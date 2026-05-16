Prima pagină » Știri externe » Planul secret al Rusiei prin care construiește un nou „Cernobîl plutitor” la Marea Baltică. Scandinavii se tem de un accident nuclear

Planul secret al Rusiei prin care construiește un nou „Cernobîl plutitor” la Marea Baltică. Scandinavii se tem de un accident nuclear

Mihai Tănase
Planul secret al Rusiei prin care construiește un nou „Cernobîl plutitor” la Marea Baltică. Scandinavii se tem de un accident nuclear
Vladimir Putin - Foto: Rosatom
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Rusia instalează reactoare nucleare pe o nouă centrală plutitoare construită la Sankt Petersburg, iar statele scandinave se tem de riscuri radioactive în Marea Baltică. Proiectul Rosatom este deja comparat de activiști cu un „Cernobîl plutitor”.

Compania rusă de stat Rosatom a început instalarea a două reactoare nucleare RITM-200 la bordul unei barje aflate în construcție la Șantierul Naval Baltic din Sankt Petersburg, informează publicația Barents Observer.

După finalizare, barja va deveni a doua centrală nucleară plutitoare a Rusiei, proiect pe care organizațiile de mediu l-au poreclit deja „Cernobîlul plutitor”, din cauza riscurilor asociate manipulării combustibilului nuclear pe mare.

Cernobîlul Plutitor - Foto: Rosatom

Cernobîlul Plutitor – Foto: Rosatom

Moscova intenționează să construiască în total patru astfel de platforme plutitoare, fiecare echipată cu câte două reactoare nucleare RITM-200, o versiune modernizată și mai puternică a reactoarelor folosite deja pe spărgătoarele de gheață nucleare rusești.

Prima barjă destinată acestui proiect a fost transportată discret din China în Rusia în luna martie și este acum ancorată la Sankt Petersburg, în apropierea șantierului unde se construiește și viitorul spărgător nuclear de gheață Ciukotka.

Temeri în Scandinavia privind încărcarea combustibilului nuclear

Principala întrebare care provoacă îngrijorare în țările scandinave și baltice este momentul în care reactoarele vor fi alimentate cu uraniu. În trecut, Rosatom a încercat să încarce combustibil nuclear direct în portul Sankt Petersburg pentru prima centrală plutitoare a Rusiei, „Academia Lomonosov”.

Planul prevedea testarea reactoarelor chiar în șantierul naval, înainte ca platforma să fie tractată prin Marea Baltică spre Murmansk. Ideea a provocat atunci proteste puternice în Norvegia și reacții oficiale privind riscul unui accident nuclear sau al contaminării radioactive în apropierea coastelor scandinave.

În urma presiunilor internaționale, Rusia a renunțat atunci la încărcarea reactoarelor în Sankt Petersburg. Barja a fost tractată fără combustibil nuclear până la Murmansk, unde reactoarele au fost alimentate ulterior. De această dată însă, există temeri că Moscova ar putea reveni la planul inițial.

„Nu am auzit încă nicio informație publică despre acest lucru. Dar cel mai probabil combustibilul va fi încărcat la Șantierul Naval Baltic”, a declarat Dmitri Gorciakov, consilier în siguranță nucleară la Centrul Bellona pentru Mediu.

Potrivit acestuia, procedura ar urma modelul folosit recent pentru noile spărgătoare nucleare de gheață din clasa Arktika, care utilizează aceleași reactoare RITM-200.

Rusia pregătește transportul deșeurilor nucleare prin Oceanul Arctic

Noile centrale nucleare plutitoare vor opera în apropierea coastelor regiunii Ciukotka, în extremitatea nord-estică a Rusiei. Combustibilul nuclear uzat va trebui înlocuit la fiecare trei-patru ani și va fi depozitat temporar la bordul platformelor, înainte de a fi transportat la Murmansk pentru procesare.

Pentru această operațiune, Rusia construiește deja un spărgător de gheață special destinat transportului combustibilului nuclear uzat prin Oceanul Arctic. Ulterior, deșeurile radioactive vor fi trimise pe cale ferată către uzina nucleară Maiak, din apropiere de Celiabinsk, în sudul Munților Urali.

Organizațiile de mediu avertizează că întregul lanț logistic – de la încărcarea reactoarelor și până la transportul reziduurilor radioactive – implică riscuri majore pentru ecosistemele marine și pentru populațiile din regiunile traversate. În plus, termenul stabilit inițial de Rosatom pentru livrarea celei de-a doua centrale plutitoare, începutul anului 2027, pare tot mai dificil de respectat.

Recomandarea autorului

Rusia caută „carne nouă de tun”. Putin simplifică „total” acordarea cetățeniei ruse pentru locuitorii unei regiuni aparținând Republicii Moldova

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Donald Trump folosește armele pentru Taiwan ca presiune în negocierile cu China: „Sunt un atu foarte bun pentru SUA”
10:53
Donald Trump folosește armele pentru Taiwan ca presiune în negocierile cu China: „Sunt un atu foarte bun pentru SUA”
ANALIZA de 10 Proiectul „Power of Siberia 2” rămâne blocat. Putin e optimist, gazul din Rusia e mai ieftin, dar China amână aprobarea finală. Ce urmărește Beijingul
10:00
Proiectul „Power of Siberia 2” rămâne blocat. Putin e optimist, gazul din Rusia e mai ieftin, dar China amână aprobarea finală. Ce urmărește Beijingul
FLASH NEWS Donald Trump anunță eliminarea numărului doi din ISIS: „Cel mai activ terorist din lume a fost eliminat. A crezut că se poate ascunde în Africa”
09:36
Donald Trump anunță eliminarea numărului doi din ISIS: „Cel mai activ terorist din lume a fost eliminat. A crezut că se poate ascunde în Africa”
APĂRARE Bloomberg: Conducta strategică pentru NATO din Flancul Estic. Turcia propune un plan de un miliard de euro prin care să alimenteze militar România
09:01
Bloomberg: Conducta strategică pentru NATO din Flancul Estic. Turcia propune un plan de un miliard de euro prin care să alimenteze militar România
CONTROVERSĂ Vremuri grele în Rusia lui Putin? Companiile private plătesc din propriile buzunare apărarea aeriană împotriva dronelor ucrainene. Cum s-a ajuns până aici
09:00
Vremuri grele în Rusia lui Putin? Companiile private plătesc din propriile buzunare apărarea aeriană împotriva dronelor ucrainene. Cum s-a ajuns până aici
APĂRARE Keir Starmer pregătește o creștere masivă a bugetului Apărării în plină criză politică. Londra anunță investiții militare de 24 miliarde dolari
08:27
Keir Starmer pregătește o creștere masivă a bugetului Apărării în plină criză politică. Londra anunță investiții militare de 24 miliarde dolari
Mediafax
Vânătoare de lupi în Spania. Ecologiștii contestă decretul
Digi24
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate: China nu a cedat în problemele importante
Cancan.ro
BOMBĂ! Cabral Ibacka, relație secretă cu un model Playboy cu origini africane
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
„Din doi săraci nu faci unul bogat”. Primăriile de la sat, în situații imposibile după „eficientizare”
Mediafax
Efectele alcoolului asupra organismului pot fi reversibile?
Click
Cele mai norocoase și fericite zodii ale verii 2026. Li se schimbă viața în bine, destinul le surâde pe toate planurile, au parte de iubire, bani și reușite neașteptate
Digi24
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a face cu ei mulți ani, știu cum să le vorbesc”
Cancan.ro
Presa străină, ȘOCATĂ de prestația Alexandrei Căpitănescu la Eurovision. Ce au relatat jurnaliștii britanici 😲
Ce se întâmplă doctore
Camelia Pătrășcanu nominalizează zodia care se va îmbogăți până pe data de 1 iunie 2026
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre proiect
Descopera.ro
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Descopera.ro
O structură gigantică observată cu Telescopul Hubble răstoarnă tot ce se știa despre nașterea planetelor
REACȚIE Alexandru Nazare, după avertismentul S&P: „Trebuie să fim foarte atenți, poziția rating-ului este una vulnerabilă cu o perspectivă negativă”
11:01
Alexandru Nazare, după avertismentul S&P: „Trebuie să fim foarte atenți, poziția rating-ului este una vulnerabilă cu o perspectivă negativă”
FLASH NEWS Ilie Bolojan anunță care este prioritatea Guvernului în următoarele două săptămâni. Cu ce mesaj va merge la Cotroceni
10:55
Ilie Bolojan anunță care este prioritatea Guvernului în următoarele două săptămâni. Cu ce mesaj va merge la Cotroceni
ACTUALITATE Călin Georgescu: „Nu am avut un sprijin din partea Serviciilor Secrete. Am avut destul de multe șicane în studenție. Nu am fost membru de partid”
10:30
Călin Georgescu: „Nu am avut un sprijin din partea Serviciilor Secrete. Am avut destul de multe șicane în studenție. Nu am fost membru de partid”
FLASH NEWS Un cetățean britanic, urmărit internațional, a fost prins în Neamț. Bărbatul e acuzat că a introdus în Marea Britanie 500 de kilograme de cocaină
10:28
Un cetățean britanic, urmărit internațional, a fost prins în Neamț. Bărbatul e acuzat că a introdus în Marea Britanie 500 de kilograme de cocaină
UTILE Ce boli produce, de fapt, consumul de alcool
10:27
Ce boli produce, de fapt, consumul de alcool
Gândul de Vreme Cod portocaliu emis de meteorologi. Unde va ploua torențial, iar cantitățile de apă acumulate vor ajunge până la 70 l/mp. ANM, informații în exclusivitate pentru Gândul
10:26
Cod portocaliu emis de meteorologi. Unde va ploua torențial, iar cantitățile de apă acumulate vor ajunge până la 70 l/mp. ANM, informații în exclusivitate pentru Gândul

Cele mai noi

Trimite acest link pe