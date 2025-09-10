🚨 Purtător de cuvânt al universității Utah: Atacatorul care l-a ucis pe Charlie Kirk n-a fost încă localizat sau arestat. Un suspect a fost reținut

23:14 UPDATE: Trăgătorul NU a fost încă localizat Trăgătorul NU a fost încă localizat sau arestat, a transmis Associated Press. 23:10 ULTIMA ORĂ: Persoana reținută nu a fost trăgătorul ULTIMA ORĂ: Poliția a stabilit că o persoană reținută după împușcare nu a fost de fapt trăgătorul, conform lui Scott Trotter, purtător de cuvânt al universității – New York Times

Știrea inițială: Fox News raportează că tentativa de asasinat asupra realizatorului conservator de podcast american Charlie Kirk ar fi fost comisă de Michael Mallinson, un membru al Partidului Democrat din statul Utah.

Suspectul reținut a declarat:

„Am dreptul să păstrez tăcerea”, a spus suspectul reținut.

