Nicușor Dan a vorbit la telefon cu puternicul Mohammed bin Salman, moștenitorul tronului Arabiei Saudite. Protejarea rutelor comerciale, interes comun

Nicușor Dan a vorbit la telefon cu moștenitorul tronului Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, care ocupă și funcția de prim-ministru al țării. Cei doi au dialogat despre canalele de navigație și protejarea rutelor comerciale.

În context, șeful statului a condamnat atacurile grupării houthi din regiune.

„Am exprimat solidaritatea României”

Nicușor Dan și Mohammed bin Salman au vorbit și despre traseele pe care se mai pot transporta mărfuri în siguranță, atât în contextul atacurilor din Marea Neagră, cât și după conflictul izbucnit în regiunea Orientului Mijlociu.

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„Știm din experiența din Marea Neagră că amenințările la adresa libertății de navigație au consecințe la nivel global. Protejarea rutelor comerciale și a lanțurilor de aprovizionare reprezintă un interes comun. Am exprimat solidaritatea României cu Arabia Saudită și cu poporul său și am condamnat cu fermitate atacurile grupării houthi asupra infrastructurii civile. Susținem eforturile Regatului de a reduce tensiunile”, a transmis Nicușor Dan, printr-o postare pe X.

Intensificarea violențelor în Orient are loc pe fondul conflictului regional asociat războiului cu Iranul. Atacurile revendicate de houthi asupra infrastructurii petroliere și aeroporturilor saudite, alături de loviturile raportate în Aden, indică o nouă escaladare a confruntărilor, însă amploarea pagubelor și bilanțul complet al victimelor nu au fost confirmate independent.

Nicușor Dan a mai discutat cu prințul moștenitor și despre interesele economice și politice comune. Șeful statului spune că relația dintre România și Arabia Saudită este importantă, iar interesele comune, valorificate: „De asemenea, am discutat despre aprofundarea relațiilor noastre politice și economice. Arabia Saudită este unul dintre cei mai importanți parteneri ai României din Golf și putem face mult mai multe împreună”.