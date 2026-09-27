Prima pagină » Știri externe » „Taci!”. Trump, replică dură la adresa unei jurnaliste care l-a întrebat despre excluderea presei critice: „Accesul la Casa Albă este un privilegiu, nu un drept”

„Taci!”. Trump, replică dură la adresa unei jurnaliste care l-a întrebat despre excluderea presei critice: „Accesul la Casa Albă este un privilegiu, nu un drept”

Președintele SUA, Donald Trump | Mediafax Foto
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Donald Trump escaladează din nou conflictul cu presa critică, după ce i-a spus unei jurnaliste MS Now pe un ton imperativ „să tacă”, după ce aceasta l-a întrebat dacă vrea doar publicații favorabile în grupul de presă prezidențial. Incidentul vine pe fondul unui conflict tot mai dur al Casei Albe cu CNN, MS Now și Politico.

Președintele Donald Trump a avut un nou schimb tensionat cu presa, după ce i-a spus unei jurnaliste MS Now „să tacă” atunci când aceasta l-a întrebat despre restricționarea accesului organizațiilor media critice la activitățile prezidențiale.

Sondaj Gândul

Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Incidentul s-a produs sâmbătă, în timp ce Trump părăsea Casa Albă, și vine la numai o zi după ce jurnaliștii CNN au fost împiedicați să călătorească la bordul Air Force One pentru a asigura transmisiunea video destinată presei acreditate, potrivit The Guardian.

Akayla Gardner, corespondentă MS Now la Casa Albă, l-a întrebat direct pe președinte dacă intenția sa este ca în grupul de presă care îl însoțește să rămână doar instituțiile media favorabile administrației.

„Vreți doar ca publicațiile care vă susțin să facă parte din grupul de presă?”, l-a întrebat Akayla Gardner, corespondentă MS Now la Casa Albă.

„Nu, nu, nu. Vreau știri adevărate, nu știri false ca voi”, a răspuns Donald Trump.

Gardner a revenit cu o întrebare: „Nu vreți întrebări dificile?”

„Taci!”, i-a răspuns Trump.

Sursa video – X/@rabindraX238

Conflictul lui Trump cu CNN și MS Now se amplifică

În timpul schimbului cu jurnaliștii, Trump și-a reluat criticile la adresa CNN și MS Now, folosind pentru cel din urmă denumirea ironică „MS DNC”, o trimitere la Comitetul Național Democrat.

„De ce li s-ar permite celor care difuzează știri false, precum CNN și MSDNC, să aibă acces la un loc atât de sacru, Casa Albă? În ciuda marii mele victorii electorale, aproape 100% din știrile despre „TRUMP” sunt negative, și așa se întâmplă de ani de zile!Casa Albă, cu atitudine sfidătoare, îi pune la punct pe jurnaliști: „Accesul este un privilegiu, nu un drept”, a scris Trump pe rețeaua lui de socializare.

Relația tensionată dintre Trump și o parte a presei americane datează încă din primul său mandat. Președintele a folosit în repetate rânduri expresia „știri false” pentru relatările critice pe care le consideră incorecte și a descris unele organizații media, care îl critică pe el, drept „dușmanul poporului”.

Disputa a căpătat însă o nouă dimensiune după ce administrația sa a retras acreditările de la Casa Albă pentru jurnaliști ai MS Now, Politico și CNN. Măsura a ajuns rapid în instanță.

Un judecător federal a dispus temporar, joi, restabilirea accesului publicațiilor excluse. În aceeași seară, reporteri și producători ai MS Now și CNN au fost împiedicați să relateze de la dineul de stat organizat în onoarea președintelui chinez Xi Jinping.

„Mâine ar putea fi orice altă organizație de presă”

Tensiunile au continuat și în jurul accesului la Air Force One. CNN fusese desemnat să asigure imaginile video pentru grupul de presă prezidențial, însă postul nu a mai fost lăsat să îndeplinească acest rol.

Trump s-a întors sâmbătă după-amiază la Washington fără să răspundă întrebărilor adresate de jurnaliștii din presa scrisă cărora li s-a permis să îl însoțească.

Brian Stelter, analist-șef pe probleme media al CNN, a avertizat că disputa depășește conflictul dintre administrație și postul american.

„El se ia la trântă cu oamenii care spun adevăruri neplăcute despre administrația sa.Astăzi, da, se întâmplă să fie CNN, dar mâine ar putea fi orice altă organizație de presă”, a declarat Brian Stelter, analist-șef pe probleme media al CNN.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Rusia acuză Europa că sabotează planurile de pace ale lui Trump pentru Ucraina. Lavrov: „Ei fac tot ce le stă în putinţă pentru a zădărnici negocierile de pace”
09:21
Rusia acuză Europa că sabotează planurile de pace ale lui Trump pentru Ucraina. Lavrov: „Ei fac tot ce le stă în putinţă pentru a zădărnici negocierile de pace”
FLASH NEWS Proteste de amploare în Germania: 175.000 de oameni, în stradă împotriva reformelor lui Merz. Avertismentul sindicatelor: în joc sunt pensiile, locurile de muncă și beneficiile sociale
08:44
Proteste de amploare în Germania: 175.000 de oameni, în stradă împotriva reformelor lui Merz. Avertismentul sindicatelor: în joc sunt pensiile, locurile de muncă și beneficiile sociale
NEWS ALERT Presa din Albania: Florian Coldea, judecat în România sub acuzația de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de influență și spălare de bani, ar fi din nou consilierul premierului albanez Edi Rama
08:10
Presa din Albania: Florian Coldea, judecat în România sub acuzația de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de influență și spălare de bani, ar fi din nou consilierul premierului albanez Edi Rama
FLASH NEWS Rusia propune Germaniei redeschiderea Nord Stream la îndemnul făcut de partidul AfD. Emisarul lui Putin: „Totul este adevărat. Împreună îl vom redeschide”
07:24
Rusia propune Germaniei redeschiderea Nord Stream la îndemnul făcut de partidul AfD. Emisarul lui Putin: „Totul este adevărat. Împreună îl vom redeschide”
DIPLOMAȚIE Ce a obținut SUA după vizita lui Xi Jinping la Washington. China cumpără cărbune american, iar Washingtonul primește noi angajamente de la Beijing
22:14
Ce a obținut SUA după vizita lui Xi Jinping la Washington. China cumpără cărbune american, iar Washingtonul primește noi angajamente de la Beijing
INCIDENT Explozie la cel mai mare zăcământ de cărbune din Rusia. Patru muncitori au murit
21:28
Explozie la cel mai mare zăcământ de cărbune din Rusia. Patru muncitori au murit
Mediafax
Atenție, șoferi! Ce să NU lași în mașină dacă vrei să consumi mai puțin combustibil
Digi24
Cum se spală fructele și legumele pentru a elimina pesticidele. Ce produse se păstrează în frigider și care la temperatura camerei
Cancan.ro
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Prosport.ro
Spaniolii au rămas profund impresionați de SUV-ul Dacia: „Cel mai bun model din istoria brandului”
Adevarul
Politolog: „Nicușor Dan a ieșit din logica cooperării loiale" - unde se termină medierea și unde începe negocierea politică
Mediafax
O femeie a fost evacuată din propria casă. Mii de oameni au ieșit în stradă
Click
Ultimul bal înainte de prăbușirea unui imperiu. Rochii cu diamante, costume de sute de ruble și un lux greu de imaginat
Digi24
Bomba atomică nu este un model pentru guvernarea AI: „Istoria reală este mult mai confuză”
Cancan.ro
Ce a făcut Vlad Bălțățeanu în noaptea în care Valentina a fost găsită fără viață. Camerele de supraveghere au surprins TOT
Ce se întâmplă doctore
Lași ușa mașinii de spălat deschisă după fiecare spălare? Motivul pentru care ar fi cazul să nu o mai faci
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Geely E2 ajunge în România. Detalii despre electrica rival pentru Renault 5 și VW ID. Polo
Descopera.ro
Cea mai rapidă stea descoperită în Calea Lactee are o viteză uluitoare
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Doi canibali stau într-un pom. Pe jos trece un cavaler...
Descopera.ro
Astronomii au detectat, în premieră, semnale provenite direct de la o exoplanetă
Mediafax Italia
Românca devenită MISS ITALIA are o problemă pe care nu o rezolvă nicio coroană!
Mediafax Spania
NOUA REGULĂ de circulație. De la 1 octombrie NU MAI AI VOIE să faci asta la trecerile de pietoni!
INEDIT Singurele 2 țări din lume în care divorțul este interzis prin lege. Ce poți să faci, dacă vrei să te desparți de nevastă
09:35
Singurele 2 țări din lume în care divorțul este interzis prin lege. Ce poți să faci, dacă vrei să te desparți de nevastă
SCANDALOS Pasager în scaun rulant, urcat pe brațe într-un avion la Oradea. Imaginile au stârnit revoltă: ”În ce secol suntem?”
09:09
Pasager în scaun rulant, urcat pe brațe într-un avion la Oradea. Imaginile au stârnit revoltă: ”În ce secol suntem?”
REACȚIE Vicepreședintele ANCOM, Pavel Popescu, îi acuză pe ”noii idioți utili ai Rusiei”: „Nu l-au dat americanii jos pe Bolojan. Deși o merita din plin”
08:51
Vicepreședintele ANCOM, Pavel Popescu, îi acuză pe ”noii idioți utili ai Rusiei”: „Nu l-au dat americanii jos pe Bolojan. Deși o merita din plin”
ULTIMA ORĂ Din nou Ro-Alert în Tulcea. O dronă a pătruns în spațiul aerian al României
08:16
Din nou Ro-Alert în Tulcea. O dronă a pătruns în spațiul aerian al României
NEWS ALERT Fragmente de dronă, găsite pe un câmp din Republica Moldova. Autoritățile au securizat zona
07:50
Fragmente de dronă, găsite pe un câmp din Republica Moldova. Autoritățile au securizat zona
ALERTĂ Incendiu într-un cămin studențesc din Cluj-Napoca. Aproape 200 de tineri au ieșit singuri din clădire. Pompierii au mai găsit 13 studenți în camere
07:24
Incendiu într-un cămin studențesc din Cluj-Napoca. Aproape 200 de tineri au ieșit singuri din clădire. Pompierii au mai găsit 13 studenți în camere

Cele mai noi

Trimite acest link pe