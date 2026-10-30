Patrick Stewart, căpitanul Picard din Star Trek dezvăluia trauma care l-a marcat ani la rând: „Mi s-a spus că niciodată nu voi fi un actor principal”

Actorul britanic Patrick Stewart, cunoscut pentru rolurile căpitanului Jean-Luc Picard din „Star Trek” și profesorului Charles Xavier din „X-Men”, a murit la 86 de ani. Într-un interviu la BBC, starul de la Hollywood a mărturisit una dintre traumele care l-a marcat încă pe când făcea primii pași în industria actoriei.

Actorul Patrick Stewart, unul dintre cei mai cunoscuți interpreți ai teatrului shakespearian și protagonist al francizelor „Star Trek” și „X-Men”, a murit miercuri, la vârsta de 86 de ani, în locuința sa din Los Angeles, potrivit unui anunț publicat pe conturile sale oficiale de socializare, relatează BBC.

„Cu multă tristețe, vă anunțăm că Sir Patrick Stewart a murit ieri după o luptă scurtă și emoționantă împotriva maladiei Alzheimer și a demenței cu corpi Lewy”, se arată în comunicatul transmis joi.

Patrick Stewart a avut o carieră de peste șase decenii, începută pe scenele de teatru din Marea Britanie și continuată în televiziune și cinematografie. A devenit celebru la nivel internațional după ce a fost distribuit în rolul căpitanului Jean-Luc Picard din serialul „Star Trek: The Next Generation”, lansat în 1987.

De la teatrul shakespearian la „Star Trek” și „X-Men”

Născut pe 13 iulie 1940, în Mirfield, Yorkshire, Patrick Stewart și-a început cariera de actor la 18 ani. Din anii 1960, a făcut parte din Royal Shakespeare Company, unde a interpretat numeroase roluri clasice.

Drumul spre succes a început, însă, cu o traumă instalată chiar de către profesorul lui de actorie. Stewart a povestit că încă de când făcea primii pași în lumea actoriei a primit un verdict dur: „Mi s-a spus că nu sunt un actor principal și că nu voi fi niciodată unul”.