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PNL, mesaj la 11 de ani de la „Colectiv”: „Suntem datori să continuăm reformele”

PNL, mesaj la 11 de ani de la
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Partidul Național Liberal (PNL) a transmis un mesaj pe rețelele sociale la 11 ani de la tragedia din clubul Colectiv. Formațiunea susține că modernizarea sistemului medical românesc, dezvoltarea centrelor pentru marii arși și aplicarea strictă a normelor de siguranță publică sunt obligații morale de la care statul nu trebuie să se abată.

În mesajul publicat vineri, 30 octombrie, pe Facebook, liberalii amintesc de victimele incendiului din 2015 și subliniază că pentru societate și clasa politică această zi trebuie să fie un moment de smerenie, analiză și asumare.

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„Astăzi se împlinesc 11 ani de la noaptea care a schimbat definitiv România. Pe 30 octombrie 2015, 65 de tineri și-au pierdut viața, iar sute de destine au fost frânte pentru totdeauna în tragedia de la clubul Colectiv.

Timpul trece, însă durerea familiilor rămâne neschimbată, iar pentru noi, ca societate, ca și clasă politică, această zi trebuie să fie un moment de profundă smerenie, analiză și asumare”, au transmis reprezentanții PNL.

PNL: „Colectiv nu este doar o pagină neagră din istorie, ci o responsabilitate”

Liberalii consideră că tragedia din clubul Colectiv trebuie să rămână un reper pentru clasa politică și pentru societate, dar și un prilej de asumare a responsabilității față de siguranța cetățenilor. Aceștia atrag atenția asupra necesității modernizării sistemului medical, a dezvoltării infrastructurii pentru tratarea pacienților cu arsuri grave și a respectării normelor de siguranță publică.

„Colectiv nu este doar o pagină neagră din istorie, ci o responsabilitate. Modernizarea sistemului medical românesc, dezvoltarea centrelor pentru marii arși și aplicarea strictă a normelor de siguranță publică nu sunt opțiuni, ci obligații morale de la care nu avem dreptul să ne abatem”, se mai arată în mesajul PNL.

Liberalii spun că România trebuie să continue reformele

PNL subliniază că memoria victimelor trebuie onorată prin măsuri concrete, transparență și reforme care să contribuie la modernizarea sistemului sanitar și la creșterea siguranței publice.

„Suntem datori să continuăm reformele, să sprijinim modernizarea spitalelor și să construim acel stat funcțional în care siguranța cetățeanului este prioritatea absolută. Numai prin acțiuni concrete și transparență putem onora memoria celor care nu mai sunt printre noi”.

În finalul mesajului, liberalii și-au exprimat compasiunea față de familiile victimelor și față de supraviețuitorii care încă poartă urmele tragediei din clubul Colectiv.

„Gândurile noastre de compasiune se îndreaptă astăzi către toate familiile care au pierdut pe cineva drag, dar și către supraviețuitorii care poartă și acum urmele acelei nopți. Să nu uităm! Dumnezeu să îi odihnească în pace!”.

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