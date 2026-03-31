Prima pagină » Știri externe » Războiul cu Iran e “ca și câștigat”, dar America pare să fi pierdut războiul cu prețurile la carburanți. Se înregistrează un nou record în benzinăriile de peste ocean

Războiul cu Iran e “ca și câștigat”, dar America pare să fi pierdut războiul cu prețurile la carburanți. Se înregistrează un nou record în benzinăriile de peste ocean

Prețurile la petrol în SUA au ajuns la 4 dolari pe galon, pentru prima oară din anul 2022. Pentru administrația Trump este un semn rău că republicanii ar putea pierde alegerile din noiembrie.  

Criza din Golf  îi lovește grav și pe consumatorii americani, deși președintele Donald Trump asigura că nu vor fi afectați.

Criza petrolieră ajunge și la americani

Creșterea prețurilor la carburanți a devenit o problemă politică pentru Trump. Oficialii administrației susțin că scumpirile sunt temporare și că prețurile vor scădea odată cu încheierea războiului cu Iran.

Potrivit Financial Times , prețul indicat de Asociația Americană a Automobilelor este o medie națională, calculată în urma unui sondaj realizat pe un număr de până la 120.000 de stații de alimentare. În unele state americane, șoferii plătesc mai mult la benzină.

Cei din California, care se bazează pe importurile de carburanți din Asia, plătesc 5,89 de dolari pe galon de benzină.Iar pentru un galon de motorină, plătesc 7,46 de dolari.

Trump riscă să piardă sprijinul Congresului din cauza războiului cu Iran

În urmă cu patru ani, prețurile la carburanți au ajuns la 5 dolari de galon în SUA, ca urmare a invaziei ruse a Ucrainei.Administrația președintelui democrat de atunci, Joe Biden, a sancționat Rusia în februarie 2022, însă SUA n-au făcut față crizei de pe piața energiei.

După alegerile de la mijlocul mandatului din noiembrie 2022, democrații au pierdut majoritatea în Congres. Au rămas fără controlul asupra Camerei Reprezentanților, dar au căpătat majoritate în Senat. Însă, nu a fost îndeajuns pentru a mai putea livra ajutoare militare și financiare Ucrainei pe durata anilor 2023 și 2024.

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe