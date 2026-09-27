Donald Trump escaladează din nou conflictul cu presa critică, după ce i-a spus unei jurnaliste MS Now pe un ton imperativ „să tacă”, după ce aceasta l-a întrebat dacă vrea doar publicații favorabile în grupul de presă prezidențial. Incidentul vine pe fondul unui conflict tot mai dur al Casei Albe cu CNN, MS Now și Politico.

Președintele Donald Trump a avut un nou schimb tensionat cu presa, după ce i-a spus unei jurnaliste MS Now „să tacă” atunci când aceasta l-a întrebat despre restricționarea accesului organizațiilor media critice la activitățile prezidențiale.

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Incidentul s-a produs sâmbătă, în timp ce Trump părăsea Casa Albă, și vine la numai o zi după ce jurnaliștii CNN au fost împiedicați să călătorească la bordul Air Force One pentru a asigura transmisiunea video destinată presei acreditate, potrivit The Guardian.

Akayla Gardner, corespondentă MS Now la Casa Albă, l-a întrebat direct pe președinte dacă intenția sa este ca în grupul de presă care îl însoțește să rămână doar instituțiile media favorabile administrației.

„Vreți doar ca publicațiile care vă susțin să facă parte din grupul de presă?”, l-a întrebat Akayla Gardner, corespondentă MS Now la Casa Albă. „Nu, nu, nu. Vreau știri adevărate, nu știri false ca voi”, a răspuns Donald Trump.

Gardner a revenit cu o întrebare: „Nu vreți întrebări dificile?”

„Taci!”, i-a răspuns Trump.

Sursa video – X/@rabindraX238

Conflictul lui Trump cu CNN și MS Now se amplifică

În timpul schimbului cu jurnaliștii, Trump și-a reluat criticile la adresa CNN și MS Now, folosind pentru cel din urmă denumirea ironică „MS DNC”, o trimitere la Comitetul Național Democrat.

„De ce li s-ar permite celor care difuzează știri false, precum CNN și MSDNC, să aibă acces la un loc atât de sacru, Casa Albă? În ciuda marii mele victorii electorale, aproape 100% din știrile despre „TRUMP” sunt negative, și așa se întâmplă de ani de zile!Casa Albă, cu atitudine sfidătoare, îi pune la punct pe jurnaliști: „Accesul este un privilegiu, nu un drept”, a scris Trump pe rețeaua lui de socializare.

Relația tensionată dintre Trump și o parte a presei americane datează încă din primul său mandat. Președintele a folosit în repetate rânduri expresia „știri false” pentru relatările critice pe care le consideră incorecte și a descris unele organizații media, care îl critică pe el, drept „dușmanul poporului”.

Disputa a căpătat însă o nouă dimensiune după ce administrația sa a retras acreditările de la Casa Albă pentru jurnaliști ai MS Now, Politico și CNN. Măsura a ajuns rapid în instanță.

Un judecător federal a dispus temporar, joi, restabilirea accesului publicațiilor excluse. În aceeași seară, reporteri și producători ai MS Now și CNN au fost împiedicați să relateze de la dineul de stat organizat în onoarea președintelui chinez Xi Jinping.

„Mâine ar putea fi orice altă organizație de presă”

Tensiunile au continuat și în jurul accesului la Air Force One. CNN fusese desemnat să asigure imaginile video pentru grupul de presă prezidențial, însă postul nu a mai fost lăsat să îndeplinească acest rol.

Trump s-a întors sâmbătă după-amiază la Washington fără să răspundă întrebărilor adresate de jurnaliștii din presa scrisă cărora li s-a permis să îl însoțească.

Brian Stelter, analist-șef pe probleme media al CNN, a avertizat că disputa depășește conflictul dintre administrație și postul american.