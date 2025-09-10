Prima pagină » Actualitate » America e în stare de șoc! Charlie Kirk, unul dintre actorii cheie din campania lui Trump, a fost împușcat la un eveniment, într-un colegiu american

America e în stare de șoc! Charlie Kirk, unul dintre actorii cheie din campania lui Trump, a fost împușcat la un eveniment, într-un colegiu american

10 sept. 2025, 23:07, Actualitate
America e în stare de șoc! Charlie Kirk, unul dintre actorii cheie din campania lui Trump, a fost împușcat la un eveniment, într-un colegiu american

America e în stare de șoc! Charlie Kirk, unul dintre actorii cheie din campania lui Donald Trump, a fost împușcat, la un eveniment într-un colegiu american. 

UPDATE, ora 23:20 – Trăgătorul NU a fost încă localizat sau arestat – AP.

UPDATE, ora 23:12 ULTIMA ORĂ: Poliția a stabilit o persoană reținută după împușcare nu a fost de fapt trăgătorul, conform lui Scott Trotter, purtător de cuvânt al universității – New York Times. Citește mai multe AICI.

UPDATE, ora 23:06 Se pare că Charlie Kirk este stabilizat. Comentatorul politic Glenn Beck spune că a primit informații că Kirk este acum stabilizat.

Evenimentul șocant este similar cu cel în care chiar Donald Trump a fost actorul principal. Actualul președinte american a fost împușcat pe 13 iulie 2024, în timpul unui miting electoral desfășurat la Butler, Pennsylvania. A fost urmărit de un lunetist – Thomas Matthew Crooks – iar un glonț i-a acroșat urechea dreaptă. Trump a fost rănit, a fost transportat la spital, dar a fost externat în aceeași zi. Atacul a fost considerat o tentativă de asasinat, iar autorul a fost ucis de echipele de securitate în câteva secunde.

America a fost zguduită în urmă cu câteva minute de vestea că Charlie Kirk, unul dintre apropiații lui Donald Trump din campanie, un speaker de succes, a fost împușcat.

Tragicul eveniment a avut loc la un colegiu din Utah. Charlie Kirk se pare a fost împușcat în zona gâtului și se află în stare critică.

Trump și Casa Albă au anunțat se roagă pentru el.

Charlie Kirk a bătut universitățile în timpul campaniei, fiefuri democrate, în încercarea de a schimba percepția tinerilor despre Trump și politicile lui

Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a declarat că a fost informat despre atacul armat al lui Kirk, spunând că atacatorul va fi tras pe deplin la răspundere”.

Violența nu are ce căuta în viața noastră publică. Americanii de toate convingerile politice trebuie se unească în condamnarea acestui act”, a scris el pe X.

Charlie Kirk vorbea mulțimii, cu puțin timp înainte de a fi împușcat

Charlie Kirk vorbea mulțimii, cu puțin timp înainte de a fi împușcat

Charlie Kirk este unul dintre cei mai mari influenceri conservatori din SUA, la ora actuală.

Este un fidel convins al lui Trump care și-a construit un public imens prin intermediul organizației sale Turning Point, care este prezentă în sute de campusuri universitare din întreaga țară.

Kirk și grupul său de tineri conservatori inundă zona prin intermediul rețelelor sociale și al podcasturilor, iar capacitatea sa de a atrage mulțimi a dus la un rol cheie în mișcarea MAGA a lui Donald Trump.

Charlie Kirk se afla la un eveniment în Utah

Charlie Kirk se afla la un eveniment în Utah

Turning Point a investit atât bani, cât și oameni în statele indecise în timpul alegerilor prezidențiale de anul trecut.

A vorbit la convențiile republicane, iar anul trecut, Donald Trump i-a răsplătit favoarea ținând un discurs important la o conferință Turning Point din Arizona.

Religia creștină evanghelică și familia lui Kirk – este căsătorit cu o fostă Miss Arizona, cu care are doi copii – sunt în prim-planul politicii sale și este văzut atât ca viitorul activismului conservator, cât și ca o figură extrem de polarizantă, scrie BBC

Charlie Kirk, împușcat la un eveniment, a realizat un interviu în studioul GÂNDUL, cu Victor Ponta. Este activistul politic favorit al lui Trump

