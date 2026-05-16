Planul secret al Rusiei prin care construiește un nou „Cernobîl plutitor” la Marea Baltică. Scandinavii se tem de un accident nuclear

Rusia instalează reactoare nucleare pe o nouă centrală plutitoare construită la Sankt Petersburg, iar statele scandinave se tem de riscuri radioactive în Marea Baltică. Proiectul Rosatom este deja comparat de activiști cu un „Cernobîl plutitor”.

Compania rusă de stat Rosatom a început instalarea a două reactoare nucleare RITM-200 la bordul unei barje aflate în construcție la Șantierul Naval Baltic din Sankt Petersburg, informează publicația Barents Observer.

După finalizare, barja va deveni a doua centrală nucleară plutitoare a Rusiei, proiect pe care organizațiile de mediu l-au poreclit deja „Cernobîlul plutitor”, din cauza riscurilor asociate manipulării combustibilului nuclear pe mare.

Moscova intenționează să construiască în total patru astfel de platforme plutitoare, fiecare echipată cu câte două reactoare nucleare RITM-200, o versiune modernizată și mai puternică a reactoarelor folosite deja pe spărgătoarele de gheață nucleare rusești.

Prima barjă destinată acestui proiect a fost transportată discret din China în Rusia în luna martie și este acum ancorată la Sankt Petersburg, în apropierea șantierului unde se construiește și viitorul spărgător nuclear de gheață Ciukotka.

Temeri în Scandinavia privind încărcarea combustibilului nuclear

Principala întrebare care provoacă îngrijorare în țările scandinave și baltice este momentul în care reactoarele vor fi alimentate cu uraniu. În trecut, Rosatom a încercat să încarce combustibil nuclear direct în portul Sankt Petersburg pentru prima centrală plutitoare a Rusiei, „Academia Lomonosov”.

Planul prevedea testarea reactoarelor chiar în șantierul naval, înainte ca platforma să fie tractată prin Marea Baltică spre Murmansk. Ideea a provocat atunci proteste puternice în Norvegia și reacții oficiale privind riscul unui accident nuclear sau al contaminării radioactive în apropierea coastelor scandinave.

În urma presiunilor internaționale, Rusia a renunțat atunci la încărcarea reactoarelor în Sankt Petersburg. Barja a fost tractată fără combustibil nuclear până la Murmansk, unde reactoarele au fost alimentate ulterior. De această dată însă, există temeri că Moscova ar putea reveni la planul inițial.

„Nu am auzit încă nicio informație publică despre acest lucru. Dar cel mai probabil combustibilul va fi încărcat la Șantierul Naval Baltic”, a declarat Dmitri Gorciakov, consilier în siguranță nucleară la Centrul Bellona pentru Mediu.

Potrivit acestuia, procedura ar urma modelul folosit recent pentru noile spărgătoare nucleare de gheață din clasa Arktika, care utilizează aceleași reactoare RITM-200.

Rusia pregătește transportul deșeurilor nucleare prin Oceanul Arctic

Noile centrale nucleare plutitoare vor opera în apropierea coastelor regiunii Ciukotka, în extremitatea nord-estică a Rusiei. Combustibilul nuclear uzat va trebui înlocuit la fiecare trei-patru ani și va fi depozitat temporar la bordul platformelor, înainte de a fi transportat la Murmansk pentru procesare.

Pentru această operațiune, Rusia construiește deja un spărgător de gheață special destinat transportului combustibilului nuclear uzat prin Oceanul Arctic. Ulterior, deșeurile radioactive vor fi trimise pe cale ferată către uzina nucleară Maiak, din apropiere de Celiabinsk, în sudul Munților Urali.

Organizațiile de mediu avertizează că întregul lanț logistic – de la încărcarea reactoarelor și până la transportul reziduurilor radioactive – implică riscuri majore pentru ecosistemele marine și pentru populațiile din regiunile traversate. În plus, termenul stabilit inițial de Rosatom pentru livrarea celei de-a doua centrale plutitoare, începutul anului 2027, pare tot mai dificil de respectat.

