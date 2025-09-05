Putin a avertizat că trupele occidentale desfășurate eventual pe teritoriul ucrainean ar deveni o „ȚINTĂ legitimă” pentru Rusia

Președintele rus, Vladimir Putin, a respins propunerile occidentale privind o „forță de asigurare” în Ucraina la o zi după va intra în vigoare orice armistițiu, avertizând că trupele occidentale ar putea deveni „ținte legitime”.

Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat că 26 dintre aliații Ucrainei s-au angajat să desfășoare trupe „pe uscat, pe mare sau în aer” pentru a contribui la asigurarea securității în momentul în care luptele vor înceta.

Putin a respins inițiativa Occidentului, avertizând că trupele desfășurate în Ucraina ar fi „ținte legitime”, chiar dacă nu există planuri pentru o desfășurare imediată.

„Dacă apar trupe acolo, mai ales acum, în timpul operațiunilor militare, pornim de la faptul că acestea vor fi ținte legitime pentru distrugere. Și dacă se vor lua decizii care să conducă la pace pe termen lung, atunci pur și simplu nu văd niciun sens în prezența lor pe teritoriul Ucrainei”, a declarat Putin.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că sprijinul Washingtonului ar putea veni „probabil” sub formă de sprijin aerian, iar omologul său ucrainean, Volodimir Zelesnki, a dezvăluit că a discutat cu liderul american despre „protecția maximă a cerului Ucrainei”.

SUA menține dialogul cu Rusia privind încheierea războiului de pe teritoriul ucrainean

Trump a salutat dialogul cu Vladimir Putin, susținând că intenționează să discute cu acesta în viitorul apropiat. La rândul său, președintele Rusiei a confirmat că a avut „un dialog deschis” cu omologul său american.

Putin, care a discutat cu președinții Chinei și Coreei de Nord, Xi Jinping și Kim Jong-Un, miercuri, a susținut că armata sa va continua să avanseze pe toate fronturile din Ucraina, potrivit BBC.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat că forțele străine, fie că aparțin NATO sau nu, ar reprezenta un pericol pentru Rusia. De asemenea, Peskov a criticat „eforturile scandaloase ale țărilor europene de a provoca continuarea războiului”.

Foto: Profimedia

