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Vicepreședinta gigantului auto chinez BYD ajunge vineri în România. Compania caută locații noi pentru construirea a încă două fabrici

Ruxandra Radulescu
Vicepreședinta gigantului auto chinez BYD ajunge vineri în România. Compania caută locații noi pentru construirea a încă două fabrici
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Vicepreședinta gigantului auto chinez BYD și unul dintre cei mai importanți oameni din conducerea companiei, Stella Li, ajunge în România, vineri 30 octombrie. Producătorul de mașini electrice din China este în căutarea unor locații pentru noi fabrici în Europa, iar România ar putea fi una dintre opțiuni, transmite Profit.ro.

Potrivit publicației Biz Brașov, Brașovul se află și el pe lista locurilor pe care reprezentanții companiei chineze intenționează să le viziteze. Deocamdată, BYD nu a anunțat oficial intenția de a construi o fabrică în România.

Producătorul chinez construiește deja o fabrică de automobile la Szeged, în Ungaria, aproape de granița cu România.

BYD este interesată de construirea a încă două fabrici de automobile în Europa. Scopul este producția de mașini destinate pieței locale, astfel încât să nu mai fie necesară plata taxelor vamale.

„Vom produce în Europa. Tarifele reprezintă o provocare pe termen scurt pentru noi, dar pe termen lung lucrăm la o soluție”, a declarat anterior șefa BYD Europa.

În primele nouă luni ale anului 2026, BYD a comercializat 206.002 automobile în Uniunea Europeană, cu 154,4% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Compania are și planuri importante de angajare. Stella Li a declarat recent că BYD ar urma să depășească 40.000 de angajați în Europa până în 2030, față de aproape 10.000 în prezent. Producătorul chinez ia în calcul inclusiv recrutarea unor angajați disponibilizați de alte companii din industria auto europeană.

Planurile pentru construirea unei noi fabrici în Turcia au eșuat

Pentru o a doua uzină în Europa, BYD a avut o înțelegere cu Turcia, dar care s-a blocat din motive care țin de asemenea de relația cu autoritățile locale.

Pe de altă parte, Stella Li a spus în mai multe ocazii că este deschisă la posibile discuții pentru achiziția unei fabrici de la alți producători, dar nu a inițiat astfel de discuții până în prezent.

Vicepreședinta BYD: „Avem tehnologie de ultimă oră”

Printre declarațiile șefei BYD se numără și cea prin care spunea despre clienții europeni că „sunt conservatori” și că în acest moment „pe piață este un moment de multă confuzie”, referindu-se la faptul că unii clienți de electrice se gândesc să se întoarcă la mașinile termice.

„Încrederea va crește lent, dar vor avea încredere în noi, pentru că avem tehnologie de ultimă oră”.

Stella Li lucrează în cadrul BYD de aproape 30 de ani și a coordonat deschiderea primelor birouri de reprezentare ale companiei din Europa și din SUA.

Conduce activitatea BYD în SUA încă din 2010 și a coordonat startul producției pentru autobuze și camioane ale companiei din această țară.

BYD are în vedere extinderea producției în Franța

Prezentă la Paris, la evenimentul organizat de BYD în deschiderea Salonului Auto Mondial de l”Auto, Stella Li, a anunțat că planurile țintesc în continuare deschiderea de noi fabrici, iar Franța este „pe lista scurtă”.

„Analizăm foarte atent posibilitatea de a construi o fabrică în Franța” a transmis Stella Li, vicepreședinta BYD, care a mai spus că își dorește ca francezii „să considere BYD o companie franceză”.

Vicepreședinta BYD a explicat că, după uzina din Ungaria, compania chineză și-a propus să construiască încă două fabrici în Europa, pentru a contracara măsurile anunțate de Comisia Europeană și tarifele vamale în vigoare pentru mașini electrice.

FOTO: Profimedia

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