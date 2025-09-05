Prima pagină » Știri externe » Putin a avertizat că trupele occidentale desfășurate eventual pe teritoriul ucrainean ar deveni o „ȚINTĂ legitimă” pentru Rusia

Putin a avertizat că trupele occidentale desfășurate eventual pe teritoriul ucrainean ar deveni o „ȚINTĂ legitimă” pentru Rusia

05 sept. 2025, 11:45, Știri externe
Putin a avertizat că trupele occidentale desfășurate eventual pe teritoriul ucrainean ar deveni o „ȚINTĂ legitimă” pentru Rusia

Președintele rus, Vladimir Putin, a respins propunerile occidentale privind o „forță de asigurare” în Ucraina la o zi după va intra în vigoare orice armistițiu, avertizând că trupele occidentale ar putea deveni „ținte legitime”.

Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat că 26 dintre aliații Ucrainei s-au angajat să desfășoare trupe „pe uscat, pe mare sau în aer” pentru a contribui la asigurarea securității în momentul în care luptele vor înceta.

Putin a respins inițiativa Occidentului, avertizând că trupele desfășurate în Ucraina ar fi „ținte legitime”, chiar dacă nu există planuri pentru o desfășurare imediată.

„Dacă apar trupe acolo, mai ales acum, în timpul operațiunilor militare, pornim de la faptul că acestea vor fi ținte legitime pentru distrugere. Și dacă se vor lua decizii care să conducă la pace pe termen lung, atunci pur și simplu nu văd niciun sens în prezența lor pe teritoriul Ucrainei”, a declarat Putin.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că sprijinul Washingtonului ar putea veni „probabil” sub formă de sprijin aerian, iar omologul său ucrainean, Volodimir Zelesnki, a dezvăluit că a discutat cu liderul american despre „protecția maximă a cerului Ucrainei”.

SUA menține dialogul cu Rusia privind încheierea războiului de pe teritoriul ucrainean

Trump a salutat dialogul cu Vladimir Putin, susținând că intenționează să discute cu acesta în viitorul apropiat. La rândul său, președintele Rusiei a confirmat că a avut „un dialog deschis” cu omologul său american.

Putin, care a discutat cu președinții Chinei și Coreei de Nord, Xi Jinping și Kim Jong-Un, miercuri, a susținut că armata sa va continua să avanseze pe toate fronturile din Ucraina, potrivit BBC.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat că forțele străine, fie că aparțin NATO sau nu, ar reprezenta un pericol pentru Rusia. De asemenea, Peskov a criticat „eforturile scandaloase ale țărilor europene de a provoca continuarea războiului”.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Kremlinul respinge garanțiile de SECURITATE pentru Ucraina oferite de Coaliția Voinței: „Nu pot fi asigurate de forțele militare străine”

Citește și

FOTO-VIDEO Imagini impresionante de la pregătirile pentru PARADA de Ziua Victoriei de la Beijing. Autoritățile chineze au făcut eforturi colosale
12:30
Imagini impresionante de la pregătirile pentru PARADA de Ziua Victoriei de la Beijing. Autoritățile chineze au făcut eforturi colosale
EXTERNE Kim Jong-un s-a afișat cu un ceas elvețian în valoare de 14.000 de dolari. Cu ce articole de LUX se răsfață elita din Coreea de Nord
12:28
Kim Jong-un s-a afișat cu un ceas elvețian în valoare de 14.000 de dolari. Cu ce articole de LUX se răsfață elita din Coreea de Nord
EXTERNE „Oaia neagră” a UE, Viktor Orbán, în centrul unui nou scandal. Think tank-ul populistului maghiar, acuzat că a primit milioane de euro
11:16
„Oaia neagră” a UE, Viktor Orbán, în centrul unui nou scandal. Think tank-ul populistului maghiar, acuzat că a primit milioane de euro
EXTERNE Marco Rubio lansează un avertisment: SUA sunt pregătite să „arunce în aer” grupările infracționale străine
11:05
Marco Rubio lansează un avertisment: SUA sunt pregătite să „arunce în aer” grupările infracționale străine
EXTERNE ATAC mortal în Canada. O tânără de 18 ani, ucisă și alte șapte persoane rănite după un atac cu cuțitul. Agresorul a plecat în cursa morții
10:28
ATAC mortal în Canada. O tânără de 18 ani, ucisă și alte șapte persoane rănite după un atac cu cuțitul. Agresorul a plecat în cursa morții
EXTERNE Medicii, șocați când au văzut ce s-a dezvoltat în abdomenul unui nou-născut. Micuțul a ajuns direct pe masa de OPERAȚIE: „Îi striveau stomacul”
10:02
Medicii, șocați când au văzut ce s-a dezvoltat în abdomenul unui nou-născut. Micuțul a ajuns direct pe masa de OPERAȚIE: „Îi striveau stomacul”
Mediafax
Avertisment îngrijorător: Un expert în AI dezvăluie singurele locuri de muncă care vor mai exista în 2030
Digi24
Trump taie finanțarea unor programe de asistență militară pentru flancul estic al NATO. Când se vor termina banii de la Pentagon
Cancan.ro
Maria, tânăra torturată în Dubai, ar putea ajunge după gratii 😲 Ce s-a întâmplat după interviul în care a vorbit despre agresorii e
Prosport.ro
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
Adevarul
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată”
Mediafax
Este 8 septembrie, prima zi de școală, liberă pentru părinți sau nu?
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
O fată de 18 ani a câștigat 15 milioane de dolari în 2 săptămâni, pe OnlyFans. Cum își apără cariera controversată
Digi24
Anunț de ultimă oră al lui Daniel David. Ce trebuie să facă părinții luni, când începe școala
Cancan.ro
Dovada clară că Teo a jucat totul! L-am prins cu femeia care i-a furat inima! E celebră și ea!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
observatornews.ro
Vremea 8 septembrie - 6 octombrie 2025. Prima lună de toamnă, cu temperaturi de peste 33 de grade Celsius
StirileKanalD
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
KanalD
Câți copii are, de fapt, Vasile Blaga. Care este cel mai mare regret al fostului parlamentar: „Mie îmi pare rău”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
SUV-ul turcilor care vrea să dea lovitura în Germania: Togg T10X provocă rivalii germani pe teren propriu – VIDEO
Descopera.ro
Eclipsă TOTALĂ de Lună în acest weekend
Capital.ro
Dispare cartea de identitate model 1997. Decizia Guvernului privind noile cărți electronice de identitate
Evz.ro
România, sub Cod galben de caniculă. Temperaturile vor fi sufocante în următoarele ore
A1
Interviurile Insula Iubirii, sezon 9. Narcis Bujor regretă că nu a refuzat date-ul cu Bianca Dan. Ce a ieșit la iveală abia acum
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
FOTO Oana Radu și partenerul său de viață, Șerban Balaban, s-au căsătorit oficial! Ținutele au fost bine alese, iar decorul... de vis! "Ziua noastră specială!"
RadioImpuls
Cum arăta Mirela Retegan în prima zi de școală? Mesajul vehement transmis de fondatoarea Găștii Zurlii pentru profesorii care vor să boicoteze activitățile din 8 septembrie: „Eu sunt de partea copiilor. Mi se pare foarte grav...”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit că gheața produce electricitate atunci când este îndoită sau întinsă