Patrick Stewart, căpitanul Picard din Star Trek dezvăluia trauma care l-a marcat ani la rând: „Mi s-a spus că niciodată nu voi fi un actor principal”

Actorul britanic Patrick Stewart, cunoscut pentru rolurile căpitanului Jean-Luc Picard din „Star Trek” și profesorului Charles Xavier din „X-Men”, a murit la 86 de ani. Într-un interviu la BBC, starul de la Hollywood a mărturisit una dintre traumele care l-a marcat încă pe când făcea primii pași în industria actoriei.
Actorul Patrick Stewart, unul dintre cei mai cunoscuți interpreți ai teatrului shakespearian și protagonist al francizelor „Star Trek” și „X-Men”, a murit miercuri, la vârsta de 86 de ani, în locuința sa din Los Angeles, potrivit unui anunț publicat pe conturile sale oficiale de socializare, relatează BBC.
„Cu multă tristețe, vă anunțăm că Sir Patrick Stewart a murit ieri după o luptă scurtă și emoționantă împotriva maladiei Alzheimer și a demenței cu corpi Lewy”, se arată în comunicatul transmis joi.
Patrick Stewart a avut o carieră de peste șase decenii, începută pe scenele de teatru din Marea Britanie și continuată în televiziune și cinematografie. A devenit celebru la nivel internațional după ce a fost distribuit în rolul căpitanului Jean-Luc Picard din serialul „Star Trek: The Next Generation”, lansat în 1987.
Născut pe 13 iulie 1940, în Mirfield, Yorkshire, Patrick Stewart și-a început cariera de actor la 18 ani. Din anii 1960, a făcut parte din Royal Shakespeare Company, unde a interpretat numeroase roluri clasice.
Drumul spre succes a început, însă, cu o traumă instalată chiar de către profesorul lui de actorie. Stewart a povestit că încă de când făcea primii pași în lumea actoriei a primit un verdict dur: „Mi s-a spus că nu sunt un actor principal și că nu voi fi niciodată unul”.
„De foarte devreme mi s-a spus că nu sunt un actor principal și că nu voi fi niciodată unul. Asta doar pentru că mi-a căzut părul și mi s-a spus că sunt prea tânăr pentru a fi actor de caracter. De fapt, profesorul meu de actorie mi-a spus că primii 20 de ani ai carierei mele vor fi foarte dificili. De fapt, nu am rămas niciodată fără de lucru. Cum ai început să joci teatru? Un profesor de engleză care mi-a dat să citesc „Neguțătorul din Veneția” a fost prima persoană care m-a pus să joc alături de adulți și am descoperit imediat că pot să o fac și că îmi place; am descoperit, de asemenea – și acest lucru este foarte important –, că scena era un loc mult mai sigur decât lumea reală”, declara Patrick Stewart în 2011 într-un interviu la BBC.
Sursa video – Facebook/BBC
Consacrarea internațională a venit însă la 47 de ani, când a acceptat rolul căpitanului Jean-Luc Picard în „Star Trek: The Next Generation”, serial difuzat între 1987 și 1994. Stewart a ezitat inițial să accepte oferta, mai ales că prietenul său, actorul Ian McKellen, îl sfătuise să rămână în teatru.
A decis totuși să participe la proiect și l-a interpretat pe Picard în 176 de episoade, de-a lungul a șapte sezoane. A reluat ulterior personajul în mai multe filme ale francizei și în serialul „Star Trek: Picard”, lansat în 2020.
Personajul său a rămas asociat cu replicile „Make it so” („Executați!”) și „Engage” („Acționați!”), folosite de căpitanul navei Enterprise pentru a transmite ordine echipajului.
Într-un interviu acordat publicației The Guardian în 2022, actorul a vorbit despre legătura dintre propria personalitate și personajul interpretat.
„Pe măsură ce treceau cele șapte sezoane din TNG («The Next Generation»), granița dintre Jean-Luc Picard și Patrick Stewart a devenit tot mai fină, până când a devenit imposibil să mai disting unde se termina el și unde începeam eu. Atât de multe dintre convingerile și sentimentele mele au fost integrate în acel serial TV”, a declarat Patrick Stewart.
Actorul a avut rețineri și atunci când i s-a propus să îl interpreteze pe profesorul Charles Xavier, cunoscut drept Profesorul X, în franciza cinematografică „X-Men”, inspirată din benzile desenate Marvel.
„Am spus: «Uitați, știu că nu e vorba despre science-fiction, ci despre fantasy, iar eu nu am mai făcut genul acesta de lucruri». Dar m-au convins că nu va fi la fel ca în «Star Trek», așa că am acceptat. Și, încă o dată, s-a dovedit că m-am înșelat”, a povestit Stewart pentru The Guardian.
Prima sa apariție în rolul Profesorului X a avut loc în filmul „X-Men”, lansat în anul 2000. A continuat să interpreteze personajul în mai multe producții ale francizei.
Patrick Stewart a vorbit de-a lungul anilor despre copilăria dificilă petrecută în Yorkshire. Actorul a crescut într-o familie săracă și a povestit că tatăl său, întors din Al Doilea Război Mondial, suferea de stres posttraumatic, avea probleme cu alcoolul și exercita violență asupra mamei sale.
Stewart a relatat că, în copilărie, încerca să intervină între părinți pentru a-și proteja mama.
La vârsta de 12 ani, un profesor i-a făcut cunoștință cu opera lui William Shakespeare, prin piesa „Neguțătorul din Veneția”. Actorul avea să descrie ulterior teatrul drept un „spațiu sigur”.
A început să își piardă părul la 17 ani, iar la 19 ani era deja chel, lucru care inițial l-a stânjenit, dar pe care a ajuns să îl accepte.
În serialul „Star Trek: The Next Generation”, Stewart a interpretat un comandant diferit de James T. Kirk, personajul jucat de William Shatner în producția originală. Jean-Luc Picard era prezentat drept un lider cerebral, disciplinat și rezervat.
Actorul a recunoscut că, la începutul filmărilor, a încercat să impună aceeași disciplină și în relația cu ceilalți membri ai distribuției.
„Am convocat o întâlnire cu principalii mei colegi de distribuție și le-am spus că, în opinia mea, nu eram suficient de disciplinați, că nu ar fi trebuit să ne mai prostim atât de mult pe platoul de filmare, ci să tratăm totul cu seriozitate”, a povestit Patrick Stewart pentru The New Yorker, în 2023.
„Iar unul dintre colegi a răspuns: «Hai, Patrick, trebuie să ne și distrăm puțin». Atunci am lovit scaunul și am spus: «Nu suntem aici ca să ne distrăm» – un lucru pe care ei nu m-au lăsat niciodată să-l uit. Ei m-au învățat enorm despre cum să mă relaxez și să fiu mai degajat”, a adăugat actorul.
Stewart a recunoscut și că interpretarea sa din primele două sezoane ale serialului era prea rigidă.
„Mi s-a părut că îi lipsea intimitatea. Era un personaj foarte autoritar, dar nu prea avea alte calități”, a explicat acesta, precizând că și-a dezvoltat ulterior interpretarea.
În 2010, Patrick Stewart a fost înnobilat de regina Elisabeta a II-a, în cadrul unei ceremonii organizate la Palatul Buckingham, pentru contribuțiile sale la arta dramatică. Actorul a declarat atunci că modelele sale profesionale au fost Laurence Olivier, John Gielgud și Alec Guinness, actori britanici care primiseră aceeași distincție.
Stewart a descris onoarea de a se alătura acestora drept „cel mai măreț lucru care mi s-a întâmplat pe plan profesional”.
Patrick Stewart a fost căsătorit de trei ori și a avut doi copii. În 2013, s-a căsătorit cu muziciana americană Sunny Ozell.