dan Tocaci.

În cazul lui Coldea, procurorii au formulat acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de influență, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități și spălarea banilor. Fostul general SRI a negat acuzațiile care îi sunt aduse și beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

În august 2026, Curtea de Apel București a respins cererile și excepțiile formulate în camera preliminară, a constatat legalitatea sesizării instanței, a probelor și a actelor de urmărire penală și a dispus începerea judecății.

În ceea ce privește presupusa reluare a colaborării cu premierul Albaniei, Pamfleti susține că aceasta ar funcționa acum într-o formulă diferită de cea documentată oficial în 2023.