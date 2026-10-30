WSJ: Ucraina a suspendat atacurile asupra rafinăriilor din Rusia, după presiunile lui Trump. Ce i-ar fi cerut liderul de la Casa Albă lui Zelenski

Ucraina ar fi suspendat temporar atacurile asupra rafinăriilor petroliere din Rusia, în urma presiunilor exercitate de administrația președintelui Donald Trump. Potrivit The Wall Street Journal, pauza ar putea dura până după alegerile americane din 3 noiembrie.

Armata ucraineană ar fi întrerupt temporar atacurile asupra rafinăriilor petroliere rusești, după mai multe săptămâni de presiuni din partea administrației președintelui american Donald Trump, potrivit unor surse familiarizate cu operațiunile militare, citate de The Wall Street Journal.

Decizia nu a fost anunțată oficial de autoritățile de la Kiev, însă ar fi intrat în vigoare tacit încă la începutul săptămânii trecute, într-un moment în care relațiile dintre administrațiile americană și ucraineană s-au deteriorat.

Sursele publicației americane susțin că suspendarea loviturilor ar urma să fie menținută cel puțin până după alegerile americane de la jumătatea mandatului, programate pentru 3 noiembrie 2026. Există și posibilitatea ca pauza să fie prelungită în cursul lunii noiembrie, în condițiile în care pare că s-au stabilit termenii unei trilaterale de negocierie între SUA, Rusia și Ucraina.

Atacurile asupra rafinăriilor din Rusia au reprezentat o componentă importantă a strategiei militare a Ucrainei. Prin lovirea instalațiilor petroliere, Kievul a urmărit să reducă producția de combustibili și să afecteze capacitatea Moscovei de a finanța și susține războiul.

Trump ar fi cerut înlăturarea lui Zelenski. SpaceX a limitat accesul Ucrainei la Starlink

Suspendarea atacurilor asupra infrastructurii petroliere rusești intervine pe fondul unor tensiuni diplomatice între Washington și Kiev.

Potrivit The Wall Street Journal, cu doar câteva zile înainte de întreruperea operațiunilor, președintele Donald Trump ar fi cerut înlăturarea de la putere a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

În aceeași perioadă, compania SpaceX, controlată de Elon Musk, ar fi limitat utilizarea serviciului de internet prin satelit Starlink de către Ucraina. Sistemul Starlink este utilizat pentru asigurarea comunicațiilor în Ucraina, inclusiv în cadrul operațiunilor militare.

Potrivit surselor citate, aceste evoluții, alături de presiunile exercitate de administrația americană, ar fi amplificat incertitudinile autorităților ucrainene privind continuitatea sprijinului oferit de Statele Unite.

Ce înseamnă suspendarea atacurilor pentru Rusia și piețele energetice europene

Întreruperea temporară a loviturilor asupra rafinăriilor ar putea oferi industriei petroliere rusești o perioadă în care instalațiile vizate anterior să nu mai fie expuse acestor atacuri ucrainene.

Rafinăriile au un rol important în economia Rusiei, atât prin producția de combustibili necesari consumului intern și activităților militare, cât și prin legătura sectorului energetic cu veniturile Moscovei.

Pentru Ucraina, atacarea infrastructurii petroliere a reprezentat o modalitate de a exercita presiune economică și militară asupra Rusiei, inclusiv asupra unor obiective aflate la distanță de linia frontului. O eventuală reducere a atacurilor ar putea diminua temporar riscurile de perturbare a activității rafinăriilor rusești.

Evoluția este relevantă și pentru piețele europene ale energiei, inclusiv pentru România, în condițiile în care războiul din Ucraina și producția de combustibili din Rusia influențează securitatea energetică regională. Suspendarea atacurilor nu înseamnă însă automat o scădere a prețurilor petrolului sau carburanților, acestea fiind influențate de mai mulți factori de pe piața internațională.