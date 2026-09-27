Rusia acuză Europa că sabotează planurile de pace ale lui Trump pentru Ucraina. Lavrov: „Ei fac tot ce le stă în putinţă pentru a zădărnici negocierile de pace”

Serghei Lavrov acuză Europa că încearcă să împiedice negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina promovate de administrația Trump. La ONU, șeful diplomației ruse a avertizat că Moscova își va urmări obiectivele militare „indiferent de circumstanțe”.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a lansat sâmbătă un atac dur la adresa Europei, pe care a acuzat-o că încearcă sistematic să împiedice negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina, susținând că poziția statelor europene este diferită de cea adoptată de administrația președintelui american Donald Trump, potrivit CBS News.

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Declarațiile au fost făcute de la tribuna Adunării Generale a ONU, unde șeful diplomației de la Moscova a prezentat din nou perspectiva Kremlinului asupra războiului și a relațiilor cu Occidentul. În același discurs, Lavrov a transmis că Rusia nu intenționează să renunțe la obiectivele sale militare în Ucraina, indiferent de evoluția demersurilor diplomatice.

„Europa face tot ce îi stă în putinţă pentru a zădărnici negocierile de pace dorite de administraţia Trump. Obiectivele operaţiunii militare speciale vor fi atinse, ameninţarea la adresa securităţii Rusiei va fi eliminată, iar viaţa paşnică va reveni”, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe.

Prima întâlnire Lavrov-Wadephul de la începutul invaziei

Înaintea discursului susținut la ONU, Lavrov s-a întâlnit cu ministrul german de Externe, Johann Wadephul. Potrivit AFP, a fost prima întrevedere de acest fel de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina.

Discuția este cu atât mai importantă cu cât Germania se numără printre principalii susținători europeni ai Kievului, iar relațiile dintre Berlin și Moscova s-au deteriorat puternic.

Tensiunile au fost amplificate de acuzațiile Germaniei potrivit cărora Rusia s-ar afla în spatele trimiterii unei drone încărcate cu explozibil către aeroportul din Leipzig, la începutul lunii august. Ulterior, cele două țări și-au închis reciproc consulatele.

Wadephul a folosit întâlnirea cu Lavrov pentru a transmite Moscovei un avertisment privind continuarea escaladării.

„Să abandoneze calea periculoasă a escaladării în relaţia cu Germania, Europa şi NATO”, a cerut Johann Wadephul, ministrul german de Externe, potrivit unor surse din delegația Germaniei.

Germania promite că va continua sprijinul pentru Ucraina

Berlinul a transmis că presupusele operațiuni hibride atribuite Rusiei nu vor determina Germania să își reducă sprijinul acordat Kievului.