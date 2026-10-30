Atac de proporții asupra Binance. Cel mai mare jucător de pe piața crypto, lăsat fără 6 miliarde de dolari

Binance, considerată cea mai mare platformă de tranzacționare crypto din lume, a suspendat temporar depunerile și retragerile după un atac de proporții apocaliptice. Chiar dacă șefii companiei au promis că vor acoperi eventualele pierderi, efectele s-au resimțit imediat: Bitcoin a scăzut cu 3,5%, o pierdere semnificativă a valorii monedei digitale.

O breșă de securitate fără precedent, transmite CNN, care anunță că active digitale de peste 6 miliarde de dolari au fost sustrase de la Binance.

Cel mai mare furt de criptomonede din istorie

Compania de analiză Arkham Intelligence a dezvăluit atacul de amploare, care ar putea fi cel mai mare furt de criptomonede înregistrat vreodată. Valoarea „loviturii” este peste cea dată în 2025 asupra platformei Bybit, când au fost furate active în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de dolari.

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Reprezentanții Binance au anunțat că încearcă să stabilească urgent circumstanțele incidentului. Yi He, cofondatoarea platformei, a transmis că depunerile și retragerile sunt suspendate temporar pentru clienți. Ea a dat asigurări că fondurile utilizatorilor sunt în siguranță și că Binance va acoperi toate pierderile provocate de un eventual atac informatic.

La rândul său, Changpeng Zhao, fostul CEO al Binance, a scris pe platforma X că „incidentul pare să fie un atac informatic”.

Arkham Intelligence a informat că, imediat ce a fost identificată problema de securitate, Binance a blocat active digitale în valoare de peste 2,3 miliarde de dolari. S-a dorit ca măsura să împiedice infractorii cibernetici care au dat atacul să transforme în bani o parte din fondurile sustrase.

Bitcoin, pierdere de 3,5% pe bursă

Echipa de securitate Binance a anunțat că analizează toate informațiile relevante și le-a recomandat utilizatorilor să fie precauți în fața tentativelor de fraudă. Platforma are peste 335 de milioane de utilizatori la nivel mondial.

Informațiile despre posibilul atac au avut efect și asupra pieței criptomonedelor. Bitcoin, cea mai mare monedă digitală după capitalizarea de piață, a scăzut cu 3,5% în ultimele 24 de ore. La momentul publicării informației, se tranzacționa în jurul valorii de 78.500 de dolari.

Binance nu a confirmat deocamdată amploarea exactă a incidentului, iar ancheta privind posibila breșă de securitate este în desfășurare.