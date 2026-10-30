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Putin amenință Europa cu războiul: „Suntem pregătiți. Dacă cineva își dorește asta, să se pregătească”. Liderul de la Kremlin avertizează asupra unei crize în Marea Baltică, asemănătoare celei din Strâmtoarea Ormuz

Putin amenință Europa cu războiul: „Suntem pregătiți. Dacă cineva își dorește asta, să se pregătească”. Liderul de la Kremlin avertizează asupra unei crize în Marea Baltică, asemănătoare celei din Strâmtoarea Ormuz
Vladimir Putin / Foto - Profimedia Images
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Președintele rus Vladimir Putin a avertizat că Moscova este pregătită pentru un eventual război cu Europa, deși susține că nu își dorește un conflict direct. Liderul de la Kremlin a declarat că o escaladare militară majoră ar avea consecințe grave și că „nu vor exista câștigători”.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a transmis un nou avertisment statelor europene, afirmând că Moscova este pregătită pentru o confruntare militară directă, dar că nu intenționează să declanșeze un război cu Europa. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui summit Rusia-Africa, unde liderul de la Kremlin a discutat despre relațiile cu Occidentul, războiul din Ucraina și riscurile unei escaladări militare, potrivit The Sun.

„Suntem pregătiți pentru un război cu Europa, dar nu ne dorim asta. În ceea ce-i privește pe ceilalți, dacă cineva își dorește un asemenea lucru, să se pregătească”, a declarat Vladimir Putin.

Vladimir Putin | Foto – Mediafax

Liderul de la Kremlin a susținut că statele occidentale nu au reușit să provoace o înfrângere strategică Rusiei, obiectiv despre care afirmă că ar fi puțin probabil să fie atins inclusiv până în anul 2030. Putin a avertizat și asupra consecințelor unei eventuale confruntări directe între Rusia și țările europene.

„Dacă lucrurile merg prea departe, nu vor exista câștigători”, a afirmat președintele rus.

Putin avertizează asupra unei crize în Marea Baltică, asemănătoare celei din Strâmtoarea Ormuz

În aceeași intervenție, Vladimir Putin a declarat că Rusia nu dorește ca tensiunile din Marea Baltică să evolueze către o situație comparabilă cu cea din Strâmtoarea Ormuz. Afirmațiile șefului de la Moscova vin pe fondul crizei din Orientul Mijlociu, unde blocarea importantei rute maritime a provocat îngrijorări privind transportul combustibililor și evoluția prețurilor la energie.

Marea Baltică are o importanță strategică pentru transportul maritim și pentru securitatea statelor NATO din apropierea Rusiei.

Declarațiile liderului rus au loc într-o perioadă de tensiuni între Moscova și mai multe țări membre ale Alianței Nord-Atlantice, pe fondul incidentelor de securitate și al suspiciunilor privind desfășurarea unor operațiuni hibride.

Potrivit cotidianului britanic The Sun, autoritățile germane ar fi ridicat recent evaluarea riscului unui conflict militar cu Rusia la a doua cea mai înaltă treaptă.

În Marea Britanie, autoritățile investighează mai multe incidente suspectate că ar avea legături cu activități rusești. Printre acestea se numără incendierea unei locuințe și a unui autoturism asociate fostului premier britanic Keir Starmer, dar și presupuse operațiuni de spionaj desfășurate de nave de pescuit în apropierea cablurilor submarine britanice. În același timp, activitățile unor drone și aeronave militare rusești au provocat alerte de securitate în spațiul aerian al unor state NATO, inclusiv Letonia și Estonia.

În Letonia, avioane militare franceze au fost ridicate de la sol pentru interceptarea unei drone care pătrunsese în spațiul aerian al țării.

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