Vești bune pentru micii fermieri care vor să obțină fonduri europene. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a prelungit termenul de depunere a proiectelor

Fermierii care vor să acceseze fonduri europene de până la 50.000 de euro prin intervenția DR-14 – „Investiții în fermele de mici dimensiuni” au la dispoziție încă 16 zile pentru depunerea proiectelor. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a prelungit termenul de depunere a cererilor de finanțare până pe 16 noiembrie, pentru componentele Legumicultură, Zootehnie și Alte sectoare.

Sesiunea de depunere a proiectelor urma să se încheie inițial pe 31 octombrie, însă fermierii vor beneficia de încă 16 zile pentru pregătirea și transmiterea documentațiilor necesare accesării fondurilor europene.

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Prelungirea termenului vine pe fondul unei solicitări adresate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) de către Uniunea Salvăm Țăranul Român, organizație care a cerut mai mult timp pentru fermierii interesați de finanțările europene.

Peste 90 de milioane de euro pentru investițiile micilor fermieri

Prin intervenția DR-14, micii fermieri pot beneficia de finanțări nerambursabile de până la 50.000 de euro pe proiect, cu o intensitate a sprijinului de maximum 85% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Cele trei componente pentru care a fost prelungită sesiunea beneficiază de o alocare financiară de câte 30 de milioane de euro fiecare, adică 90 de milioane de euro în total. Prelungirea nu vizează componenta Achiziții simple, pentru care sesiunea a fost închisă încă din 6 octombrie, după epuizarea fondurilor disponibile.

Termen-limită: 16 noiembrie, ora 16:00

Fermierii interesați de finanțare trebuie să depună proiectele în sistemul informatic al AFIR până la închiderea sesiunii, cu respectarea condițiilor din Ghidul solicitantului.

Sprijinul prin DR-14 urmărește modernizarea și dezvoltarea fermelor de mici dimensiuni, prin investiții în utilaje, echipamente și alte dotări sau lucrări necesare activității agricole, în funcție de componenta aleasă și de regulile programului.